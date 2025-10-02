H&G ШЛАНГ PrimoFlex 5/8" -15М, 3-СЛОЙНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ И ПОЛИВА
Длина 15 м, устойчив к перепадам температур, не содержит вредных для здоровья человека компонентов. Эластичный шланг PrimoFlex (58") ,прочный, трёхслойный, с давлением на разрыв 22 бара.
Высококачественный шланг PrimoFlex длиной 15 метров, диаметром 58" дюйма гарантирует продолжительное использование и применение для полива маленьких и средних участков, орошения, подачи воды и многого другого. Имеет 3 особо прочных слоя. Не содержит фталатов, а также вредных тяжёлых металлов (бария, кадмия, свинец), что означает его полную безопастность применения для человека. Материал шланга защищён от воздействия ультрафиолетовых лучей. Внутренний слой имеет защиту от гниения. Верхний слой держит давление до 22 бар. Также шланг устойчив к перепадам температур, от -20 до + 65 градусов. Гарантия от производителя - 12 лет на все шланги данного типа.
Особенности и преимущества
Гарантия 12 лет
- Износостойкость
Три слоя
- Устойчив к перегибам
Давление разрыва 22 бар
- Гарантированная надежность
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
- Для удобства использования
Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C
- Гарантированная надежность
Не содержит кадмия, бария и свинца
- Безопасный для здоровья и экологичный
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
- Гарантия надежности и долгого срока службы.
Качественный садовый шланг, который не содержит фталатов
- Безопасный для здоровья и экологичный
Атмосферостойкий и защитный от УФ внешний слой
- Гарантированная надежность
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|5/8″
|Длина шланга (м)
|15
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|2,175
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,249
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|370 x 370 x 100
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента