Idropulitrice alta pressione HD 4/10 X Plus Classic

Idropulitrice compatta HD 4/10 X Plus Classic con scarico automatico della pressione e avvolgitubo integrato. L'ugello rotante mangia sporco in dotazione, aumenta del 50% prestazioni e resa.

Ergonomica, mobile, potente e compatta: L'idropulitrice HD 4/10 X Classic convince per i suoi componenti durevoli e affidabili, come la pompa assiale a tre pistoni e il motore a induzione, e per il suo design compatto e robusto. Il sistema di scarico automatico della pressione protegge efficacemente i componenti idraulici, garantendo una lunga durata e costi di riparazione e manutenzione molto bassi. Inoltre, riduce la forza di trazione sulla pistola a grilletto, consentendo così lunghi periodi di lavoro senza affaticamento. L'HD 4/10 X Classic, ergonomica e facile da usare, grazie all'avvolgitubo integrato e all'impugnatura a scomparsa, garantisce un elevato comfort di utilizzo. Con una pressione di lavoro di 100 bar, un volume d'acqua orario di 400 litri, un ugello rotante mangia sporco e ruote stabili per un facile trasporto e un'elevata mobilità sul luogo di lavoro, l'idropulitrice HD 4/10 X Classic è adatta a diverse applicazioni, ad esempio nell'edilizia o per la pulizia occasionale di veicoli. Avvolgitubo e ugello rotante mangia sporco in dotazione.

Caratteristiche e vantaggi
Affidabilità eccellente
  • Lo scarico automatico della pressione protegge i componenti idraulici.
  • Collaudato sistema ad alta pressione e motore di lunga durata.
  • L'avvolgitubo integrato protegge bene il tubo ad alta pressione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Design compatto
  • Molto facile da trasportare grazie al suo peso ridotto.
  • Salvaspazio e facile da riporre.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220
Frequenza (Hz) 50
Portata (l/h) 400
Pressione di lavoro (bar) 100 - max. 145
Peso senza accessori (kg) 17,7
Peso con imballo (kg) 20,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 335 x 320 x 845

Scope of supply

  • Ugello Power

Dotazione

  • Pompa assiale a tre pistoni: Con pistoni in acciaio inox
