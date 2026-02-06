SE sacchetto in vello KFI 657
Sacchetto filtro in tessuto non tessuto estremamente resistente allo strappo, ideale per aspirare sporco sia fine che grossolano. Adatto per detergenti ad estrazione spray Kärcher Home & Garden.
I sacchi filtranti a vello KFI 657 sono stati sviluppati specificamente per gli aspiratori lavamoquette Kärcher Home & Garden SE 5 e SE 6 Signature Line e per gli aspiratori lavamoquette SE 5.100 e SE 6.100. I sacchi sono estremamente resistenti allo strappo e garantiscono un'impressionante potenza di aspirazione e filtrazione della polvere. Sono progettati per un uso intensivo, ad esempio per l'aspirazione di sporco grossolano e umido. La fornitura comprende quattro sacchetti.
Caratteristiche e vantaggi
Adatto per i pulitori Kärcher ad estrazione spray della linea Signature SE 5 e SE 6 e delle gamme SE 5.100 e SE 6.100.
Materiale in vello a tre strati
- Per un'elevata potenza di aspirazione e un'alta filtrazione della polvere durante l'uso.
Estremamente resistente agli strappi, ideale per un uso intensivo.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|4
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con imballo (kg)
|0,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|425 x 530 x 12
Aree di applicazione
- Aspirapolvere