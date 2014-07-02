Bidone aspiratutto NT 611 ECO K
Aspiratore a motore singolo con serbatoio da 55l per applicazioni nell'industria e nella pulizia degli edifici. Dotato di serie di un filtro grossolano per l'aspirazione dei liquidi. Accessori standard DN 40, porta accessori, cavo in gomma e pompa di smaltimento integrata.
NT 611 K è un aspiratore solidi-liquidi facile da usare e ideale per i settori artigianali. E' in grado di eliminare grandi quantità di liquidi aspirati per mezzo di una potente pompa di evacuazione. Togliendo la pompa dal vano di raccolta può essere utilizzato come un normale aspiratore (filtro opzionale) E' possibile aspirare sia solidi sia liquidi senza interrompere il lavoro perché il filtro è posizionato sopra il livello del fluido. La sostituzione del filtro è semplice perché non è necessario rimuovere la testata del motore. Il filtro plissettato piatto aumenta la capacità utile del vano raccolta poiché non occupa lo spazio interno. Il sistema di pulizia del filtro meccanico, assicura un'aspirazione costante. Il dispositivo elettronico di controllo del riempimento del vano raccolta arresta automaticamente il motore di aspirazione quando si è raggiunto il livello massimo di liquidi aspirati. L'aspiratore ha due grandi ruote posteriori e due ruote anteriori che assicurano stabilità e manovrabilità. Leggero, può essere trasportato senza difficoltà. Un grande interruttore di ON/OFF, un gancio per riporre il cavo ed un supporto accessori offrono grande comfort all'utilizzatore.
Caratteristiche e vantaggi
Pompa di scarico acqua integrataI liquidi aspirati vengono smaltiti tramite la pompa di scarico integrata, l'aspiratore in questo modo non si ferma mai.
Tubo di evacuazioneIl tubo per liquidi è ottimo per smaltire i liquidi aspirati.
Filtro antisporco grossolano integrato per la protezione della turbinaProtegge la turbina dai danni causati dallo sporco grossolano e dalle piccole parti.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s)
|57
|Aspirazione (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Capacità del contenitore (l)
|55
|Potenza assorbita (W)
|max. 2350
|Potenza pompa di evacuazione (W)
|1100
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 40
|Lunghezza del cavo (m)
|10
|Rumorosità (dB(A))
|63
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|23
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|570 x 430 x 860
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
- Bocchetta fessure
- Filtro sporco grossolano
- Tubo di evacuazione (resistente all'olio)
- Pompa acqua sporca estraibile
- Freno
- Archetto di spinta
Dotazione
- Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
- Materiale vano di raccolta: Plastica
- Sistema a Clip per prolunga tubo
- ON/OFF automatico
- Paracolpi
- Classe di protezione: I
- Turbina d'aspirazione senza manutenzione: 1 Pezzo(i)
Aree di applicazione
- Utilizzabili nei cantieri edili
- Industria