RVM 4 Mop Set
Per risultati di pulizia ottimali: set di mocio in microfibra di alta qualità per la pulizia a umido dei pavimenti duri con il robot aspirapolvere RVM 4 Comfort.
Il set contiene quattro panni per il robot aspirapolvere RVM 4 Comfort. Quando il dispositivo viene utilizzato in modalità di pulizia a umido, i panni in microfibra di alta qualità garantiscono risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti duri come piastrelle, laminato, pavimenti in legno, PVC o linoleum. Lo sporco leggero e secco viene rimosso in modo affidabile e la polvere viene catturata efficacemente, oltre ad aspirare. La sostituzione dei panni è estremamente semplice grazie alla chiusura a strappo.
Caratteristiche e vantaggi
Panno con chiusura a strappo
- Facile da attaccare e rimuovere grazie alla chiusura a strappo.
- Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non utilizzare ammorbidente.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|4
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|130 x 130 x 28
Aree di applicazione
- Adatto a tutti i pavimenti duri come parquet, laminato, sughero, pietra, linoleum e PVC.