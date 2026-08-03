La instalación de lavado en autoservicio SB MB, accionada con monedas o con fichas, puede suministrarse bien como versión de tipo armario para su instalación en el exterior o como versión premontada en bastidor para su instalación en salas de maquinaria. La instalación ha sido concebida para el servicio con hasta 4 puestos de lavado y se fabrica de forma individualizada, según las necesidades y especificaciones del cliente. De este modo, se garantiza que la instalación contenga exactamente los componentes que son realmente necesarios o especificados. La SB MB está disponible en tres versiones de tipo armario (Cab, Cab 1 y Cab 2) para la instalación en exteriores y como versión Skid para la instalación en una sala de maquinaria ya existente. Las versiones Cab 1 y Cab 2 se instalan entre los puestos de lavado, porque están provistas de terminales de mando e incluyen posibilidades de almacenamiento para las herramientas. Por el contrario, la versión Cab no posee ningún terminal de mando, por lo que no se instala entre los puestos de lavado. Los distintos puestos de lavado son operados mediante puestos de telemando.