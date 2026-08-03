Lava-aspiradora Puzzi 8/1 Anniversary Edition

El lava-aspirador vertical Puzzi 8/1 Anniversary Edition en color negro limpia eficazmente las superficies textiles. Ideal para tapicerías y eliminación de manchas gracias a la boquilla para tapicerías corta y ergonómica.

90 aniversario Kärcher: el lava-aspirador Puzzi 8/1 Anniversary Edition en color negro destaca por sus excelentes resultados de higiene y limpieza y por su gran eficacia en la limpieza de tapicerías y la eliminación de manchas en superficies textiles.El lava-aspirador compacto pulveriza la solución de limpieza sobre las fibras textiles a gran profundidad y, a continuación, la vuelve a aspirar junto con la suciedad desprendida. La excelente potencia de aspiración garantiza que las superficies textiles se sequen rápidamente y puedan volver a pisarse. Esto hace que el lava-aspirador sea adecuado para las elevadas exigencias de los profesionales de la limpieza en la hostelería o en la limpieza interior de vehículos. La boquilla para tapicerías extracorta incluida de serie facilita la limpieza de las zonas estrechas. Gracias a su bajo peso y al asa de transporte ergonómica, el robusto lava-aspirador puede transportarse fácilmente con una sola mano. Los pulsadores de gran tamaño, que se pueden accionar con la mano o con el pie, aumentan la comodidad de uso. Para ver mejor la suciedad, la tapa del equipo y la boquilla manual son transparentes. La edición aniversario también incluye 16 pastillas de CarpetPro CLEANER ICAPSOL RM 760.

Características y ventajas
Excelente rendimiento de limpieza
  • Perfecta limpieza en profundidad de superficies textiles.
  • Rápido secado y posibilidad de volver a utilizar las superficies gracias a un excelente rendimiento de reaspiración.
  • Excelente resultado de limpieza con un efecto visible del antes y el después.
Boquilla para tapicerías ergonómica y extra corta
  • Los interruptores de empuñadura y de presión se pueden accionar con un solo movimiento del dedo.
  • La práctica forma del pomo permite diferentes posiciones de sujeción.
  • La punta de boquilla roja garantiza un consumo eficiente del agua.
Peso ligero y diseño compacto y robusto
  • Transporte cómodo, incluso con una sola mano, por escalones y peldaños.
  • Permite intervalos de trabajo largos y sin cansancio.
  • Una larga vida útil es sinónimo de rentabilidad.
Depósito 2 en 1 inteligente extraíble
  • Llenado rápido y sencillo del depósito de agua limpia.
  • Vaciado cómodo y sencillo del depósito de agua sucia.
  • Ilustración del inicio rápido para un funcionamiento más sencillo.
Funcionamiento sencillo mediante dos grandes pulsadores
  • Olvídese de tener que agacharse: el equipo puede conectarse y desconectarse con el pie de forma rápida y sencilla.
  • Método rápido de 1 paso: combina la pulverización y la aspiración en una sola operación.
  • Método de 2 pasos: pulverizar sobre las fibras y dejar que se impregnen; a continuación, aspirar.
Ruedas traseras de gran tamaño y ruedas de dirección de 360° flexibles
  • Fácil maniobrabilidad incluso en superficies irregulares.
  • Especialmente manejable y flexible para la limpieza.
Gancho de cable plegable
  • Para guardar de forma segura el cable de alimentación.
  • Práctico y cuidadoso con los cables.
  • El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.
Gran boca abierta de llenado de agua limpia
  • Llenado cómodo, seguro y rápido con agua limpia.
  • Indicador de nivel máximo de gran visibilidad.
  • No se producen derrames cuando se arrastra o se hace retroceder el equipo.
Almacenamiento integrado de la boquilla para tapicerías
  • Gracias al diseño de la pinza, la boquilla para tapicerías está siempre a mano.
  • Almacenamiento a prueba de pérdidas incluso durante el transporte.
Especificaciones

Características técnicas

Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 12 - 18
Caudal de aire (l/s) 71
Vacío (mbar/kPa) 270 / 27
Caudal de pulverización (l/min) 1
Presión de pulverización (bar) 1
Depósito de agua limpia/sucia (l) 8 / 7
Potencia de la turbina (W) 1200
Potencia de la bomba (W) 40
Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 - 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Nivel de presión acústica (dB/A) 71
Longitud del cable (m) 7,5
Color negro
Peso sin accesorios (kg) 8,6
Peso (con embalaje) (kg) 12,8
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 524 x 332 x 442

Incluido en el equipamiento de serie

  • Boquilla para tapicerías corta con asa
  • Detergente: RM 760 en pastillas, 16 Pastillas
  • Tubo de pulverización/aspiración: 2.5 m
  • Gancho portacables
  • Depósito 2 en 1 extraíble para agua limpia/agua sucia

Equipamiento

  • Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para tapicerías o ranuras
  • Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para suelos
  • Punta de boquilla: Boquilla para tapicerías, naranja
Lava-aspiradora Puzzi 8/1 Anniversary Edition
Campos de aplicación
  • Para una limpieza intensiva en profundidad de tapicerías y muebles tapizados
  • Para el tratamiento específico de las manchas en las superficies textiles
  • Para la limpieza de todas las superficies textiles, también en vehículos
  • Para una limpieza intensiva en profundidad de los asientos textiles de vehículos
  • Para la limpieza específica de tapicerías en zonas higiénicamente sensibles
Accesorios
Detergentes