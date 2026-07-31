RVM 4 Mop Set

Per risultati di pulizia ottimali: set di mocio in microfibra di alta qualità per la pulizia a umido dei pavimenti duri con il robot aspirapolvere RVM 4 Comfort.

Il set contiene quattro panni per il robot aspirapolvere RVM 4 Comfort. Quando il dispositivo viene utilizzato in modalità di pulizia a umido, i panni in microfibra di alta qualità garantiscono risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti duri come piastrelle, laminato, pavimenti in legno, PVC o linoleum. Lo sporco leggero e secco viene rimosso in modo affidabile e la polvere viene catturata efficacemente, oltre ad aspirare. La sostituzione dei panni è estremamente semplice grazie alla chiusura a strappo.

Caratteristiche e vantaggi
Panno con chiusura a strappo
  • Facile da attaccare e rimuovere grazie alla chiusura a strappo.
  • Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non utilizzare ammorbidente.
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 4
Colore Bianco
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 130 x 130 x 28
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Adatto a tutti i pavimenti duri come parquet, laminato, sughero, pietra, linoleum e PVC.