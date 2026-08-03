90 aniversario Kärcher: el lava-aspirador Puzzi 8/1 Anniversary Edition en color negro destaca por sus excelentes resultados de higiene y limpieza y por su gran eficacia en la limpieza de tapicerías y la eliminación de manchas en superficies textiles.El lava-aspirador compacto pulveriza la solución de limpieza sobre las fibras textiles a gran profundidad y, a continuación, la vuelve a aspirar junto con la suciedad desprendida. La excelente potencia de aspiración garantiza que las superficies textiles se sequen rápidamente y puedan volver a pisarse. Esto hace que el lava-aspirador sea adecuado para las elevadas exigencias de los profesionales de la limpieza en la hostelería o en la limpieza interior de vehículos. La boquilla para tapicerías extracorta incluida de serie facilita la limpieza de las zonas estrechas. Gracias a su bajo peso y al asa de transporte ergonómica, el robusto lava-aspirador puede transportarse fácilmente con una sola mano. Los pulsadores de gran tamaño, que se pueden accionar con la mano o con el pie, aumentan la comodidad de uso. Para ver mejor la suciedad, la tapa del equipo y la boquilla manual son transparentes. La edición aniversario también incluye 16 pastillas de CarpetPro CLEANER ICAPSOL RM 760.