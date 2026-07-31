Idropulitrice alta pressione HD 9/20-4 S

L'idropulitrice ad acqua fredda HD 9/20-4 eroga i massimi livelli di pressione con valori di portata elevati. Il design ergonomico ultra robusto la rende ideale per le attività quotidiane

L'idropulitrice ad acqua fredda HD 9/20-4 è l'ideale per l'utilizzo quotidiano nelle condizioni più estreme. I materiali costruttivi di alta qualità garantiscono il top delle prestazioni offerte da Kärcher. La pompa oscillante ultra-resistente con pistoni in acciaio inox con testata cilindri in ottone eroga una performance eccezionale, abbinata al motore elettrico a 4 poli a bassa velocità con sistema di raffreddamento ad aria e acqua per la massima durata, resistenza e affidabilità. Il telaio integrato in alluminio riduce il peso e offre una migliore versatilità per gli spostamenti e gli interventi in movimento, la macchina viene concepita per essere performante, leggera e pratica. I molteplici vani per l'alloggiamento degli accessori, la pistola EASY!Force Advanced e il regolatore della pressione direttamente sulla lancia Servo Control assicurano il massimo controllo in utilizzo abbinando un comfort eccezionale per l'operatore.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice alta pressione HD 9/20-4 S: Design compatto verticale basato sull'alloggiamento del motore in verticale
Design compatto verticale basato sull'alloggiamento del motore in verticale
Dimensioni ridotte Facile da trasportare e da manovrare Massima stabilità
Idropulitrice alta pressione HD 9/20-4 S: Motore 4 poli a bassa velocità con sistema di raffreddamento ad aria-acqua, pompa robusta con pistoni in ceramica e testata in ottone
Motore 4 poli a bassa velocità con sistema di raffreddamento ad aria-acqua, pompa robusta con pistoni in ceramica e testata in ottone
Affidabile, richiede una manutenzione ridotta Alte prestazioni e massima efficienza Temperatura acqua fino a 60°
Idropulitrice alta pressione HD 9/20-4 S: Facilità e rende più rapide le operazioni per la messa in funzione
Facilità e rende più rapide le operazioni per la messa in funzione
Testata della pompa girevole Display del livello olio e tubo di drenaggio integrati nel telaio Costruzione modulare, comprende la pompa e il motore
Ampia gamma raccordi EASY!Lock
  • La pressione e la portata possono essere regolati direttamente sulla lanca attraverso il regolatore Servo Control
  • Pistola EASY!Force Advanced per la riduzione dello sforzo dell'operatore
  • Lancia rotante in acciaio INOX da 1050mm.
Spazi multipli per l'alloggiamento degli accessori sulla macchina
  • Vano portaoggetti
  • Gancio regolabile per l'alloggiamento di una seconda lancia
  • Scomparto per il tubo ad alta pressione
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 3
Voltaggio (V) 376 - 424
Frequenza (Hz) 50
Portata (l/h) 500 - 900
Temperatura ingresso acqua (°C) 60
Pressione di lavoro (bar) 50 - 200
Pressione max. (bar) 250
Potenza allacciata (kW) 7
Cavo elettrico (m) 5
Dimensione ugello 047
Alimentazione idrica 1″
Colore antracite
Peso (con accessori) (kg) 62,4
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 70,7
Dimensioni (L × P × A) (mm) 607 x 518 x 1063

Scope of supply

  • Pistola: EASY!Force Advanced
  • Pistola con Softgrip
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
  • Tipo di tubo ad alta pressione: Qualità premium
  • Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
  • Lancia a spruzzo: 1050 mm
  • Ugello Power
  • Servo Control

Dotazione

  • Motore trifase a 4 poli con raffreddamento aria/ac
  • Pompa assiale a tre pistoni: Con pistoni in acciaio inox
  • Pressostato
  • Filtro idrico fine integrato
  • Vetrino di controllo olio
  • Entrata acqua in ottone
Idropulitrice alta pressione HD 9/20-4 S
Idropulitrice alta pressione HD 9/20-4 S
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Aree di applicazione
  • Per la pulizia di trattori, macchinari e attrezzature
  • Per la pulizia di macchinari e attrezzature come betoniere, ponteggi, gru, scavatrici, ecc...
  • Per la pulizia di macchinari nell'industria, trattamento di cibi o settore manifatturiero
  • Per la pulizia di veicoli nel settore dei trasporti come convogli, navi, aeroplani o autobus
  • Per la pulizia di spazi pubblici, come piazze, spartitraffico, fontane o parcheggi
Accessori
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