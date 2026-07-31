L'HD 5/11 EX Plus Classic è un'idropulitrice robusta e compatta con una lancia in acciaio inox lunga 840 millimetri. Consente una pulizia facile e approfondita di veicoli, macchine e attrezzi, nonché di cortili e giardini. La macchina è dotata di una testata in ottone e di un tubo ad alta pressione flessibile che garantiscono una bassa usura e un'elevata robustezza. Lo scarico automatico della pressione protegge i componenti e ne prolunga la durata. Altri vantaggi pratici sono l'avvolgitubo per riporre facilmente il tubo e la Home Base integrata per riporre gli ugelli. Con l'aiuto dell'ugello rotante è possibile rimuovere anche lo sporco più ostinato. Rispetto ai tradizionali sistemi di chiusura a vite, le chiusure rapide EASY!Lock sono facili e veloci da usare, pur mantenendo stabilità e durata. Avvolgitubo e ugello rotante mangia sporco in dotazione.