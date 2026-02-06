Idropulitrice alta pressione HD 4/11 C Bp
Ideale per custodi, agricoltori o attività comunali: la nostra prima idropulitrice professionale a batteria HD 4/11 C Bp, funziona in modo indipendente, senza fonte di alimentazione esterna.
HD 4/11 C Bp è la prima idropulitrice a batteria adatta per applicazioni professionali ed impressiona per l'eccellente mobilità, ed è adatta sia per il funzionamento in verticale che per quello in orizzontale. Progetta con pratici vani porta accessori, lunga vita di servizio grazie alla testata in ottone e allo scarico automatico della pressione. Pistola EASY!Force sfrutta la contropressione dell'alta pressione per ridurre a zero lo sforzo per tener premuto il grilletto della pistola, raccordi rapidi EASY!Lock, cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite, robusti e durevoli. Macchina ideale per i custodi, in paesaggistica o anche per attività comunali e funziona con 2 potenti batterie agli ioni di litio da 36 V - non incluse. Per sporco leggero utilizzare la modalità eco!efficiency per prolungare l'autonomia fino a 34 minuti. La piattaforma batterie a 36 V sono compatibili con altre macchine della stessa gamma e garantiscono lunghi tempi di funzionamento e ottime prestazioni di pulizia.
Caratteristiche e vantaggi
Piattaforma batteria da 36 V.Elevate prestazioni di pulizia e lunghi tempi di autonomia. Batterie compatibili su più gamme. Caricabatterie rapido che fa risparmiare tempo.
Modalità eco!efficiency - Economica e efficienteRisparmia energia e prolunga l'autonomia della batteria. Prestazioni di pulizia ridotte per sporco più leggero.
QualitàLo scarico automatico della pressione protegge i componenti e prolunga la durata della macchina. Testata in ottone di alta qualità. Grande filtro per l'acqua a maglie strette, facile da pulire, per proteggere la pompa da particelle di sporco presenti nell'acqua.
Mobilità
- La maniglia di trasporto integrata nella parte anteriore della macchina consente un facile caricamento e un comodo trasporto.
- La maniglia di trasporto può essere retratta, con la semplice pressione di un pulsante per ridurre l'ingombro
- Utilizzabile sia in verticale che in orizzontale.
Massima flessibilità possibile.
- Pulizia indipendente ad alta pressione indipendentemente dalle fonti di energia esterne.
- Tempi di allestimento ridotti in quanto viene eliminata la posa dei cavi di alimetnazione
- È possibile lavorare in completa autonomia con l'ausilio di un tubo di aspirazione per sorgenti d'acqua esterne.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|Portata (l/h)
|320 - 400
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|60
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Pressione max. (bar/MPa)
|150 / 15
|Potenza allacciata (kW)
|1,6
|Alimentazione idrica
|3/4″
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|2
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|30 (7,5 Ah)
|Tempo necessario per ricaricare la batteria (min)
|58 / 81
|Potenza di uscita (A)
|6
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Lunghezza del cavo del caricabatteria (m)
|1,2
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|20,1
|Peso con imballo (kg)
|23,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Pistola: EASY!Force
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Lancia a spruzzo: 840 mm
- Ugello rotante
- Tubo di aspirazione acqua da fonti alternative
Dotazione
- Pressostato
Aree di applicazione
- Per la pulizia mobile indipendente ad alta pressione, ad es. per i custodi, nel paesaggio o nell'area municipale.