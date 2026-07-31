Idropulitrice alta pressione HD 5/11 EX Plus Classic
Idropulitrice robusta e compatta. Prevede un design essenziale e comprende la testata in ottone, un ugello rotante e un avvolgitubo.
L'HD 5/11 EX Plus Classic è un'idropulitrice robusta e compatta con una lancia in acciaio inox lunga 840 millimetri. Consente una pulizia facile e approfondita di veicoli, macchine e attrezzi, nonché di cortili e giardini. La macchina è dotata di una testata in ottone e di un tubo ad alta pressione flessibile che garantiscono una bassa usura e un'elevata robustezza. Lo scarico automatico della pressione protegge i componenti e ne prolunga la durata. Altri vantaggi pratici sono l'avvolgitubo per riporre facilmente il tubo e la Home Base integrata per riporre gli ugelli. Con l'aiuto dell'ugello rotante è possibile rimuovere anche lo sporco più ostinato. Rispetto ai tradizionali sistemi di chiusura a vite, le chiusure rapide EASY!Lock sono facili e veloci da usare, pur mantenendo stabilità e durata. Avvolgitubo e ugello rotante mangia sporco in dotazione.
Caratteristiche e vantaggi
Lunga durata e lenta usuraTestata in ottone di alta qualità. Pistoni in acciaio inossidabile ricoperti in ceramica Riduzione automatica della pressione.
Accessori di alta qualitàUgello rotante professionale Robusto tubo in gomma con rinforzo in rete d'acciaio Pistola professionale ad alta pressione con valvola in acciaio inox.
Numerosi alloggiamenti per gli accessoriSupporto per riporre l'ugello. Avvolgitubo manuale. Ganci per cavi integrati.
L'EASY!Lock permette di sbloccare velocemente il filo della corrente
- Rapido tempo d'avviamento (per assemblare e disassemblare la macchina).
- Sostituzione rapida egli accessori.
- Intuitivo
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|200 - 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|500
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|60
|Pressione di lavoro (bar)
|110
|Pressione max. (bar)
|160
|Potenza allacciata (kW)
|2,2
|Dimensione ugello
|036
|Alimentazione idrica
|3/4″
|Mobilità
|carrello
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|21
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|26,5
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- Ugello rotante
- Lancia a spruzzo: 840 mm
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 8 m
Dotazione
- Pompa assiale a tre pistoni: Con pistoni in acciaio inox
- Avvolgitubo integrato
- Pressostato
Videos
Aree di applicazione
- Per la pulizia dei veicoli
- Per la pulizia di macchine e utensili (in cantiere)
- Per la pulizia di cortili e giardini (muri, vialetti, terrazze)
- Per pulire le aree esterne