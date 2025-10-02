Высококачественный шланг PrimoFlex длиной 15 метров, диаметром 58" дюйма гарантирует продолжительное использование и применение для полива маленьких и средних участков, орошения, подачи воды и многого другого. Имеет 3 особо прочных слоя. Не содержит фталатов, а также вредных тяжёлых металлов (бария, кадмия, свинец), что означает его полную безопастность применения для человека. Материал шланга защищён от воздействия ультрафиолетовых лучей. Внутренний слой имеет защиту от гниения. Верхний слой держит давление до 22 бар. Также шланг устойчив к перепадам температур, от -20 до + 65 градусов. Гарантия от производителя - 12 лет на все шланги данного типа.