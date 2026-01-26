Solo i nostri prodotti più innovativi e potenti portano la firma del pioniere della tecnologia e fondatore dell'azienda Alfred Kärcher. Oltre alla firma come elemento di design esclusivo, il lavatappeti SE 6 Signature Line si distingue per le prestazioni di pulizia impressionanti e per la sua ampia gamma di accessori. Il dispositivo garantisce pulizia e igiene sulle superfici tessili. La collaudata tecnologia di lavaggio di Kärcher garantisce migliori risultati di pulizia: acqua fresca del rubinetto e il detergente per tappeti Kärcher RM 519 penetrano in profondità nelle fibre tessili e successivamente vengono aspirati insieme allo sporco. Ideale per soggetti allergici e famiglie con animali domestici. SE 6 Signature Line è un prodotto multifunzionale 3 in 1, cioè funziona anche come un vero e proprio aspirapolvere per liquidi e solidi. Altre caratteristiche in dotazione: sistema a 2 serbatoi con serbatoio dell'acqua fresca e sporca rimovibile, maniglia ergonomica per un facile trasporto e pratico vano accessori sul dispositivo. Dopo l'uso, il dispositivo è facile da pulire.