Pistola Premium dotata di inserti sovragommati
Le pistole da giardino e i soffioni a getto largo di Kärcher sono il top degli accessori da giardino grazie al loro design e allo loro maneggevolezza.
Accessorio robusto, con impugnatura in plastica morbida piacevole al tatto. La regolazione precisa del getto e della portata d'acqua è fattibile con una sola mano. Premendo comodamente il grilletto con il dito l'accessorio si ferma. Compatibile con tutti i sitemi a click presenti sul mercato.
Caratteristiche e vantaggi
Chiusura automatica
- Sbloccabile con un dito
Utilizzabile con una mano sola
- Portata regolabile
Ergonomica
- Utilizzabile con una mano sola
Regolazione disegno
- Regolazione continua del disegno
Sistema a click
- Compatibile con tutti i prodotti più comuni sul mercato
Regolazione continua della portata d'acqua
- Per l'iirigazione
Impugnatura piacevole al tatto
- Comoda e pratica
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|175 x 46 x 200
Dotazione
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo
Videos
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.