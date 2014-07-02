Bidone aspiratutto NT 611 Mwf
Aspiratore solidi liquidi IDEALE PER aspirare grandi quantità di liquidi grazie alla pompa di evacuazione integrata. Ideale per vigili del fuoco ed imprese di pulizia.
PLUS DI PRODOTTO: Pompa evacuazione integrata, lavoro senza nessuna interruzione Attacco “C” con rubinetto, connessione pompa Connettori IP68 Interruttore PRCD-K Supporto accessori integrato Robusto telaio in metallo Ruote frontali con freno
Caratteristiche e vantaggi
Filtro antisporco grossolano integrato per la protezione della pompaProtegge la pompa di smaltimento da intasamenti causati da pietre, foglie o pezzi di legno.
Pompa di scarico acqua integrataI liquidi aspirati vengono smaltiti tramite la pompa di scarico integrata, l'aspiratore in questo modo non si ferma mai.
Filtro antisporco grossolano integrato per la protezione della turbinaProtegge la turbina dai danni causati dallo sporco grossolano e dalle piccole parti.
Supporto accessori integrato
- Paracolpi con vano porta accessori
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s)
|57
|Aspirazione (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Capacità del contenitore (l)
|55
|Potenza assorbita (W)
|max. 2350
|Potenza pompa di evacuazione (W)
|800
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 40
|Lunghezza del cavo (m)
|10
|Rumorosità (dB(A))
|63
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|23
|Peso con imballo (kg)
|33,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|570 x 430 x 860
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Resistente all'olio
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 370 mm
- Materiale dell'ugello per pavimenti bagnati/asciutti: in alluminio
- Bocchetta fessure
- Filtro sporco grossolano
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Carta
- Tubo di evacuazione (resistente all'olio)
- Pompa acqua sporca estraibile
- Freno
- Archetto di spinta
Dotazione
- Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
- Protezione personale PRCD-K: con spina IP68
- Materiale vano di raccolta: Plastica
- Sistema a Clip per prolunga tubo
- Paracolpi
- Classe di protezione: I
- Turbina d'aspirazione senza manutenzione: 1 Pezzo(i)
Videos
Aree di applicazione
- Per eliminare grandi volumi d'acqua durante le operazioni antincendio