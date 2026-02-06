Il robot aspirapolvere e lavapavimenti RVM 4 Comfort pulisce pavimenti duri e tappeti a pelo corto. La potente aspirazione è supportata dalla spazzola rotante e dalla spazzola laterale. Due dischi rotanti con panni in microfibra, uno dei quali può essere esteso fino al bordo, rimuovono anche le macchie ostinate. Dopo un primo giro di prova, l'RVM 4 Comfort utilizza il sensore laser LiDAR per creare una mappa delle stanze. Grazie al suo sistema a doppio laser integrato e alla telecamera, l'RVM 4 Comfort rileva e aggira ostacoli piatti come cavi o calzini. Sensori aggiuntivi prevengono le cadute, ad esempio dalle scale. Il sensore a ultrasuoni rileva i tappeti e la funzione Auto Boost regola la potenza di aspirazione. In modalità lavaggio, i tappeti vengono bypassati o i dischi rotanti vengono sollevati automaticamente. La stazione multifunzione lava e asciuga i panni in microfibra e svuota autonomamente il contenitore della polvere del robot. Il dispositivo può essere facilmente controllato tramite un'app, una programmazione preimpostata o semplicemente premendo un pulsante sul dispositivo. Se il robot aspirapolvere necessita di assistenza, ti avviserà tramite comando vocale.