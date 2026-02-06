Ergonomica, mobile, potente e compatta: L'idropulitrice HD 4/10 X Classic convince per i suoi componenti durevoli e affidabili, come la pompa assiale a tre pistoni e il motore a induzione, e per il suo design compatto e robusto. Il sistema di scarico automatico della pressione protegge efficacemente i componenti idraulici, garantendo una lunga durata e costi di riparazione e manutenzione molto bassi. Inoltre, riduce la forza di trazione sulla pistola a grilletto, consentendo così lunghi periodi di lavoro senza affaticamento. L'HD 4/10 X Classic, ergonomica e facile da usare, grazie all'avvolgitubo integrato e all'impugnatura a scomparsa, garantisce un elevato comfort di utilizzo. Con una pressione di lavoro di 100 bar, un volume d'acqua orario di 400 litri, un ugello rotante mangia sporco e ruote stabili per un facile trasporto e un'elevata mobilità sul luogo di lavoro, l'idropulitrice HD 4/10 X Classic è adatta a diverse applicazioni, ad esempio nell'edilizia o per la pulizia occasionale di veicoli. Avvolgitubo e ugello rotante mangia sporco in dotazione.