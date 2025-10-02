Телескопическая струйная трубка TLA 4
Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.
При помощи телескопической струйной трубки можно быстро и легко очищать труднодоступные места, в т. ч. высоко расположенные участки фасадов. Еще одним ее преимуществом является наличие поворачивающегося на 180° шарнира, позволяющего очищать стекла зимних садов, наклонные крыши или навесы для автомобилей. Телескопический механизм, легко управляемый нажатием кнопки, обеспечивает раздвижение трубки в пределах от 1,20 до 3,70 м, что позволяет очищать поверхности на высоте до 5 м. К трубке очень легко прикрепляются пистолеты всех типов. При использовании пистолетов Full Control Plus или Smart Control давление можно удобно регулировать при помощи пистолета.
Особенности и преимущества
Регулируемый шарнирШирокие функциональные возможности.
Удобное изменение рабочей длиныДля выдвигания секций достаточно простого нажатия кнопки.
Удобство соединения с пистолетомИмеющийся пистолет легко присоединяется к предусмотренному креплению.
Байонетное соединение
- Удобное присоединение любых принадлежностей Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|2,805
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,729
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|3780 x 120 x 233
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Фасады
- Оранжереи
- Очистка навесов (например, для автомобилей)