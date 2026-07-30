RM 732, 5l
Detergente desinfectante: bactericida, fungicida y limitadamente virucida. Excelente efecto de limpieza.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|5
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor pH
|10
|Peso (kg)
|5,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|5,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|192 x 145 x 248
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Sala de biberones
- Limpieza de superficies y desinfección
- Zona de condición física y bienestar
- Limpieza de superficies
- Salas de tratamiento y de espera
- Zona sanitaria