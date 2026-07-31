Il set contiene quattro panni per il robot aspirapolvere RVM 4 Comfort. Quando il dispositivo viene utilizzato in modalità di pulizia a umido, i panni in microfibra di alta qualità garantiscono risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti duri come piastrelle, laminato, pavimenti in legno, PVC o linoleum. Lo sporco leggero e secco viene rimosso in modo affidabile e la polvere viene catturata efficacemente, oltre ad aspirare. La sostituzione dei panni è estremamente semplice grazie alla chiusura a strappo.