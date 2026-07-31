RVM 4 Set Accessori

Il kit di accessori per il robot aspirapolvere RVM 4 Comfort include 1 spazzola principale, 2 panni per la pulizia, 2 spazzole laterali e 2 filtri.

Per prestazioni di pulizia sempre perfette: con il kit di accessori, il robot aspirapolvere RVM 4 Comfort pulisce come un dispositivo nuovo. Il kit contiene parti di ricambio facili da sostituire, garantiscono prestazioni di pulizia ottimali e prolungano la durata dell'RVM 4. Include 1 spazzola principale, 2 panni per la pulizia, 2 spazzole laterali e 2 filtri.

Specifiche

Dati tecnici

Quantità (pezzi) 7
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 198 x 213 x 92
Macchine compatibili
Prodotti in gamma