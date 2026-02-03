Sistema de limpieza con hielo seco IB 10/8 L2P
El IB 10/8 L2P es el primer equipo de chorreo con hielo seco del mundo con producción de hielo seco integrada a partir de CO₂ líquido. Ideal para tareas de limpieza breves sin una gran logística.
Las tareas de limpieza espontáneas con equipos de chorreo con hielo seco en el mantenimiento de equipos y vehículos o para la limpieza dentro del proceso de fabricación o acondicionamiento de vehículos eran hasta ahora impensables, ya que la logística requerida por el hielo seco suponía demasiado tiempo para utilizaciones muy cortas. Con el IB 10/8 L2P, el primer equipo de chorreo con hielo seco del mundo con producción de hielo seco integrada a partir de CO₂ líquido, esto ya no es un problema. Gracias a su innovador proceso, obtiene los pellets de hielo seco a partir de CO₂ (L2P es la abreviación de «Liquid-to-Pellet») justo en el momento en que se necesitan. Puesto que el CO₂ líquido se puede conservar en botellas prácticamente sin limitaciones, ya no son necesarios los largos procedimientos logísticos habituales. Adicionalmente, el bajo consumo de aire comprimido del equipo reduce notablemente el esfuerzo logístico. Al mismo tiempo se mantienen todas las ventajas de la tecnología de hielo seco de Kärcher. El IB 10/8 L2P limpia con especial cuidado, incluso contornos complejos como ranuras, cojinetes y muescas, así como la suciedad difícil, como restos quemados incrustados. Este proceso evita eficazmente los residuos de material abrasivo.
Características y ventajas
Pistola pulverizadora ergonómicaCambio de boquillas rápido y sencillo gracias a los acoplamientos rápidos. Con iluminación integrada. Interruptor de conexión/desconexión de hielo directamente en la pistola.
Uso intuitivo y sencilloVisualización en pantalla de presión de chorreo, horas de servicio, minutos de chorreo, tiempo de servicio. Cantidad de hielo seco regulable con un botón. Indicador del estado y sistemas de asistencia integrados, p. ej. para la vigilancia de presión.
Limpieza por chorreo con hielo seco seguraEl CO₂ es eliminado específicamente a través de una manguera de escape. Manejo seguro, sin contacto con los pellets de hielo seco. Gatillo de pistola con seguro de accionamiento.
Diseño compacto y móvil
- La ruedas y asas posibilitan la movilidad y un transporte seguro.
- Posibilidad de almacenamiento independiente de todos los componentes. Home-Base integrado.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia de conexión (kW)
|1
|Conexión de aire comprimido
|Conector de acción rápida de 1/4"
|Carcasa / bastidor
|Cuerpo giratorio de plástico
|Comprobado (por) de acuerdo con
|CE
|Longitud del cable (m)
|5,5
|Presión de aire (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Calidad del aire
|Seco y sin aceite
|Caudal volumétrico de aire (m³/min)
|0,07 - 0,8
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|95
|Pellets de hielo seco (diámetro) (mm)
|2,5
|Consumo de hielo seco (kg/h)
|2 - 8
|Consumo de CO2 líquido (kg/h)
|20 - 60
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Tensión (V)
|220 - 230
|Peso sin accesorios (kg)
|92
|Peso (con accesorios) (kg)
|103,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|870 x 450 x 970
Incluido en el equipamiento de serie
- Boquilla de chorro concentrado, corta
- Manguera de alimentación de pellets, con cable de control eléctrico y acoplamiento de acción rápida
- Pistola pulverizadora (ergonómica y segura)
Equipamiento
- Interruptor de «solo aire» o «hielo y aire» en la pistola
- Control electrónico
Videos
Campos de aplicación
- Para limpiar máquinas, componentes de motores, formas y superficies de estanqueidad
- Para limpiar armarios de conexiones, componentes eléctricos y elementos de mando
- Para limpiar tapicerías y textiles
- Para limpiar equipos de jardín y robots cortacésped