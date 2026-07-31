L'idropulitrice ad acqua fredda HD 9/20-4 SXA offre i più alti livelli di ergonomia e qualità. La pistola EASY!Force Avanced minimizza lo sforzo in utilizzo grazie al sistema brevettato che consente di regolare la pressione e la portata del getto. L'ugello rotante Vibrasoft riduce le vibrazioni ed il rumore fino al 30%. I sistemi di assistenza e l'indicatore luminoso LED dello stato consentono la massima facilità di utilizzo. L'eccezionale cura costruttiva e i materiali più robusti, rendono questa macchina di Classe Super il punto di riferimento del mercato. Il potente motore 4 poli a bassa velocità con sistema di raffreddamento ad acqua montato verticalmente e la pompa oscillante ultra-resistente con pistoni in acciaio inox e testata con cilindri in ottone consentono di avere prestazioni eccezionali abbinando la massima leggerezza e praticità nei movimenti. Nella dotazione è incluso il tubo ad alta pressione rivestito in Teflon e un avvolgitubo automatico capace di avvolgere il tubo anche sotto pressione con un angolatura fino a 45° per una tempistica di messa in funzione ridotta del 50%.