L'idropulitrice a freddo HD 10/25-4 S porta l'ergonomia ed il comfort di lavoro ad un livello successivo mai visto prima. La pistola EASY!Force Advanced riduce al minimo lo sforzo in utilizzo da parte dell'operatore, questa funzionalità è particolarmente utile per le applicazioni che richiedono attività di lavoro per tempo prolungato. La lancia rotante da 1050mm in acciaio inox assicura la massima efficienza. Il selettore di pressione Servo Control abilita l'utente per il miglior controllo della pressione direttamente dalla lancia. I sistemi di assistenza e l'indicatore luminoso a LED dello stato di accensione della macchina assicurano un maggior controllo in utilizzo. La HD 10/25-4 S con pompa ad alberto a gomito con pistoni in ceramica e testata in ottone, è alimentata da un motore elettrico a 4 poli con sistema di raffreddamento ad acqua. Il telaio in alluminio riduce il peso della macchina e, conseguentemente, ne assicura la massima praticità.