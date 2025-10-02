Шланг PrimoFlex 1/2 - 50м

Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (1/2") длиной 50 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C.

Шланг PrimoFlex® диаметр 1/2", длина 50 м, выдерживает давление до 24 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Идеально подходит для полива и садов любого размера. Не содержит фталатов (<0,1 %), кадмия, бария и свинца - это означает, что он не содержит абсолютно никаких веществ, вредных для здоровья. Погодостойкий анти-УФ-слой защищает шланг от выгорания, а непрозрачный средний слой предотвращает образование водорослей внутри шланга. Шланг имеет высокую температурную стойкость от -20 до 65 ° C. Садовые шланги на для полива Kärcher исключительно гибкие, надежные и устойчивы к перегибу. Длительный срок службы плюс удобство в обращении.

Особенности и преимущества
Гарантия 12 лет
  • Гарантированная стойкость
3 слоя
  • Устойчив к перегибам
Выдерживает давление до 24 бар
  • Гарантированная надежность
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
  • Для удобства использования
Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C
  • Гарантированная надежность
Не содержит кадмия, бария и свинца
  • Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
  • Гарантия надежности и долгого срока службы.
Качественный садовый шланг, который не содержит фталатов
  • Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Атмосферостойкий и защитный от УФ внешний слой
  • Гарантированная надежность
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″
Длина шланга (м) 50
Цвет Желтый
Вес (кг) 5,55
Вес (с упаковкой) (кг) 5,595
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 380 x 380 x 155
Шланг PrimoFlex 1/2 - 50м
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента