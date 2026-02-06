Idropulitrice alta pressione HD 4/11 C Bp

Ideale per custodi, agricoltori o attività comunali: la nostra prima idropulitrice professionale a batteria HD 4/11 C Bp, funziona in modo indipendente, senza fonte di alimentazione esterna.

HD 4/11 C Bp è la prima idropulitrice a batteria adatta per applicazioni professionali ed impressiona per l'eccellente mobilità, ed è adatta sia per il funzionamento in verticale che per quello in orizzontale. Progetta con pratici vani porta accessori, lunga vita di servizio grazie alla testata in ottone e allo scarico automatico della pressione. Pistola EASY!Force sfrutta la contropressione dell'alta pressione per ridurre a zero lo sforzo per tener premuto il grilletto della pistola, raccordi rapidi EASY!Lock, cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite, robusti e durevoli. Macchina ideale per i custodi, in paesaggistica o anche per attività comunali e funziona con 2 potenti batterie agli ioni di litio da 36 V - non incluse. Per sporco leggero utilizzare la modalità eco!efficiency per prolungare l'autonomia fino a 34 minuti. La piattaforma batterie a 36 V sono compatibili con altre macchine della stessa gamma e garantiscono lunghi tempi di funzionamento e ottime prestazioni di pulizia.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice alta pressione HD 4/11 C Bp: Piattaforma batteria da 36 V.
Piattaforma batteria da 36 V.
Elevate prestazioni di pulizia e lunghi tempi di autonomia. Batterie compatibili su più gamme. Caricabatterie rapido che fa risparmiare tempo.
Idropulitrice alta pressione HD 4/11 C Bp: Modalità eco!efficiency - Economica e efficiente
Modalità eco!efficiency - Economica e efficiente
Risparmia energia e prolunga l'autonomia della batteria. Prestazioni di pulizia ridotte per sporco più leggero.
Idropulitrice alta pressione HD 4/11 C Bp: Qualità
Qualità
Lo scarico automatico della pressione protegge i componenti e prolunga la durata della macchina. Testata in ottone di alta qualità. Grande filtro per l'acqua a maglie strette, facile da pulire, per proteggere la pompa da particelle di sporco presenti nell'acqua.
Mobilità
  • La maniglia di trasporto integrata nella parte anteriore della macchina consente un facile caricamento e un comodo trasporto.
  • La maniglia di trasporto può essere retratta, con la semplice pressione di un pulsante per ridurre l'ingombro
  • Utilizzabile sia in verticale che in orizzontale.
Massima flessibilità possibile.
  • Pulizia indipendente ad alta pressione indipendentemente dalle fonti di energia esterne.
  • Tempi di allestimento ridotti in quanto viene eliminata la posa dei cavi di alimetnazione
  • È possibile lavorare in completa autonomia con l'ausilio di un tubo di aspirazione per sorgenti d'acqua esterne.
Specifiche

Dati tecnici

Piattaforma batteria Piattaforma batteria 36 V
Portata (l/h) 320 - 400
Temperatura ingresso acqua (°C) 60
Pressione di lavoro (bar/MPa) 70 - 110 / 7 - 11
Pressione max. (bar/MPa) 150 / 15
Potenza allacciata (kW) 1,6
Alimentazione idrica 3/4″
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 2
Autonomia per ricarica della batteria (min) 30 (7,5 Ah)
Tempo necessario per ricaricare la batteria (min) 58 / 81
Potenza di uscita (A) 6
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Lunghezza del cavo del caricabatteria (m) 1,2
Colore antracite
Peso (con accessori) (kg) 20,1
Peso con imballo (kg) 23,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 380 x 370 x 930

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Pistola: EASY!Force
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
  • Lancia a spruzzo: 840 mm
  • Ugello rotante
  • Tubo di aspirazione acqua da fonti alternative

Dotazione

  • Pressostato
Videos
Aree di applicazione
  • Per la pulizia mobile indipendente ad alta pressione, ad es. per i custodi, nel paesaggio o nell'area municipale.
Accessori
Detergenti
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria