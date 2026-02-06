Pavimenti puliti, ogni giorno. Il robot aspirapolvere RVM 4 Comfort Extra pulisce in modo sistematico pavimenti duri e tappeti a pelo corto. La pulizia viene eseguita dalla spazzola rotante, da una spazzola laterale e da una potente funzione di aspirazione. Due dischi lavapavimenti sollevabili, uno dei quali può essere esteso fino al bordo, rimuovono anche le macchie ostinate. RVM 4 Comfort Extra utilizza il sensore laser LiDAR per creare una mappa delle stanze ed è possibile configurare impostazioni di pulizia personalizzate. Grazie al sistema a doppio laser integrato e alla telecamera, RVM 4 Comfort Extra rileva e aggira ostacoli piatti come cavi o calzini. Sensori aggiuntivi prevengono le cadute, ad esempio dalle scale. Il sensore a ultrasuoni rileva i tappeti e la funzione Auto Boost regola la potenza di aspirazione. In modalità di pulizia, i tappeti vengono bypassati o i panni rotanti sollevati. La stazione multifunzione lava e asciuga i panni e svuota automaticamente il contenitore della polvere del robot. Il dispositivo può essere facilmente controllato tramite un'app, un programma preimpostato o semplicemente premendo un pulsante sul dispositivo.