NT 611 K è un aspiratore solidi-liquidi facile da usare e ideale per i settori artigianali. E' in grado di eliminare grandi quantità di liquidi aspirati per mezzo di una potente pompa di evacuazione. Togliendo la pompa dal vano di raccolta può essere utilizzato come un normale aspiratore (filtro opzionale) E' possibile aspirare sia solidi sia liquidi senza interrompere il lavoro perché il filtro è posizionato sopra il livello del fluido. La sostituzione del filtro è semplice perché non è necessario rimuovere la testata del motore. Il filtro plissettato piatto aumenta la capacità utile del vano raccolta poiché non occupa lo spazio interno. Il sistema di pulizia del filtro meccanico, assicura un'aspirazione costante. Il dispositivo elettronico di controllo del riempimento del vano raccolta arresta automaticamente il motore di aspirazione quando si è raggiunto il livello massimo di liquidi aspirati. L'aspiratore ha due grandi ruote posteriori e due ruote anteriori che assicurano stabilità e manovrabilità. Leggero, può essere trasportato senza difficoltà. Un grande interruttore di ON/OFF, un gancio per riporre il cavo ed un supporto accessori offrono grande comfort all'utilizzatore.