Ugello per fessure, NT, DN 40, plastica, 290 mm
Bocchetta per fessure in plastica (DN 40) per aspirare nelle fessure e negli angoli. Lunghezza: 290 mm.
Bocchetta per fessure in plastica (DN 40) per aspirare nelle fessure e negli angoli. Lunghezza: 290 mm.
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza nominale standard ( )
|40
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Lunghezza (mm)
|290
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|300 x 45 x 45
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Macchine compatibili
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