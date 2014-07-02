Автомобильный шампунь 3 в 1 RM 610, 1л

Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой "3 в 1", включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременно очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1
Единица упаковки (шт.) 6
Вес (кг) 1,006
Вес (с упаковкой) (кг) 1,157
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 100 x 100 x 215
Области применения
  • Мойка автомобилей