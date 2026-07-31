Set accessori RCV 3 Classic

Il kit di accessori per l'aspirapolvere robot RVC 3 contiene 1 spazzola principale, 1 panno per la pulizia, 2 spazzole laterali e 2 filtri.

Risultati di pulizia perfetti, giorno dopo giorno. Con il kit di accessori, il robot aspirapolvere RVC 3 pulisce come un dispositivo nuovo. Il kit contiene parti di ricambio facili da sostituire, prolungando così la durata dell'RVC 3. Include 1 spazzola principale, 1 panno per la pulizia, 2 spazzole laterali e 2 filtri.

Specifiche

Dati tecnici

Quantità (pezzi) 6
Colore Bianco
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 200 x 70 x 233
Macchine compatibili
Prodotti in gamma