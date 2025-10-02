Изюминкой нового 50-метрового садового шланга Performance Plus диаметром 1/2" является его состав из высококачественного многослойного материала. С одной стороны, он чрезвычайно устойчив к перегибам, что делает шланг особенно прочным и долговечным. С другой стороны, шланг заметно лучше лежит в руке. Наружный анти-УФ-слой защищает материал при любых погодных условиях, а непрозрачный промежуточный слой предотвращает образование водорослей в шланге. Кроме того, шланг не содержит фталатов (<0,1%), кадмия, бария и свинца - и, следовательно, безвреден для здоровья. Шланг выдерживает давление до 45 бар и температуру от -20 до + 60 ° С. Если вы хотите орошать средние и большие по площади территории и сады, то садовый шланг Performance Plus является идеальным решением.