Efficacia di pulizia profonda combinata a design innovativo e multifunzionalità: SE 5 garantisce pulizia e igiene sulle superfici tessili come moquette, mobili imbottiti, tappeti, scale ricoperte di moquette, materassi, tendaggi e sedili per auto. La collaudata tecnologia di lavaggio di Kärcher garantisce migliori risultati di pulizia: l'acqua e il detergente per tappeti Kärcher RM 519 penetrano in profondità nelle fibre tessili e successivamente vengono aspirati insieme allo sporco. Il dispositivo è ideale per famiglie, soggetti allergici e famiglie con animali domestici. SE 5 è un prodotto multifunzione 3 in 1 che, grazie alla sua vasta gamma di accessori, può essere utilizzato come un vero e proprio aspirapolvere per liquidi e solidi. Altre caratteristiche in dotazione: sistema a 2 serbatoi con serbatoio dell'acqua fresca e sporca rimovibile, maniglia ergonomica per un facile trasporto e pratico vano accessori sul dispositivo. Dopo l'uso, il dispositivo è facile da pulire.