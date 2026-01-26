Lavatappeti SE 5

Il lavatappeti SE 5 semplifica la pulizia di superfici tessili come tappeti per una pulizia profonda di tutte le fibre. Ideale per famiglie, soggetti allergici e case con animali domestici.

Efficacia di pulizia profonda combinata a design innovativo e multifunzionalità: SE 5 garantisce pulizia e igiene sulle superfici tessili come moquette, mobili imbottiti, tappeti, scale ricoperte di moquette, materassi, tendaggi e sedili per auto. La collaudata tecnologia di lavaggio di Kärcher garantisce migliori risultati di pulizia: l'acqua e il detergente per tappeti Kärcher RM 519 penetrano in profondità nelle fibre tessili e successivamente vengono aspirati insieme allo sporco. Il dispositivo è ideale per famiglie, soggetti allergici e famiglie con animali domestici. SE 5 è un prodotto multifunzione 3 in 1 che, grazie alla sua vasta gamma di accessori, può essere utilizzato come un vero e proprio aspirapolvere per liquidi e solidi. Altre caratteristiche in dotazione: sistema a 2 serbatoi con serbatoio dell'acqua fresca e sporca rimovibile, maniglia ergonomica per un facile trasporto e pratico vano accessori sul dispositivo. Dopo l'uso, il dispositivo è facile da pulire.

Caratteristiche e vantaggi
Lavatappeti SE 5: Comprovata tecnologia Kärcher per risultati di pulizia ottimali
Pulizia profonda tra le fibre delle superfici tessili. Efficiente tecnologia di estrazione a spruzzo per una pulizia rapida e senza sforzo. Bassa umidità residua per una rapida asciugatura delle superfici tessili.
Lavatappeti SE 5: Sistema a 2 serbatoi facile da usare
Due serbatoi separati per acqua dolce e sporca e maniglia per il trasporto. Comoda rimozione e svuotamento del serbatoio dell'acqua sporca senza alcun contatto con lo sporco.
Lavatappeti SE 5: Tubo ultraflessibile 2 in 1
Tubo spruzzatore integrato per una maggiore comodità durante la pulizia. Tubo di aspirazione lungo e flessibile per una maggiore comodità durante la pulizia. Maniglia con funzione di blocco per la spruzzatura continua durante la pulizia di grandi superfici tessili.
Prodotto multifunzionale 3 in 1
  • Versatile nell'applicazione sia per l'aspirazione a spruzzo su superfici tessili che per l'aspirazione di liquidi e asciutti di tappeti e pavimenti duri con gli accessori giusti.
Accessori ergonomici per l'aspirazione a spruzzo, l'aspirazione di liquidi e liquidi
  • Facile fissaggio e rimozione degli accessori con un solo clic.
  • L'ergonomica bocchetta per pavimenti con estrazione a spruzzo rende confortevole la pulizia anche di grandi superfici con moquette.
  • Versatile nell'applicazione con un'ampia gamma di accessori per l'aspirazione di liquidi e solidi, come la bocchetta per pavimenti aspiraliquidi commutabile, e compatibile anche con un'ampia selezione di accessori per aspiratori di liquidi e asciutti.
Pratiche opzioni per riporre gli accessori
  • Gli accessori e il tubo flessibile per l'aspirazione dello spray possono essere riposti sull'apparecchio, mantenendo tutto pulito e ordinato e sempre a portata di mano ovunque sia necessario.
Pulizia senza problemi con il filtro pieghettato piatto
  • Aspiraliquidi e aspiraliquidi senza interruzioni, non è necessario interrompere la pulizia per cambiare il filtro.
  • Aspirazione accurata con buona raccolta della polvere.
  • Sportello del filtro separato per una rimozione comoda e rapida del filtro senza dover entrare in contatto con lo sporco.
Design accattivante con pulsanti grandi e chiusura pratica e comoda
  • Per una facile manipolazione.
Impugnatura ergonomica
  • Rende il trasporto del pulitore per estrazione spray un gioco da ragazzi.
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 1000
Larghezza di lavoro (mm) 227
Serbatoio acqua pulita (l) 4
Serbatoio acqua sporca (l) 4
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Cavo di alimentazione (m) 6
Colore Bianco
Peso senza accessori (kg) 7,5
Peso con imballo (kg) 11
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 424 x 320 x 466
DN (mm) 35

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
  • Tubi spruzzo estrazione: 2 Pezzo(i), 0.5 m, Plastica
  • Bocchetta per pavimenti con estrazione spray: 227 mm
  • Bocchetta fessure
  • Bocchetta per pavimenti con aspirazione a secco: commutabile
  • Bocchetta poltrone
  • Filtro plissettato piatto: standard
  • Detergenti: Detergente per tappeti RM 519, 100 ml
  • Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i)
  • Sistema comodo 2-in-1: tubo spruzzo estrazione integrato

Dotazione

  • Vano accessori
Lavatappeti SE 5
Aree di applicazione
  • Tappeti
  • Mobili imbottiti
  • Moquette
  • Interni auto
  • Tessuti per la casa, ad es. tende o fodere per cuscini
  • Materassi
