RVM 4 Set Accessori
Il kit di accessori per il robot aspirapolvere RVM 4 Comfort include 1 spazzola principale, 2 panni per la pulizia, 2 spazzole laterali e 2 filtri.
Per prestazioni di pulizia sempre perfette: con il kit di accessori, il robot aspirapolvere RVM 4 Comfort pulisce come un dispositivo nuovo. Il kit contiene parti di ricambio facili da sostituire, garantiscono prestazioni di pulizia ottimali e prolungano la durata dell'RVM 4. Include 1 spazzola principale, 2 panni per la pulizia, 2 spazzole laterali e 2 filtri.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (pezzi)
|7
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|198 x 213 x 92