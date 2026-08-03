Lava-aspiradora Puzzi 8/1 Anniversary Edition
El lava-aspirador vertical Puzzi 8/1 Anniversary Edition en color negro limpia eficazmente las superficies textiles. Ideal para tapicerías y eliminación de manchas gracias a la boquilla para tapicerías corta y ergonómica.
90 aniversario Kärcher: el lava-aspirador Puzzi 8/1 Anniversary Edition en color negro destaca por sus excelentes resultados de higiene y limpieza y por su gran eficacia en la limpieza de tapicerías y la eliminación de manchas en superficies textiles.El lava-aspirador compacto pulveriza la solución de limpieza sobre las fibras textiles a gran profundidad y, a continuación, la vuelve a aspirar junto con la suciedad desprendida. La excelente potencia de aspiración garantiza que las superficies textiles se sequen rápidamente y puedan volver a pisarse. Esto hace que el lava-aspirador sea adecuado para las elevadas exigencias de los profesionales de la limpieza en la hostelería o en la limpieza interior de vehículos. La boquilla para tapicerías extracorta incluida de serie facilita la limpieza de las zonas estrechas. Gracias a su bajo peso y al asa de transporte ergonómica, el robusto lava-aspirador puede transportarse fácilmente con una sola mano. Los pulsadores de gran tamaño, que se pueden accionar con la mano o con el pie, aumentan la comodidad de uso. Para ver mejor la suciedad, la tapa del equipo y la boquilla manual son transparentes. La edición aniversario también incluye 16 pastillas de CarpetPro CLEANER ICAPSOL RM 760.
Características y ventajas
Excelente rendimiento de limpieza
- Perfecta limpieza en profundidad de superficies textiles.
- Rápido secado y posibilidad de volver a utilizar las superficies gracias a un excelente rendimiento de reaspiración.
- Excelente resultado de limpieza con un efecto visible del antes y el después.
Boquilla para tapicerías ergonómica y extra corta
- Los interruptores de empuñadura y de presión se pueden accionar con un solo movimiento del dedo.
- La práctica forma del pomo permite diferentes posiciones de sujeción.
- La punta de boquilla roja garantiza un consumo eficiente del agua.
Peso ligero y diseño compacto y robusto
- Transporte cómodo, incluso con una sola mano, por escalones y peldaños.
- Permite intervalos de trabajo largos y sin cansancio.
- Una larga vida útil es sinónimo de rentabilidad.
Depósito 2 en 1 inteligente extraíble
- Llenado rápido y sencillo del depósito de agua limpia.
- Vaciado cómodo y sencillo del depósito de agua sucia.
- Ilustración del inicio rápido para un funcionamiento más sencillo.
Funcionamiento sencillo mediante dos grandes pulsadores
- Olvídese de tener que agacharse: el equipo puede conectarse y desconectarse con el pie de forma rápida y sencilla.
- Método rápido de 1 paso: combina la pulverización y la aspiración en una sola operación.
- Método de 2 pasos: pulverizar sobre las fibras y dejar que se impregnen; a continuación, aspirar.
Ruedas traseras de gran tamaño y ruedas de dirección de 360° flexibles
- Fácil maniobrabilidad incluso en superficies irregulares.
- Especialmente manejable y flexible para la limpieza.
Gancho de cable plegable
- Para guardar de forma segura el cable de alimentación.
- Práctico y cuidadoso con los cables.
- El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.
Gran boca abierta de llenado de agua limpia
- Llenado cómodo, seguro y rápido con agua limpia.
- Indicador de nivel máximo de gran visibilidad.
- No se producen derrames cuando se arrastra o se hace retroceder el equipo.
Almacenamiento integrado de la boquilla para tapicerías
- Gracias al diseño de la pinza, la boquilla para tapicerías está siempre a mano.
- Almacenamiento a prueba de pérdidas incluso durante el transporte.
Especificaciones
Características técnicas
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|12 - 18
|Caudal de aire (l/s)
|71
|Vacío (mbar/kPa)
|270 / 27
|Caudal de pulverización (l/min)
|1
|Presión de pulverización (bar)
|1
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|8 / 7
|Potencia de la turbina (W)
|1200
|Potencia de la bomba (W)
|40
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|71
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Color
|negro
|Peso sin accesorios (kg)
|8,6
|Peso (con embalaje) (kg)
|12,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|524 x 332 x 442
Incluido en el equipamiento de serie
- Boquilla para tapicerías corta con asa
- Detergente: RM 760 en pastillas, 16 Pastillas
- Tubo de pulverización/aspiración: 2.5 m
- Gancho portacables
- Depósito 2 en 1 extraíble para agua limpia/agua sucia
Equipamiento
- Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para tapicerías o ranuras
- Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para suelos
- Punta de boquilla: Boquilla para tapicerías, naranja
Campos de aplicación
- Para una limpieza intensiva en profundidad de tapicerías y muebles tapizados
- Para el tratamiento específico de las manchas en las superficies textiles
- Para la limpieza de todas las superficies textiles, también en vehículos
- Para una limpieza intensiva en profundidad de los asientos textiles de vehículos
- Para la limpieza específica de tapicerías en zonas higiénicamente sensibles