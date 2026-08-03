Instalación de lavado en autoservicio SB MB
Instalación de lavado en autoservicio de varias plazas para un total de 4 puestos de lavado: una solución técnicamente sofisticada, potente, duradera y económica.
La instalación de lavado en autoservicio SB MB, accionada con monedas o con fichas, puede suministrarse bien como versión de tipo armario para su instalación en el exterior o como versión premontada en bastidor para su instalación en salas de maquinaria. La instalación ha sido concebida para el servicio con hasta 4 puestos de lavado y se fabrica de forma individualizada, según las necesidades y especificaciones del cliente. De este modo, se garantiza que la instalación contenga exactamente los componentes que son realmente necesarios o especificados. La SB MB está disponible en tres versiones de tipo armario (Cab, Cab 1 y Cab 2) para la instalación en exteriores y como versión Skid para la instalación en una sala de maquinaria ya existente. Las versiones Cab 1 y Cab 2 se instalan entre los puestos de lavado, porque están provistas de terminales de mando e incluyen posibilidades de almacenamiento para las herramientas. Por el contrario, la versión Cab no posee ningún terminal de mando, por lo que no se instala entre los puestos de lavado. Los distintos puestos de lavado son operados mediante puestos de telemando.
Características y ventajas
Dosificación fiableLas bombas de dosificación neumáticas contribuyen a la seguridad del proceso y, por lo tanto, a la satisfacción de los clientes en todas las estaciones de lavado en periodos de gran carga de trabajo. Cuide el medio ambiente al tiempo que reduce costes
Limpieza económicaEl uso de detergente concentrado reduce el consumo, por lo que su instalación puede trabajar de forma económica y respetuosa con el medio ambiente.
Mantenimiento sencilloLos módulos son fácilmente accesibles a través de las grandes puertas frontales con separador central extraíble. De este modo, se reduce el tiempo de mantenimiento y su instalación está lista para volver a funcionar rápidamente.
Protección frente a robos
- Sistema de doble llave: una llave para el compartimiento técnico y otra para el guardamonedas
Conservación de los recursos
- El uso de espuma seca disminuye el consumo de agua de la instalación y contribuye a conservar nuestros recursos naturales.
Limpieza de llantas sin problemas
- La limpieza de llantas se efectúa mediante una lanza de alta presión. Así, no necesitará ninguna herramienta de lavado adicional.
Brillo sin rayas
- Gracias a las instalaciones de ósmosis y de descalcificación del agua integradas, los vehículos se secan sin que queden manchas.
Especificaciones
Características técnicas
|Temperatura del agua caliente (°C)
|máx. 60
|Presión de trabajo (bar)
|100 - 120
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal por bomba (l/h)
|500
|Actualizaciones de software disponibles hasta
|2031-01-01
Equipamiento
- Instalaciones de lavado en autoservicio: 2, 4
- Programas de lavado: 11 Unidad(es)
- Bombas de dosificación neumáticas