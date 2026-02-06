La nostra batteria HD 4/11 C Bp è dotata di 2 batterie agli ioni di litio da 36 V estremamente potenti ed è quindi il primo pulitore ad alta pressione a batteria di Kärcher che funziona a livello professionale. Le batterie della nostra piattaforma batteria da 36 V garantiscono eccellenti prestazioni di pulizia e lunghi tempi di funzionamento e sono compatibili con altre macchine della stessa gamma. L'HD 4/11 C Bp è adatto ovunque dove non sono disponibili fonti di energia esterne, come spesso accade per le attività municipali, nel paesaggio o nelle attività dei custodi. Anche vantaggioso: l'idropulitrice ad alta pressione mobile è adatta sia per il funzionamento verticale che orizzontale. Sorprende anche con componenti di alta qualità come una testata in ottone, uno scarico automatico della pressione, la pistola ad alta pressione EASY! Force, i giunti a innesto rapido EASY! Lock e una custodia intelligente degli accessori. La modalità eco! efficienza è perfetta per lo sporco più leggero al fine di ridurre le prestazioni di pulizia e prolungare così l'autonomia della batteria fino a 34 minuti.