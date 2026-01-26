Detergente neutro attivo RM 55 ASF, 10l
Detergente neutro per la pulizia di fondo ad alta pressione.Elimina olio e grasso efficace anche sulle facciate.
Il detergente neutro PressurePro Active RM 55 di Kärcher è un detergente universale versatile, a base di tensioattivi, privo di silicone e facilmente separabile, sviluppato appositamente per l'applicazione con acqua fredda ad alta pressione. Rimuove in modo affidabile olio, grasso e proteine, nonché pollini, residui di insetti e diversi tipi di sporco causati dalle emissioni. È ideale per l'uso su superfici sensibili agli alcali, come alluminio, plastica e superfici verniciate. Il detergente attivo può quindi essere utilizzato sia come detergente per facciate che per la pulizia di superfici di lavoro, macchine, celle frigorifere e nastri trasportatori nell'industria alimentare. Vanta inoltre la pulizia delicata delle aree di attesa e delle cabine fumatori alle fermate degli autobus, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti nonché degli arredi in plastica per la ristorazione esterna.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|10
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|10
|Peso (kg)
|10,1
|Peso con imballo (kg)
|10,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|290 x 230 x 190
Aree di applicazione
- Trasporti e macchine
- Lavaggio auto
- Lavapezzi
- Pulizia di facciate
- Superfici tessili