Страховочное приспособление iSolar

Сертифицированная система индивидуальной защиты для безопасного выполнения работ на крыше, включающая перемещающийся ловитель с амортизатором и тросом длиной 15 м, страховочный пояс, крепежный карабин и ящик из листовой стали.

Сертифицированная система индивидуальной защиты для безопасного выполнения работ на крыше включает перемещающийся ловитель с амортизатором и тросом длиной 15 м, страховочный пояс, крепежный карабин, а также практичный металлический ящик для хранения и транспортировки.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба M22 x 1,5
Вес (с упаковкой) (кг) 8,35

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