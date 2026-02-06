RVM 4
RVM 4 Comfort aspira, lava e offre autonomia grazie alla sua stazione multifunzione. La navigazione LiDAR precisa, il doppio sistema laser e la telecamera permettono di evitare gli ostacoli.
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti RVM 4 Comfort pulisce pavimenti duri e tappeti a pelo corto. La potente aspirazione è supportata dalla spazzola rotante e dalla spazzola laterale. Due dischi rotanti con panni in microfibra, uno dei quali può essere esteso fino al bordo, rimuovono anche le macchie ostinate. Dopo un primo giro di prova, l'RVM 4 Comfort utilizza il sensore laser LiDAR per creare una mappa delle stanze. Grazie al suo sistema a doppio laser integrato e alla telecamera, l'RVM 4 Comfort rileva e aggira ostacoli piatti come cavi o calzini. Sensori aggiuntivi prevengono le cadute, ad esempio dalle scale. Il sensore a ultrasuoni rileva i tappeti e la funzione Auto Boost regola la potenza di aspirazione. In modalità lavaggio, i tappeti vengono bypassati o i dischi rotanti vengono sollevati automaticamente. La stazione multifunzione lava e asciuga i panni in microfibra e svuota autonomamente il contenitore della polvere del robot. Il dispositivo può essere facilmente controllato tramite un'app, una programmazione preimpostata o semplicemente premendo un pulsante sul dispositivo. Se il robot aspirapolvere necessita di assistenza, ti avviserà tramite comando vocale.
Caratteristiche e vantaggi
Navigazione precisa tramite intelligenza artificialeGrazie al suo doppio sensore laser, l'RVM 4 rileva gli ostacoli, li aggira e quindi non si blocca né provoca danni. Il doppio sensore laser consente di riconoscere anche oggetti piccoli o piatti, troppo piccoli per il sistema LiDAR (ad esempio scarpe, calzini o cavi). Grazie alla navigazione LiDAR rapida e affidabile, il robot scansiona e mappa le stanze con precisione, garantendo il miglior orientamento per interventi di pulizia affidabili anche al buio.
Unità di pulizia con dischi di pulizia rotantiI dischi rotanti con cuscinetti in microfibra rimuovono efficacemente lo sporco grazie all'elevata velocità e alla forte pressione sul pavimento. Non appena il robot rileva un tappeto, i dischi di lavaggio si sollevano automaticamente, impedendo al tappeto di bagnarsi. Il disco di lavaggio destro può essere esteso per la pulizia dei bordi, garantendo i migliori risultati di pulizia.
Rilevamento tappeti e Auto BoostL'RVM 4 Comfort rileva automaticamente le aree rivestite di moquette tramite un sensore a ultrasuoni e le visualizza sulla mappa nell'app. Quando la funzione di pulizia è attivata, il robot evita le aree di moquette rilevate oppure si sposta sulla moquette con le unità di pulizia sollevate. La funzione Auto Boost aumenta la potenza di aspirazione sui tappeti quando necessario, per ottenere risultati di pulizia ancora migliori.
Sensore di caduta
- I sensori di caduta impediscono in modo affidabile che l'RVM 4 Comfort cada, ad esempio, da gradini o sporgenze.
- I sensori scansionano il pavimento. Se viene rilevata una grande caduta, il controller riceve un segnale che fa girare il robot.
Protezione dei dati e aggiornamenti
- In qualità di produttore con sede in Germania, Kärcher attribuisce grande importanza alla protezione dei dati e presta estrema attenzione a garantire che tutti i requisiti legali applicabili a tale riguardo siano soddisfatti.
- L'intero trasferimento dati tra l'app sul tuo smartphone e il tuo robot aspirapolvere e lavapavimenti avviene tramite un cloud, con server situati esclusivamente in Germania.
- Aggiornamenti regolari migliorano e ampliano le prestazioni del robot aspirapolvere e dell'app. Ciò significa anche che la sicurezza del sistema è costantemente aggiornata per soddisfare le specifiche più recenti.
