L'idropulitrice ad acqua fredda HD 9/20-4 è l'ideale per l'utilizzo quotidiano nelle condizioni più estreme. I materiali costruttivi di alta qualità garantiscono il top delle prestazioni offerte da Kärcher. La pompa oscillante ultra-resistente con pistoni in acciaio inox con testata cilindri in ottone eroga una performance eccezionale, abbinata al motore elettrico a 4 poli a bassa velocità con sistema di raffreddamento ad aria e acqua per la massima durata, resistenza e affidabilità. Il telaio integrato in alluminio riduce il peso e offre una migliore versatilità per gli spostamenti e gli interventi in movimento, la macchina viene concepita per essere performante, leggera e pratica. I molteplici vani per l'alloggiamento degli accessori, la pistola EASY!Force Advanced e il regolatore della pressione direttamente sulla lancia Servo Control assicurano il massimo controllo in utilizzo abbinando un comfort eccezionale per l'operatore.