Las tareas de limpieza espontáneas con equipos de chorreo con hielo seco en el mantenimiento de equipos y vehículos o para la limpieza dentro del proceso de fabricación o acondicionamiento de vehículos eran hasta ahora impensables, ya que la logística requerida por el hielo seco suponía demasiado tiempo para utilizaciones muy cortas. Con el IB 10/8 L2P, el primer equipo de chorreo con hielo seco del mundo con producción de hielo seco integrada a partir de CO₂ líquido, esto ya no es un problema. Gracias a su innovador proceso, obtiene los pellets de hielo seco a partir de CO₂ (L2P es la abreviación de «Liquid-to-Pellet») justo en el momento en que se necesitan. Puesto que el CO₂ líquido se puede conservar en botellas prácticamente sin limitaciones, ya no son necesarios los largos procedimientos logísticos habituales. Adicionalmente, el bajo consumo de aire comprimido del equipo reduce notablemente el esfuerzo logístico. Al mismo tiempo se mantienen todas las ventajas de la tecnología de hielo seco de Kärcher. El IB 10/8 L2P limpia con especial cuidado, incluso contornos complejos como ranuras, cojinetes y muescas, así como la suciedad difícil, como restos quemados incrustados. Este proceso evita eficazmente los residuos de material abrasivo.