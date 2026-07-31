Idropulitrice alta pressione HD 9/20-4 S
L'idropulitrice ad acqua fredda HD 9/20-4 eroga i massimi livelli di pressione con valori di portata elevati. Il design ergonomico ultra robusto la rende ideale per le attività quotidiane
L'idropulitrice ad acqua fredda HD 9/20-4 è l'ideale per l'utilizzo quotidiano nelle condizioni più estreme. I materiali costruttivi di alta qualità garantiscono il top delle prestazioni offerte da Kärcher. La pompa oscillante ultra-resistente con pistoni in acciaio inox con testata cilindri in ottone eroga una performance eccezionale, abbinata al motore elettrico a 4 poli a bassa velocità con sistema di raffreddamento ad aria e acqua per la massima durata, resistenza e affidabilità. Il telaio integrato in alluminio riduce il peso e offre una migliore versatilità per gli spostamenti e gli interventi in movimento, la macchina viene concepita per essere performante, leggera e pratica. I molteplici vani per l'alloggiamento degli accessori, la pistola EASY!Force Advanced e il regolatore della pressione direttamente sulla lancia Servo Control assicurano il massimo controllo in utilizzo abbinando un comfort eccezionale per l'operatore.
Caratteristiche e vantaggi
Design compatto verticale basato sull'alloggiamento del motore in verticaleDimensioni ridotte Facile da trasportare e da manovrare Massima stabilità
Motore 4 poli a bassa velocità con sistema di raffreddamento ad aria-acqua, pompa robusta con pistoni in ceramica e testata in ottoneAffidabile, richiede una manutenzione ridotta Alte prestazioni e massima efficienza Temperatura acqua fino a 60°
Facilità e rende più rapide le operazioni per la messa in funzioneTestata della pompa girevole Display del livello olio e tubo di drenaggio integrati nel telaio Costruzione modulare, comprende la pompa e il motore
Ampia gamma raccordi EASY!Lock
- La pressione e la portata possono essere regolati direttamente sulla lanca attraverso il regolatore Servo Control
- Pistola EASY!Force Advanced per la riduzione dello sforzo dell'operatore
- Lancia rotante in acciaio INOX da 1050mm.
Spazi multipli per l'alloggiamento degli accessori sulla macchina
- Vano portaoggetti
- Gancio regolabile per l'alloggiamento di una seconda lancia
- Scomparto per il tubo ad alta pressione
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|376 - 424
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|500 - 900
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|60
|Pressione di lavoro (bar)
|50 - 200
|Pressione max. (bar)
|250
|Potenza allacciata (kW)
|7
|Cavo elettrico (m)
|5
|Dimensione ugello
|047
|Alimentazione idrica
|1″
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|62,4
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|70,7
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pistola: EASY!Force Advanced
- Pistola con Softgrip
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Tipo di tubo ad alta pressione: Qualità premium
- Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
- Lancia a spruzzo: 1050 mm
- Ugello Power
- Servo Control
Dotazione
- Motore trifase a 4 poli con raffreddamento aria/ac
- Pompa assiale a tre pistoni: Con pistoni in acciaio inox
- Pressostato
- Filtro idrico fine integrato
- Vetrino di controllo olio
- Entrata acqua in ottone
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Aree di applicazione
- Per la pulizia di trattori, macchinari e attrezzature
- Per la pulizia di macchinari e attrezzature come betoniere, ponteggi, gru, scavatrici, ecc...
- Per la pulizia di macchinari nell'industria, trattamento di cibi o settore manifatturiero
- Per la pulizia di veicoli nel settore dei trasporti come convogli, navi, aeroplani o autobus
- Per la pulizia di spazi pubblici, come piazze, spartitraffico, fontane o parcheggi