Ugello per fessure, NT, DN 40, plastica, 290 mm

Bocchetta per fessure in plastica (DN 40) per aspirare nelle fessure e negli angoli. Lunghezza: 290 mm.

Bocchetta per fessure in plastica (DN 40) per aspirare nelle fessure e negli angoli. Lunghezza: 290 mm.

Specifiche

Dati tecnici

Larghezza nominale standard ( ) 40
Quantità (Pezzo(i)) 1
Lunghezza (mm) 290
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 300 x 45 x 45
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