Lavatappeti SE 5
Il lavatappeti SE 5 semplifica la pulizia di superfici tessili come tappeti per una pulizia profonda di tutte le fibre. Ideale per famiglie, soggetti allergici e case con animali domestici.
Efficacia di pulizia profonda combinata a design innovativo e multifunzionalità: SE 5 garantisce pulizia e igiene sulle superfici tessili come moquette, mobili imbottiti, tappeti, scale ricoperte di moquette, materassi, tendaggi e sedili per auto. La collaudata tecnologia di lavaggio di Kärcher garantisce migliori risultati di pulizia: l'acqua e il detergente per tappeti Kärcher RM 519 penetrano in profondità nelle fibre tessili e successivamente vengono aspirati insieme allo sporco. Il dispositivo è ideale per famiglie, soggetti allergici e famiglie con animali domestici. SE 5 è un prodotto multifunzione 3 in 1 che, grazie alla sua vasta gamma di accessori, può essere utilizzato come un vero e proprio aspirapolvere per liquidi e solidi. Altre caratteristiche in dotazione: sistema a 2 serbatoi con serbatoio dell'acqua fresca e sporca rimovibile, maniglia ergonomica per un facile trasporto e pratico vano accessori sul dispositivo. Dopo l'uso, il dispositivo è facile da pulire.
Caratteristiche e vantaggi
Comprovata tecnologia Kärcher per risultati di pulizia ottimaliPulizia profonda tra le fibre delle superfici tessili. Efficiente tecnologia di estrazione a spruzzo per una pulizia rapida e senza sforzo. Bassa umidità residua per una rapida asciugatura delle superfici tessili.
Sistema a 2 serbatoi facile da usareDue serbatoi separati per acqua dolce e sporca e maniglia per il trasporto. Comoda rimozione e svuotamento del serbatoio dell'acqua sporca senza alcun contatto con lo sporco.
Tubo ultraflessibile 2 in 1Tubo spruzzatore integrato per una maggiore comodità durante la pulizia. Tubo di aspirazione lungo e flessibile per una maggiore comodità durante la pulizia. Maniglia con funzione di blocco per la spruzzatura continua durante la pulizia di grandi superfici tessili.
Prodotto multifunzionale 3 in 1
- Versatile nell'applicazione sia per l'aspirazione a spruzzo su superfici tessili che per l'aspirazione di liquidi e asciutti di tappeti e pavimenti duri con gli accessori giusti.
Accessori ergonomici per l'aspirazione a spruzzo, l'aspirazione di liquidi e liquidi
- Facile fissaggio e rimozione degli accessori con un solo clic.
- L'ergonomica bocchetta per pavimenti con estrazione a spruzzo rende confortevole la pulizia anche di grandi superfici con moquette.
- Versatile nell'applicazione con un'ampia gamma di accessori per l'aspirazione di liquidi e solidi, come la bocchetta per pavimenti aspiraliquidi commutabile, e compatibile anche con un'ampia selezione di accessori per aspiratori di liquidi e asciutti.
Pratiche opzioni per riporre gli accessori
- Gli accessori e il tubo flessibile per l'aspirazione dello spray possono essere riposti sull'apparecchio, mantenendo tutto pulito e ordinato e sempre a portata di mano ovunque sia necessario.
Pulizia senza problemi con il filtro pieghettato piatto
- Aspiraliquidi e aspiraliquidi senza interruzioni, non è necessario interrompere la pulizia per cambiare il filtro.
- Aspirazione accurata con buona raccolta della polvere.
- Sportello del filtro separato per una rimozione comoda e rapida del filtro senza dover entrare in contatto con lo sporco.
Design accattivante con pulsanti grandi e chiusura pratica e comoda
- Per una facile manipolazione.
Impugnatura ergonomica
- Rende il trasporto del pulitore per estrazione spray un gioco da ragazzi.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1000
|Larghezza di lavoro (mm)
|227
|Serbatoio acqua pulita (l)
|4
|Serbatoio acqua sporca (l)
|4
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Cavo di alimentazione (m)
|6
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|7,5
|Peso con imballo (kg)
|11
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|424 x 320 x 466
|DN (mm)
|35
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Tubi spruzzo estrazione: 2 Pezzo(i), 0.5 m, Plastica
- Bocchetta per pavimenti con estrazione spray: 227 mm
- Bocchetta fessure
- Bocchetta per pavimenti con aspirazione a secco: commutabile
- Bocchetta poltrone
- Filtro plissettato piatto: standard
- Detergenti: Detergente per tappeti RM 519, 100 ml
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i)
- Sistema comodo 2-in-1: tubo spruzzo estrazione integrato
Dotazione
- Vano accessori
Aree di applicazione
- Tappeti
- Mobili imbottiti
- Moquette
- Interni auto
- Tessuti per la casa, ad es. tende o fodere per cuscini
- Materassi
Accessori
Detergenti
RICAMBI SE 5
