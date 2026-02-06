Idropulitrice alta pressione HD 4/11 Bp Pack
Primo pulitore ad alta pressione professionale a batteria HD 4/11 C. Batteria. Per applicazioni mobili, come ad es. nell'area comunale o nel paesaggio. Incl. 2 batterie agli ioni di litio da 36 V.
La nostra batteria HD 4/11 C Bp è dotata di 2 batterie agli ioni di litio da 36 V estremamente potenti ed è quindi il primo pulitore ad alta pressione a batteria di Kärcher che funziona a livello professionale. Le batterie della nostra piattaforma batteria da 36 V garantiscono eccellenti prestazioni di pulizia e lunghi tempi di funzionamento e sono compatibili con altre macchine della stessa gamma. L'HD 4/11 C Bp è adatto ovunque dove non sono disponibili fonti di energia esterne, come spesso accade per le attività municipali, nel paesaggio o nelle attività dei custodi. Anche vantaggioso: l'idropulitrice ad alta pressione mobile è adatta sia per il funzionamento verticale che orizzontale. Sorprende anche con componenti di alta qualità come una testata in ottone, uno scarico automatico della pressione, la pistola ad alta pressione EASY! Force, i giunti a innesto rapido EASY! Lock e una custodia intelligente degli accessori. La modalità eco! efficienza è perfetta per lo sporco più leggero al fine di ridurre le prestazioni di pulizia e prolungare così l'autonomia della batteria fino a 34 minuti.
Caratteristiche e vantaggi
Piattaforma batteria da 36 V.Elevate prestazioni di pulizia e lunghi tempi di autonomia. Batterie compatibili su più gamme. Caricabatterie rapido che fa risparmiare tempo.
Modalità eco!efficiency - Economica e efficienteRisparmia energia e prolunga l'autonomia della batteria. Prestazioni di pulizia ridotte per sporco più leggero.
QualitàLo scarico automatico della pressione protegge i componenti e prolunga la durata della macchina. Testata in ottone di alta qualità. Grande filtro per l'acqua a maglie strette, facile da pulire, per proteggere la pompa da particelle di sporco presenti nell'acqua.
Mobilità
- La maniglia di trasporto integrata nella parte anteriore della macchina consente un facile caricamento e un comodo trasporto.
- La maniglia di trasporto può essere retratta, con la semplice pressione di un pulsante per ridurre l'ingombro
- Utilizzabile sia in verticale che in orizzontale.
Massima flessibilità possibile.
- Pulizia indipendente ad alta pressione indipendentemente dalle fonti di energia esterne.
- Tempi di installazione più brevi con l'eliminazione della posa dei cavi di alimentazione.
- È anche possibile un lavoro completamente indipendente con l'aiuto di un tubo di aspirazione per fonti d'acqua esterne.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|Portata (l/h)
|320 - 400
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|60
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Pressione max. (bar/MPa)
|150 / 15
|Potenza allacciata (kW)
|1,6
|Alimentazione idrica
|3/4″
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|36
|Resa (Ah)
|7,5
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|2
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|30 (7,5 Ah)
|Tempo necessario per ricaricare la batteria (min)
|58 / 81
|Potenza di uscita (A)
|6
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Lunghezza del cavo del caricabatteria (m)
|1,2
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|26,9
|Peso con imballo (kg)
|31,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Variante: Batteria inclusa
- Batteria: Batteria Battery Power+ 36 V / 7.5 Ah (2 pz.)
- Pistola: EASY!Force
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Lancia a spruzzo: 840 mm
- Ugello rotante
- Tubo di aspirazione acqua da fonti alternative
Dotazione
- Caricabatterie: Caricabatterie rapido 36 V per Batterie Power+ (2 pz.)
- Pressostato
Videos
Aree di applicazione
- Per la pulizia mobile indipendente ad alta pressione, ad es. per i custodi, nel paesaggio o nell'area municipale.