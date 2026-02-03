El robot aspirador autónomo KIRA CV 50 es la solución perfecta para aumentar la productividad de forma económica y descargar de trabajo a los equipos de limpieza. Se encarga de la laboriosa y monótona tarea de aspirar, mientras que el personal especializado se ocupa al mismo tiempo de tareas de limpieza más complejas. Para ello, el equipo mapea la zona a limpiar de forma totalmente autónoma y calcula una ruta de limpieza óptima y eficaz. Gracias a su diseño compacto, a las potentes baterías de la plataforma de baterías Battery Power+ de 36 voltios de Kärcher (¡se piden por separado!) y a su movilidad ergonómica, el robot aspirador es un compañero ideal que aspira alfombras y superficies duras con una anchura de trabajo de 350 milímetros; naturalmente también debajo de mesas, en esquinas y siempre limpia hasta la pared. Gracias a un sofisticado concepto multisensor y a un preciso sistema de reconocimiento del entorno LiDAR, navega y funciona de forma tan fiable que cuenta con la certificación de seguridad IEC 63327 y está homologado para su uso en zonas públicas. La aplicación asociada KIRA Robots y una pantalla integrada permiten un manejo extremadamente sencillo, para el que no se requieren conocimientos especializados.