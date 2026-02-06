Idropulitrice alta pressione HD 10/25-4 S
L'idropulitrice ad acqua fredda HD 10/25-4 S rappresenta la massima qualità, performance e una dotazione di sistemi di assistenza. Sviluppata per il maggior comfort e la massima portabilità.
L'idropulitrice a freddo HD 10/25-4 S porta l'ergonomia ed il comfort di lavoro ad un livello successivo mai visto prima. La pistola EASY!Force Advanced riduce al minimo lo sforzo in utilizzo da parte dell'operatore, questa funzionalità è particolarmente utile per le applicazioni che richiedono attività di lavoro per tempo prolungato. La lancia rotante da 1050mm in acciaio inox assicura la massima efficienza. Il selettore di pressione Servo Control abilita l'utente per il miglior controllo della pressione direttamente dalla lancia. I sistemi di assistenza e l'indicatore luminoso a LED dello stato di accensione della macchina assicurano un maggior controllo in utilizzo. La HD 10/25-4 S con pompa ad alberto a gomito con pistoni in ceramica e testata in ottone, è alimentata da un motore elettrico a 4 poli con sistema di raffreddamento ad acqua. Il telaio in alluminio riduce il peso della macchina e, conseguentemente, ne assicura la massima praticità.
Caratteristiche e vantaggi
Design compatto verticale basato sull'alloggiamento del motore in verticaleDimensioni ridotte Facile da trasportare e da manovrare Massima stabilità
Motore 4 poli a bassa velocità con sistema di raffreddamento ad aria-acqua, pompa robusta con pistoni in ceramica e testata in ottoneAffidabile, richiede una manutenzione ridotta Alte prestazioni e massima efficienza Temperatura acqua fino a 60°
Facilità e rende più rapide le operazioni per la messa in funzioneDisplay del livello olio e tubo di drenaggio integrati nel telaio Costruzione modulare, comprende la pompa e il motore
Sistemi di assistenza e display a LED
- Scheda elettronica integrata per il monitoraggio della macchina
- Spegnimento in caso di sovravoltaggio o voltaggio troppo basso
- Spegnimento in caso di perdite o errore di fase motore
Ampia gamma raccordi EASY!Lock
- La pressione e la portata possono essere regolati direttamente sulla lanca attraverso il regolatore Servo Control
- Pistola EASY!Force Advanced per la riduzione dello sforzo dell'operatore
- Lancia rotante in acciaio INOX da 1050mm.
Vasta gamma di accessori e kit particolari
- Vano portaoggetti
- Gancio regolabile per l'alloggiamento di una seconda lancia
- Scomparto per il tubo ad alta pressione
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|376 / 424
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|500 - 1000
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|60
|Pressione di lavoro (bar)
|80 - 250
|Pressione max. (bar)
|280
|Potenza allacciata (kW)
|8,8
|Cavo elettrico (m)
|5
|Dimensione ugello
|047
|Alimentazione idrica
|1″
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|69,8
|Peso con imballo (kg)
|78,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pistola: EASY!Force Advanced
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Tipo di tubo ad alta pressione: Qualità premium
- Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
- Lancia a spruzzo: 1050 mm
- Ugello Power
- Servo Control
Dotazione
- Motore trifase a 4 poli con raffreddamento aria/ac
- Pompa assiale a tre pistoni: Con pistoni in acciaio inox
- Pressostato
- Filtro idrico fine integrato
- Elettronica per protezione motore con indicatore L
- Vetrino di controllo olio
- Entrata acqua in ottone
Videos
Aree di applicazione
- Per la pulizia di trattori, macchinari e attrezzature
- Per la pulizia di macchinari e attrezzature come betoniere, ponteggi, gru, scavatrici, ecc...
- Per la pulizia di macchinari nell'industria, trattamento di cibi o settore manifatturiero
- Per la pulizia di veicoli nel settore dei trasporti come convogli, navi, aeroplani o autobus
- Per la pulizia di spazi pubblici, come piazze, spartitraffico, fontane o parcheggi