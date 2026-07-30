RM 732, 5l

Detergente desinfectante: bactericida, fungicida y limitadamente virucida. Excelente efecto de limpieza.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 5
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor pH 10
Peso (kg) 5,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 5,3
Dimensiones (l × a × h). (mm) 192 x 145 x 248
RM 732, 5l
RM 732, 5l
RM 732, 5l
RM 732, 5l
RM 732, 5l
Campos de aplicación
  • Sala de biberones
  • Limpieza de superficies y desinfección
  • Zona de condición física y bienestar
  • Limpieza de superficies
  • Salas de tratamiento y de espera
  • Zona sanitaria
Accesorios
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Created with AI (artificial intelligence)

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KÄRCHER MÉXICO

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Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

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Call center: (55) 2629 4900
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E-mail: contacto.mx@karcher.com

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