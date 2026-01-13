Uniwersalna szybkozłączka Premium
Przyłącz węża z anodyzowanego aluminium. Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.
Łatwe łączenie, rozłączanie i naprawianie — dzięki wysokiej jakości uniwersalnemu złączu węża Kärcher wykonanemu z odpornego na korozję aluminium i wyposażonemu w wyprofilowane uchwyty wykonane z miękkiego plastiku do szczególnie wygodnej obsługi. System elastycznej zatyczki znacząco ułatwia podlewanie małych i dużych ogrodów i innych obszarów. Ponieważ sprawne adaptery kranowe i złącza węży to podstawa każdego dobrego systemu podlewania. Uniwersalne złącze węża Premium jest kompatybilne z trzema najpopularniejszymi średnicami węży oraz wszystkimi dostępnymi systemami mocowania na rzepy.
Cechy i zalety
Antypoślizgowa, wyprofilowana guma zacisku zapewnia wygodną obsługę.
- Łatwy w użyciu.
Przyłącze z aluminium
- Duża wytrzymałość
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|65 x 39 x 40
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
NAGRODY
Uniwersalna szybkozłączka została oceniona jako "dobra" w teście przeprowadzonym przez magazyn "selbst ist der Mann".