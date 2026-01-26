Lavatappeti SE 6 Signature Line
Il lavatappeti SE 6 Signature Line semplifica la pulizia delle superfici tessili per garantire la massima igiene. Ideale per famiglie, soggetti allergici e case con animali domestici.
Solo i nostri prodotti più innovativi e potenti portano la firma del pioniere della tecnologia e fondatore dell'azienda Alfred Kärcher. Oltre alla firma come elemento di design esclusivo, il lavatappeti SE 6 Signature Line si distingue per le prestazioni di pulizia impressionanti e per la sua ampia gamma di accessori. Il dispositivo garantisce pulizia e igiene sulle superfici tessili. La collaudata tecnologia di lavaggio di Kärcher garantisce migliori risultati di pulizia: acqua fresca del rubinetto e il detergente per tappeti Kärcher RM 519 penetrano in profondità nelle fibre tessili e successivamente vengono aspirati insieme allo sporco. Ideale per soggetti allergici e famiglie con animali domestici. SE 6 Signature Line è un prodotto multifunzionale 3 in 1, cioè funziona anche come un vero e proprio aspirapolvere per liquidi e solidi. Altre caratteristiche in dotazione: sistema a 2 serbatoi con serbatoio dell'acqua fresca e sporca rimovibile, maniglia ergonomica per un facile trasporto e pratico vano accessori sul dispositivo. Dopo l'uso, il dispositivo è facile da pulire.
Caratteristiche e vantaggi
Vantaggi della linea SignatureLa firma del fondatore dell'azienda Alfred Kärcher contraddistingue il prodotto come il miglior dispositivo Kärcher della sua categoria. Altri vantaggi esclusivi sono l'assistenza tramite app e l'estensione della garanzia. Esclusiva maniglia di sostegno ergonomica agganciabile ai tubi per una migliore guida durante la pulizia dei pavimenti in moquette.
Comprovata tecnologia Kärcher per risultati di pulizia ottimaliPulizia profonda tra le fibre delle superfici tessili. Pulizia semplice e veloce con un efficiente metodo di pulizia con estrazione a spruzzo. Bassa umidità residua per una rapida asciugatura delle superfici tessili.
Sistema a 2 serbatoi facile da usareDue serbatoi separati per acqua dolce e sporca e maniglia per il trasporto. Comoda rimozione e svuotamento del serbatoio dell'acqua sporca senza alcun contatto con lo sporco.
Tubo ultraflessibile 2 in 1
- Tubo spruzzatore integrato per una maggiore comodità durante la pulizia.
- Tubo di aspirazione lungo e flessibile per una maggiore comodità durante la pulizia.
- Maniglia con funzione di blocco per la spruzzatura continua durante la pulizia di grandi superfici tessili.
Prodotto multifunzionale 3 in 1
- Versatile nell'applicazione sia per l'aspirazione a spruzzo su superfici tessili che per l'aspirazione di liquidi e asciutti di tappeti e pavimenti duri con gli accessori giusti.
Maniglia di sostegno ergonomica
- L'esclusiva maniglia rende comoda e facile la pulizia di grandi superfici tessili utilizzando l'estrazione a spruzzo.
- Regolabile in altezza: la posizione della maniglia può essere adattata individualmente all'altezza dell'utente.
- Comodo funzionamento a due mani.
Accessori ergonomici per l'aspirazione a spruzzo, l'aspirazione di liquidi e liquidi
- Facile fissaggio e rimozione degli accessori con un solo clic.
- Comoda nell'applicazione grazie alla bocchetta pavimento ergonomica per l'estrazione a spruzzo per grandi superfici in moquette utilizzata insieme alla maniglia di sostegno, nonché alla bocchetta per l'estrazione a spruzzo per imbottiti e alla bocchetta a lancia per l'estrazione a spruzzo per superfici imbottite.
- Versatile nell'applicazione con un'ampia gamma di accessori per l'aspirazione di liquidi e solidi, come la bocchetta per pavimenti aspiraliquidi commutabile, e compatibile anche con un'ampia selezione di accessori per aspiratori di liquidi e asciutti.
Pratiche opzioni per riporre gli accessori
- Gli accessori e il tubo flessibile per l'aspirazione dello spray possono essere riposti sull'apparecchio, mantenendo tutto pulito e ordinato e sempre a portata di mano ovunque sia necessario.
Pulizia senza problemi con il filtro pieghettato piatto
- Aspiraliquidi e aspiraliquidi senza interruzioni, non è necessario interrompere la pulizia per cambiare il filtro.
- Aspirazione accurata con buona raccolta della polvere.
- Sportello del filtro separato per una rimozione comoda e rapida del filtro senza dover entrare in contatto con lo sporco.
Design accattivante con pulsanti grandi, comode chiusure a rotazione e maniglia per il trasporto dalla forma ergonomica
- Per una facile manipolazione.
- Rende il trasporto del pulitore per estrazione spray un gioco da ragazzi.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1000
|Larghezza di lavoro (mm)
|227
|Serbatoio acqua pulita (l)
|4
|Serbatoio acqua sporca (l)
|4
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Cavo di alimentazione (m)
|6
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|7,5
|Peso con imballo (kg)
|12,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|424 x 320 x 466
|DN (mm)
|35
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Tubi spruzzo estrazione: 2 Pezzo(i), 0.5 m, Plastica
- Bocchetta per pavimenti con estrazione spray: 227 mm
- Bocchetta per estrazione spray da tappezzeria: 88 mm
- Ugello per fessure per estrazione spray
- Bocchetta fessure
- Bocchetta per pavimenti con aspirazione a secco: commutabile
- Bocchetta poltrone
- Filtro plissettato piatto: standard
- Detergenti: Detergente per tappeti RM 519, 1 l
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i)
- Sistema comodo 2-in-1: tubo spruzzo estrazione integrato
Dotazione
- Manico di supporto
- Sistema a doppio serbatoio
- Vano accessori
Aree di applicazione
- Tappeti
- Mobili imbottiti
- Moquette
- Interni auto
- Tessuti per la casa, ad es. tende o fodere per cuscini
- Materassi
