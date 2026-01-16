Sella portatubo per tubi da irrigazione o tubi di alimentazione idropulitrici

Un comodo aiuto per gli amanti del giardino. La sella portatubo in plastica dura è fissabile facilmente al muro ed è adatta per appendere e tenere in ordine ogni tipo di tubo da giardino.

Struttura robusta in plastica dura, semplice da montare sulle pareti esterne e progettata per supportare tutti i tipi di tubo. Accessorio pratico e salvaspazio, può contenere anche pistole e altri accessori. Compatibile con tutti i principali tubi presenti sul mercato.

Caratteristiche e vantaggi
Facile da montare a parete
  • Comoda da riporre
Pratico e compatto con cassetto per gli attrezzi da giardino
Specifiche

Dati tecnici

Capacità del tubo (m) max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
Colore nero
Peso (kg) 0,2
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 160 x 250 x 180