HD 4/11 C Bp è la prima idropulitrice a batteria adatta per applicazioni professionali ed impressiona per l'eccellente mobilità, ed è adatta sia per il funzionamento in verticale che per quello in orizzontale. Progetta con pratici vani porta accessori, lunga vita di servizio grazie alla testata in ottone e allo scarico automatico della pressione. Pistola EASY!Force sfrutta la contropressione dell'alta pressione per ridurre a zero lo sforzo per tener premuto il grilletto della pistola, raccordi rapidi EASY!Lock, cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite, robusti e durevoli. Macchina ideale per i custodi, in paesaggistica o anche per attività comunali e funziona con 2 potenti batterie agli ioni di litio da 36 V - non incluse. Per sporco leggero utilizzare la modalità eco!efficiency per prolungare l'autonomia fino a 34 minuti. La piattaforma batterie a 36 V sono compatibili con altre macchine della stessa gamma e garantiscono lunghi tempi di funzionamento e ottime prestazioni di pulizia.