Bidone aspiratutto NT 611 Mwf

Aspiratore solidi liquidi IDEALE PER aspirare grandi quantità di liquidi grazie alla pompa di evacuazione integrata. Ideale per vigili del fuoco ed imprese di pulizia.

PLUS DI PRODOTTO: Pompa evacuazione integrata, lavoro senza nessuna interruzione Attacco “C” con rubinetto, connessione pompa Connettori IP68 Interruttore PRCD-K Supporto accessori integrato Robusto telaio in metallo Ruote frontali con freno

Caratteristiche e vantaggi
Bidone aspiratutto NT 611 Mwf: Filtro antisporco grossolano integrato per la protezione della pompa
Protegge la pompa di smaltimento da intasamenti causati da pietre, foglie o pezzi di legno.
Bidone aspiratutto NT 611 Mwf: Pompa di scarico acqua integrata
I liquidi aspirati vengono smaltiti tramite la pompa di scarico integrata, l'aspiratore in questo modo non si ferma mai.
Bidone aspiratutto NT 611 Mwf: Filtro antisporco grossolano integrato per la protezione della turbina
Protegge la turbina dai danni causati dallo sporco grossolano e dalle piccole parti.
Supporto accessori integrato
  • Paracolpi con vano porta accessori
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s) 57
Aspirazione (mbar/kPa) 235 / 23,5
Capacità del contenitore (l) 55
Potenza assorbita (W) max. 2350
Potenza pompa di evacuazione (W) 800
Larghezza nominale standard ( ) ID 40
Lunghezza del cavo (m) 10
Rumorosità (dB(A)) 63
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 23
Peso con imballo (kg) 33,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 570 x 430 x 860

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
  • Tipo di tubo di aspirazione: Resistente all'olio
  • Curva: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 370 mm
  • Materiale dell'ugello per pavimenti bagnati/asciutti: in alluminio
  • Bocchetta fessure
  • Filtro sporco grossolano
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Carta
  • Tubo di evacuazione (resistente all'olio)
  • Pompa acqua sporca estraibile
  • Freno
  • Archetto di spinta

Dotazione

  • Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
  • Protezione personale PRCD-K: con spina IP68
  • Materiale vano di raccolta: Plastica
  • Sistema a Clip per prolunga tubo
  • Paracolpi
  • Classe di protezione: I
  • Turbina d'aspirazione senza manutenzione: 1 Pezzo(i)
Videos
Aree di applicazione
  • Per eliminare grandi volumi d'acqua durante le operazioni antincendio
Accessori