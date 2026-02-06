Idropulitrice alta pressione HD 4/10 X Plus Classic
Idropulitrice compatta HD 4/10 X Plus Classic con scarico automatico della pressione e avvolgitubo integrato. L'ugello rotante mangia sporco in dotazione, aumenta del 50% prestazioni e resa.
Ergonomica, mobile, potente e compatta: L'idropulitrice HD 4/10 X Classic convince per i suoi componenti durevoli e affidabili, come la pompa assiale a tre pistoni e il motore a induzione, e per il suo design compatto e robusto. Il sistema di scarico automatico della pressione protegge efficacemente i componenti idraulici, garantendo una lunga durata e costi di riparazione e manutenzione molto bassi. Inoltre, riduce la forza di trazione sulla pistola a grilletto, consentendo così lunghi periodi di lavoro senza affaticamento. L'HD 4/10 X Classic, ergonomica e facile da usare, grazie all'avvolgitubo integrato e all'impugnatura a scomparsa, garantisce un elevato comfort di utilizzo. Con una pressione di lavoro di 100 bar, un volume d'acqua orario di 400 litri, un ugello rotante mangia sporco e ruote stabili per un facile trasporto e un'elevata mobilità sul luogo di lavoro, l'idropulitrice HD 4/10 X Classic è adatta a diverse applicazioni, ad esempio nell'edilizia o per la pulizia occasionale di veicoli. Avvolgitubo e ugello rotante mangia sporco in dotazione.
Caratteristiche e vantaggi
Affidabilità eccellente
- Lo scarico automatico della pressione protegge i componenti idraulici.
- Collaudato sistema ad alta pressione e motore di lunga durata.
- L'avvolgitubo integrato protegge bene il tubo ad alta pressione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Design compatto
- Molto facile da trasportare grazie al suo peso ridotto.
- Salvaspazio e facile da riporre.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|400
|Pressione di lavoro (bar)
|100 - max. 145
|Peso senza accessori (kg)
|17,7
|Peso con imballo (kg)
|20,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|335 x 320 x 845
Scope of supply
- Ugello Power
Dotazione
- Pompa assiale a tre pistoni: Con pistoni in acciaio inox