Aspiradora autónoma KIRA CV 50
El robot aspirador autónomo KIRA CV 50 alivia a los equipos de limpieza encargándose de las tareas de aspiración que consumen más tiempo, mientras el personal especializado se ocupa al mismo tiempo de tareas más complejas.
El robot aspirador autónomo KIRA CV 50 es la solución perfecta para aumentar la productividad de forma económica y descargar de trabajo a los equipos de limpieza. Se encarga de la laboriosa y monótona tarea de aspirar, mientras que el personal especializado se ocupa al mismo tiempo de tareas de limpieza más complejas. Para ello, el equipo mapea la zona a limpiar de forma totalmente autónoma y calcula una ruta de limpieza óptima y eficaz. Gracias a su diseño compacto, a las potentes baterías de la plataforma de baterías Battery Power+ de 36 voltios de Kärcher (¡se piden por separado!) y a su movilidad ergonómica, el robot aspirador es un compañero ideal que aspira alfombras y superficies duras con una anchura de trabajo de 350 milímetros; naturalmente también debajo de mesas, en esquinas y siempre limpia hasta la pared. Gracias a un sofisticado concepto multisensor y a un preciso sistema de reconocimiento del entorno LiDAR, navega y funciona de forma tan fiable que cuenta con la certificación de seguridad IEC 63327 y está homologado para su uso en zonas públicas. La aplicación asociada KIRA Robots y una pantalla integrada permiten un manejo extremadamente sencillo, para el que no se requieren conocimientos especializados.
Características y ventajas
Diseño compacto con una altura muy reducida para la limpieza por debajo de los mueblesLa altura reducida (32 cm) permite aspirar debajo de muebles y mesas. También es adecuado para su uso en espacios reducidos gracias a su diseño compacto. El robot también opera con seguridad en espacios reducidos, lo que le permite girar sobre la marcha.
Aplicación KIRA RobotsTotal transparencia gracias a la app KIRA Robots con gestión de flotas, estado en directo, informe de limpieza detallado y mucho más. Fácil creación y edición de tarjetas de limpieza y horarios. Perfectamente conectado en red gracias a la conexión 4 G/LTE integrada para teléfono móvil o WLAN.
Plataforma de baterías Kärcher Battery Power+ de 36 VLas baterías intercambiables permiten una limpieza ininterrumpida sin tener que esperar los tiempos de carga. Aplicación independiente de la ubicación, por ejemplo en varias plantas. Kärcher recomienda el uso de 2 baterías intercambiables para una mayor autonomía. También puede funcionar con una sola batería.
Uso intuitivo y sencillo
- Control sencillo de todas las funciones mediante pantalla interactiva con panel de control.
- Listo para usar nada más sacarlo de la caja, incluso sin configuración inicial.
Máxima eficiencia autónoma
- Gran anchura de trabajo (350 mm) para un alto rendimiento y un rendimiento en superficie teórico de 525 m²/h.
- Limpieza hasta el borde gracias a los 2 cepillos laterales: se acabó el repaso manual.
- Planificación autónoma y sistemática de la ruta de limpieza para obtener la máxima eficacia.
Transporte ergonómico y fácil
- Asa de transporte extensible para una gran movilidad y una ergonomía óptima.
- Fácil transporte al siguiente lugar de uso o almacenamiento.
- Las ruedas pueden desacoplarse para mayor comodidad del usuario durante el transporte.
Navegación robusta y eficaz
- Detección LiDAR de largo alcance: ideal para grandes áreas y en la oscuridad.
- Detección fiable de caídas y obstáculos.
- Equipado con sensores ultrasónicos, de seguimiento de paredes y de colisión.
Seguridad certificada
- Desarrollado para el funcionamiento comercial, cumple todas las normas internacionales.
- Certificado de seguridad según IEC 63327.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Tensión (V)
|36
|Vacío (kPa)
|19,3
|Caudal de aire (l/s)
|16
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|57
|Rendimiento en superficie teórico, autónomo (m²/h)
|525
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|525
|Duración de funcionamiento en servicio normal (2 baterías) (min)
|140
|Duración de funcionamiento en modo ECO! (2 baterías) (min)
|210
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|350
|Potencia absorbida (W)
|230
|Capacidad ascensional (%)
|6
|Capacidad del depósito (l)
|4,5
|Velocidad autónomo (km/h)
|1,5
|Ancho de paso (mm)
|650
|Altura (mm)
|320
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|2
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min/h)
|58 / 81
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Peso sin accesorios (kg)
|15,4
|Peso (con accesorios) (kg)
|15,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|25,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|578 x 578 x 300
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Baterías y cargador no incluidos en el equipo de serie
- Cepillos laterales: 4 Unidad(es)
- Cantidad de cepillos cilíndricos: 1 Unidad(es)
- Marcas de inicio
- Filtro EPA
Equipamiento
- Limpieza autónoma
- Configuración sencilla e intuitiva sin conocimientos expertos
- Detección de obstáculos y caídas
- Sensores potentes
- Sorteo autónomo de los obstáculos
- Seguridad certificada para espacios con tránsito de personas
- Creación de informes de limpieza
- Envío de notificaciones a terminales móviles
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Manejo mediante la aplicación
Videos
Campos de aplicación
- Se recomienda especialmente para trabajos de limpieza de edificios y hostelería
- Ideal para grandes espacios abiertos como pasillos, vestíbulos o salas de conferencias
- Apto para su utilización es espacios con tránsito de personas
- Uso tanto en espacios estrechos como en superficies despejadas