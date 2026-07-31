Idropulitrice alta pressione HD 9/20-4 SXA Plus
L'idropulitrice ad acqua fredda HD 9/20-4 SXA Plus è composta da materiali ad alta qualità e offre l'avvolgitubo automatico e l'ugello Vibrasoft per la massima performance e comfort.
L'idropulitrice ad acqua fredda HD 9/20-4 SXA offre i più alti livelli di ergonomia e qualità. La pistola EASY!Force Avanced minimizza lo sforzo in utilizzo grazie al sistema brevettato che consente di regolare la pressione e la portata del getto. L'ugello rotante Vibrasoft riduce le vibrazioni ed il rumore fino al 30%. I sistemi di assistenza e l'indicatore luminoso LED dello stato consentono la massima facilità di utilizzo. L'eccezionale cura costruttiva e i materiali più robusti, rendono questa macchina di Classe Super il punto di riferimento del mercato. Il potente motore 4 poli a bassa velocità con sistema di raffreddamento ad acqua montato verticalmente e la pompa oscillante ultra-resistente con pistoni in acciaio inox e testata con cilindri in ottone consentono di avere prestazioni eccezionali abbinando la massima leggerezza e praticità nei movimenti. Nella dotazione è incluso il tubo ad alta pressione rivestito in Teflon e un avvolgitubo automatico capace di avvolgere il tubo anche sotto pressione con un angolatura fino a 45° per una tempistica di messa in funzione ridotta del 50%.
Caratteristiche e vantaggi
Avvvolgitubo automaticoPer il riavvolgimento automatico fino ad un angolo fino a 45°, anche sotto pressione Tubo Ultra Guard HD liscio e resistente ai graffi con rivestimento in Teflon®.
Design compatto verticale basato sull'alloggiamento del motore in verticaleDimensioni ridotte Facile da trasportare e da manovrare Massima stabilità
Motore 4 poli a bassa velocità con sistema di raffreddamento ad aria-acqua, pompa robusta con pistoni in ceramica e testata in ottoneAffidabile, richiede una manutenzione ridotta Temperatura acqua fino a 60°
Ugello mangiasporco ergonomico Vibrasoft
- Riduce le vibrazioni fino al 30% in meno
- Riduce il volume e la rumorosità
- L'ugello rotante riduce lo sforzo nelle applicazioni di pulizia
Facilità e rende più rapide le operazioni per la messa in funzione
- Testata della pompa girevole
- Display del livello olio e tubo di drenaggio integrati nel telaio
- Costruzione modulare, comprende la pompa e il motore
Ampia gamma raccordi EASY!Lock
- La pressione e la portata possono essere regolati direttamente sulla lanca attraverso il regolatore Servo Control
- Lancia rotante in acciaio INOX da 1050mm.
Spazi multipli per l'alloggiamento degli accessori sulla macchina
- Vano portaoggetti
- Gancio regolabile per l'alloggiamento di una seconda lancia
- Scomparto per il tubo ad alta pressione
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|376 - 424
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|500 - 900
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|60
|Pressione di lavoro (bar)
|50 - 200
|Pressione max. (bar)
|250
|Potenza allacciata (kW)
|7
|Cavo elettrico (m)
|5
|Dimensione ugello
|047
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|74,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|82,8
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pistola: EASY!Force Advanced
- Pistola con Softgrip
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 20 m
- Tipo di tubo ad alta pressione: Ultra Guard
- Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
- Lancia a spruzzo: 1050 mm
- Ugello Power
- Ugello rotante
- Servo Control
Dotazione
- Motore trifase a 4 poli con raffreddamento aria/ac
- Pompa assiale a tre pistoni: Con pistoni in acciaio inox
- Pressostato
- Filtro idrico fine integrato
- Vetrino di controllo olio
- Entrata acqua in ottone
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Aree di applicazione
- Per la pulizia di trattori, macchinari e attrezzature
- Per la pulizia di macchinari e attrezzature come betoniere, ponteggi, gru, scavatrici, ecc...
- Per la pulizia di macchinari nell'industria, trattamento di cibi o settore manifatturiero
- Per la pulizia di veicoli nel settore dei trasporti come convogli, navi, aeroplani o autobus
- Per la pulizia di spazi pubblici, come piazze, spartitraffico, fontane o parcheggi