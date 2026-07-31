Questa idropulitrice è una macchina compatta con una lancia in acciaio inossidabile lunga 840 millimetri, che convince per la sua maneggevolezza e l'elevata robustezza. Viene utilizzata per la pulizia semplice e profonda di veicoli, macchine e attrezzi, nonché di cortili e giardini. Incorpora una testata in ottone e un tubo in rete di acciaio di alta qualità, con conseguente bassa usura e lunga durata. Il sistema di scarico automatico della pressione protegge i componenti, prolunga la durata e riduce i costi di riparazione e manutenzione. Questa soluzione è completata dalle chiusure rapide EASY!Lock, che consentono una messa in opera notevolmente più rapida rispetto ai tradizionali raccordi ad avvitamento.