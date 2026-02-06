Idropulitrice alta pressione HD 13/18-4 S Classic
La robusta idropulitrice ad acqua fredda HD 13/18-4S Classic è sviluppata per affrontare i compiti più gravosi per tempo prolungato. Massima potenza per una pulizia senza compromessi.
L'idropulitrice ad acqua calda HD 13/18-4 S Classic è stata sviluppata per garantire il massimo delle prestazioni nelle applicazioni quotidiane legate ai compiti più gravosi. Grazie alle eccezionali doti di potenza estrema, alla massima cura costruttiva che garantisce la massima robustezza, è ideale per i contesti più impegnativi. E' una macchina molto semplice, intuitiva e facile da usare per qualsiasi operatore, tutti i componenti sono facilmente accessibili e la pratica pistola Classic dotata di sistema EASY!Lock con connettori a rapido fissaggio consente una maggiore velocità di installazione dei vari accessori. L'affidabile filtro dell'acqua protegge la pompa ad alta pressione da particelle di sporco e agenti contaminanti che assicurano una maggiore durata della macchina. Prevede una robusta pompa ad alberto a gomito con pistoni in ceramica, la pressione può essere facilmente regolata sulla pompa ed il motore a 4 poli a bassa velocità con sistema di raffreddamento ad aria e acqua assicurano la massima durata e affidabilità.
Caratteristiche e vantaggi
Pompa assiale a tre pistoni in ceramica con testataAlte prestazioni e massima efficienza Affidabile, richiede una manutenzione ridotta Temperatura acqua fino a 60°
Telaio robusto in acciaio con ruote larghe per la massima portabilitàProtegge la macchina nelle condizioni più estreme Facile e comoda da trasportare Scomparti dedicati per gli accessori
Accessori linea Classic con raccordo rapido EASY!LockSi avvia velocemente e permette il montaggio degli accessori facilitato Accessori robusti e affidabili Facile e intuitiva
Design essenziale
- Il filtro dell'acqua integrato può essere rimosso e pulito senza utensili
- La pressione e la portata possono essere regolati sulla pompa.
- Il livello e la qualità dell'olio possono essere controllati facilmente grazie al vetro di ispezione
Motore elettrico 4 poli con sistema di raffreddamento ad aria-acqua
- Affidabile, richiede una manutenzione ridotta
- Abbina un sistema di raffreddamento ad acqua efficiente ad un sistema di raffreddamento ad aria efficiente anche negli ambienti con temperature altamente variabili
- Design compatto per la massima portabilità
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|376 / 424
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|700 - 1300
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|60
|Pressione di lavoro (bar)
|50 - 180
|Pressione max. (bar/MPa)
|240 / 2,4
|Potenza allacciata (kW)
|8,8
|Cavo elettrico (m)
|5
|Dimensione ugello
|075
|Alimentazione idrica
|1″
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|60
|Peso con imballo (kg)
|67,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|720 x 637 x 1060
Scope of supply
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
- Lancia a spruzzo: 840 mm
- Ugello Power
Dotazione
- Pompa ad albero a gomiti con pistoni in ceramica
- Motore trifase a 4 poli con raffreddamento aria/ac
- Pressostato
- Filtro idrico fine integrato
- Vetrino di controllo olio
- Entrata acqua in ottone
Videos
Aree di applicazione
- Per la pulizia delle stalle in agricoltura
- Per la pulizia di trattori, macchinari e attrezzature
- Per la pulizia di calcinacci e residui di cemento nell'edilizia
- Per la pulizia di macchinari e attrezzature come betoniere, ponteggi, gru, scavatrici, ecc...
- Per la pulizia di macchinari nell'industria, trattamento di cibi o settore manifatturiero
- Per la pulizia di veicoli nel settore dei trasporti come convogli, navi, aeroplani o autobus
- Per la pulizia di spazi pubblici, come piazze, spartitraffico, fontane o parcheggi