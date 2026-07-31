Idropulitrice alta pressione HD 9/20-4 SXA Plus

L'idropulitrice ad acqua fredda HD 9/20-4 SXA Plus è composta da materiali ad alta qualità e offre l'avvolgitubo automatico e l'ugello Vibrasoft per la massima performance e comfort.

L'idropulitrice ad acqua fredda HD 9/20-4 SXA offre i più alti livelli di ergonomia e qualità. La pistola EASY!Force Avanced minimizza lo sforzo in utilizzo grazie al sistema brevettato che consente di regolare la pressione e la portata del getto. L'ugello rotante Vibrasoft riduce le vibrazioni ed il rumore fino al 30%. I sistemi di assistenza e l'indicatore luminoso LED dello stato consentono la massima facilità di utilizzo. L'eccezionale cura costruttiva e i materiali più robusti, rendono questa macchina di Classe Super il punto di riferimento del mercato. Il potente motore 4 poli a bassa velocità con sistema di raffreddamento ad acqua montato verticalmente e la pompa oscillante ultra-resistente con pistoni in acciaio inox e testata con cilindri in ottone consentono di avere prestazioni eccezionali abbinando la massima leggerezza e praticità nei movimenti. Nella dotazione è incluso il tubo ad alta pressione rivestito in Teflon e un avvolgitubo automatico capace di avvolgere il tubo anche sotto pressione con un angolatura fino a 45° per una tempistica di messa in funzione ridotta del 50%.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice alta pressione HD 9/20-4 SXA Plus: Avvvolgitubo automatico
Avvvolgitubo automatico
Per il riavvolgimento automatico fino ad un angolo fino a 45°, anche sotto pressione Tubo Ultra Guard HD liscio e resistente ai graffi con rivestimento in Teflon®.
Idropulitrice alta pressione HD 9/20-4 SXA Plus: Design compatto verticale basato sull'alloggiamento del motore in verticale
Design compatto verticale basato sull'alloggiamento del motore in verticale
Dimensioni ridotte Facile da trasportare e da manovrare Massima stabilità
Idropulitrice alta pressione HD 9/20-4 SXA Plus: Motore 4 poli a bassa velocità con sistema di raffreddamento ad aria-acqua, pompa robusta con pistoni in ceramica e testata in ottone
Motore 4 poli a bassa velocità con sistema di raffreddamento ad aria-acqua, pompa robusta con pistoni in ceramica e testata in ottone
Affidabile, richiede una manutenzione ridotta Temperatura acqua fino a 60°
Ugello mangiasporco ergonomico Vibrasoft
  • Riduce le vibrazioni fino al 30% in meno
  • Riduce il volume e la rumorosità
  • L'ugello rotante riduce lo sforzo nelle applicazioni di pulizia
Facilità e rende più rapide le operazioni per la messa in funzione
  • Testata della pompa girevole
  • Display del livello olio e tubo di drenaggio integrati nel telaio
  • Costruzione modulare, comprende la pompa e il motore
Ampia gamma raccordi EASY!Lock
  • La pressione e la portata possono essere regolati direttamente sulla lanca attraverso il regolatore Servo Control
  • Lancia rotante in acciaio INOX da 1050mm.
Spazi multipli per l'alloggiamento degli accessori sulla macchina
  • Vano portaoggetti
  • Gancio regolabile per l'alloggiamento di una seconda lancia
  • Scomparto per il tubo ad alta pressione
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 3
Voltaggio (V) 376 - 424
Frequenza (Hz) 50
Portata (l/h) 500 - 900
Temperatura ingresso acqua (°C) 60
Pressione di lavoro (bar) 50 - 200
Pressione max. (bar) 250
Potenza allacciata (kW) 7
Cavo elettrico (m) 5
Dimensione ugello 047
Colore antracite
Peso (con accessori) (kg) 74,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 82,8
Dimensioni (L × P × A) (mm) 607 x 518 x 1063

Scope of supply

  • Pistola: EASY!Force Advanced
  • Pistola con Softgrip
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 20 m
  • Tipo di tubo ad alta pressione: Ultra Guard
  • Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
  • Lancia a spruzzo: 1050 mm
  • Ugello Power
  • Ugello rotante
  • Servo Control

Dotazione

  • Motore trifase a 4 poli con raffreddamento aria/ac
  • Pompa assiale a tre pistoni: Con pistoni in acciaio inox
  • Pressostato
  • Filtro idrico fine integrato
  • Vetrino di controllo olio
  • Entrata acqua in ottone
Idropulitrice alta pressione HD 9/20-4 SXA Plus
Idropulitrice alta pressione HD 9/20-4 SXA Plus
Idropulitrice alta pressione HD 9/20-4 SXA Plus
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Aree di applicazione
  • Per la pulizia di trattori, macchinari e attrezzature
  • Per la pulizia di macchinari e attrezzature come betoniere, ponteggi, gru, scavatrici, ecc...
  • Per la pulizia di macchinari nell'industria, trattamento di cibi o settore manifatturiero
  • Per la pulizia di veicoli nel settore dei trasporti come convogli, navi, aeroplani o autobus
  • Per la pulizia di spazi pubblici, come piazze, spartitraffico, fontane o parcheggi
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