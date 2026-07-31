Idropulitrice alta pressione HD 5/11 EX Plus Classic

Idropulitrice robusta e compatta. Prevede un design essenziale e comprende la testata in ottone, un ugello rotante e un avvolgitubo.

L'HD 5/11 EX Plus Classic è un'idropulitrice robusta e compatta con una lancia in acciaio inox lunga 840 millimetri. Consente una pulizia facile e approfondita di veicoli, macchine e attrezzi, nonché di cortili e giardini. La macchina è dotata di una testata in ottone e di un tubo ad alta pressione flessibile che garantiscono una bassa usura e un'elevata robustezza. Lo scarico automatico della pressione protegge i componenti e ne prolunga la durata. Altri vantaggi pratici sono l'avvolgitubo per riporre facilmente il tubo e la Home Base integrata per riporre gli ugelli. Con l'aiuto dell'ugello rotante è possibile rimuovere anche lo sporco più ostinato. Rispetto ai tradizionali sistemi di chiusura a vite, le chiusure rapide EASY!Lock sono facili e veloci da usare, pur mantenendo stabilità e durata. Avvolgitubo e ugello rotante mangia sporco in dotazione.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice alta pressione HD 5/11 EX Plus Classic: Lunga durata e lenta usura
Lunga durata e lenta usura
Testata in ottone di alta qualità. Pistoni in acciaio inossidabile ricoperti in ceramica Riduzione automatica della pressione.
Idropulitrice alta pressione HD 5/11 EX Plus Classic: Accessori di alta qualità
Accessori di alta qualità
Ugello rotante professionale Robusto tubo in gomma con rinforzo in rete d'acciaio Pistola professionale ad alta pressione con valvola in acciaio inox.
Idropulitrice alta pressione HD 5/11 EX Plus Classic: Numerosi alloggiamenti per gli accessori
Numerosi alloggiamenti per gli accessori
Supporto per riporre l'ugello. Avvolgitubo manuale. Ganci per cavi integrati.
L'EASY!Lock permette di sbloccare velocemente il filo della corrente
  • Rapido tempo d'avviamento (per assemblare e disassemblare la macchina).
  • Sostituzione rapida egli accessori.
  • Intuitivo
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 200 - 240
Frequenza (Hz) 50
Portata (l/h) 500
Temperatura ingresso acqua (°C) 60
Pressione di lavoro (bar) 110
Pressione max. (bar) 160
Potenza allacciata (kW) 2,2
Dimensione ugello 036
Alimentazione idrica 3/4″
Mobilità carrello
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 21
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 26,5
Dimensioni (L × P × A) (mm) 334 x 366 x 954

Scope of supply

  • Ugello rotante
  • Lancia a spruzzo: 840 mm
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 8 m

Dotazione

  • Pompa assiale a tre pistoni: Con pistoni in acciaio inox
  • Avvolgitubo integrato
  • Pressostato
Idropulitrice alta pressione HD 5/11 EX Plus Classic
Idropulitrice alta pressione HD 5/11 EX Plus Classic
Idropulitrice alta pressione HD 5/11 EX Plus Classic
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Aree di applicazione
  • Per la pulizia dei veicoli
  • Per la pulizia di macchine e utensili (in cantiere)
  • Per la pulizia di cortili e giardini (muri, vialetti, terrazze)
  • Per pulire le aree esterne
Accessori
Detergenti