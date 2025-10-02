Высококачественный шланг PrimoFlex® диаметром 5/8" и длиной 50 м идеально подходит для полива небольших и больших садов и других участков. Трехслойный садовый шланг в прочной текстильной оплетке не содержит фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца и поэтому абсолютно безопасен для здоровья. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению наружный слой защищает материал, а светонепроницаемый промежуточный слой препятствует образованию водорослей внутри шланга. Выдерживает давление до 24 бар. Также шланг отличается высокой термостойкостью от –20 до 65 °C. Именно поэтому наша гарантия на него составляет 12 лет. Садовые шланги Kärcher из линейки для полива демонстрируют высочайшую гибкость, прочность и стойкость к изломам. Преимущества как на ладони: простое обращение и долгий срок службы. Потому что полив с Kärcher – это всегда полив «с головой».