Comodamente controllato tramite l'app tramite WiFi
- L'app può essere utilizzata per adattare molte delle impostazioni alle preferenze individuali.
- Utilizzando l'app, puoi configurare il robot aspirapolvere RVM 4 Comfort e controllarlo da qualsiasi luogo, anche quando non sei a casa.
- Le informazioni sullo stato attuale del dispositivo e un display che mostra l'attuale avanzamento della pulizia sono disponibili tramite l'app.
Mappatura precisa con opzioni di personalizzazione versatili
- L'app può memorizzare più mappe, ad es. per più piani.
- È possibile definire zone in cui non si desidera che il robot vada a pulire (ad esempio tiragraffi, aree gioco nelle camerette dei bambini o ostacoli che il robot non può aggirare).
- Definizione delle aree selezionate che devono essere pulite più volte, pulite utilizzando una modalità di pulizia intensiva o lavate con più acqua.
Regolazione dei parametri di pulizia
- Definizione di diversi parametri di pulizia nell'app, per singole aree delle stanze (ad esempio potenza di aspirazione o volume d'acqua, numero di pulizie per superficie).
- Gli orari e i programmi di pulizia possono essere creati nell'app.
- L'RVM 4 Comfort avvia autonomamente i processi di pulizia in base alle date e agli orari programmati.
Auto-manutenzione con la stazione multifunzione
- Una volta completata la pulizia, l'RVM 4 Comfort torna alla stazione multifunzionale per svuotare automaticamente il contenitore della polvere e lavare e asciugare i panni in microfibra.
- L'unità di pulizia si asciuga più rapidamente con aria calda per evitare la formazione di cattivi odori.
- Viene visualizzato un messaggio se il serbatoio dell'acqua dolce è vuoto o non installato, il serbatoio dell'acqua sporca è pieno o non installato oppure il sacchetto filtro non è installato.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|230
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Voltaggio batteria (V)
|14,4
|Capacità della batteria (Ah)
|5,2
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|< 67
|Potenza di aspirazione (Pa)
|max. 15000
|Contenitore dei rifiuti (ml)
|300
|Autonomia per carica (min)
|160 (aspirapolvere)
|Resa per area (m²/h)
|45
|stazione multifunzione con serbatoio di acqua dolce (l)
|2,5
|stazione multifunzione per serbatoio acqua sporca (l)
|3
|stazione multifunzione con sacchetto filtro (l)
|2,3
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Dimensioni robot (Lu x La x H) (mm)
|100
|Diametro del robot (mm)
|350
|Peso robot (kg)
|3,8
|dimensioni della stazione multifunzione (L x P x A) (mm)
|310 x 450 x 445,5
|peso della stazione multifunzione (kg)
|6
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|4,1
|Peso con imballo (kg)
|14,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|350 x 350 x 100
Scope of supply
- Spazzola per la pulizia
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Spazzola laterale: 1 x
- Unità di pulizia
- Dischi tergicristalli: 2 Pezzo(i)
Dotazione
- Sensori di caduta
- pulizia autonoma
- Sensore tappeto
- funzionamento tramite app
- Connessione tramite WLAN
- Connessione tramite Bluetooth
- servizi/funzionalità intelligenti nell'app
- Uscita vocale
- Sistema di navigazione laser (LiDAR)
- Sensore laser e fotocamera
- Programma orario: diversi timer possibili
- Modalità di lavaggio a secco
- Modalità di pulizia a umido
- Modalità di pulizia combinata (umido e asciutto)
- pulizia autonoma: Acqua fredda
- asciugatura autonoma del mocio: Caldo
- Svuotamento automatico della polvere
- Spazzare vicino al bordo
- Mocio laterale estensibile per la pulizia dei bordi
- unità di pulizia automatica estensibile
- mocio sollevabile
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- tappeti a pelo corto
RICAMBI RVM 4
