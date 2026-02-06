I sacchi filtranti a vello KFI 657 sono stati sviluppati specificamente per gli aspiratori lavamoquette Kärcher Home & Garden SE 5 e SE 6 Signature Line e per gli aspiratori lavamoquette SE 5.100 e SE 6.100. I sacchi sono estremamente resistenti allo strappo e garantiscono un'impressionante potenza di aspirazione e filtrazione della polvere. Sono progettati per un uso intensivo, ad esempio per l'aspirazione di sporco grossolano e umido. La fornitura comprende quattro sacchetti.