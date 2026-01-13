Zraszacz oscylacyjny OS 5.320 SV

Z regulowaną szerokością spryskiwania oraz przesłoną chroniącą przed chlapaniem. Do nawadniania średnich i dużych ogrodów – maks. 320 m². Regulowany wydatek wody (0-maks.).

Innowacyjny zraszacz z regulowanym wydatkiem wody (0-maks.). Szerokość spryskiwania można zmniejszyć poprzez wyłączenie części dysz. Wyposażony w zdejmowane szpile. Wśród licznych innowacji, charakteryzujących tą grupę produktów szczególnie warte uwagi jest proste rozwiązanie stosowane w zraszaczach oscylacyjnych Kärcher. Polega ono na wyposażeniu urządzenia w specjalne przesłony umożliwiające zmianę ustawień zraszania bez ryzyka ochlapania wodą osoby obsługującej. Zraszacz współpracuje z systemem szybkozłącza, dlatego jest łatwy w podłączeniu do węża ogrodowego.

Cechy i zalety
Ciągła regulacja zasięgu
  • Precyzyjne podlewanie
Ucho do powieszenia urządzenia
  • Proste zawieszanie / przechowywanie urządzenia.
Regulowana szerokość spryskiwania
  • Różne kąty spryskiwania do precyzyjnego podlewania.
Przesłona chroniąca przed zamoczeniem
  • Wygodne ustawianie
Specyfikacja

Dane techniczne

Obszar nawadniania przy ciśnieniu 2 bar 20 - 190 m²
Obszar nawadniania przy ciśnieniu 4 bar 30 - 320 m²
Szerokość spryskiwacza (2 bary) (m) 5 - 12
Szerokość spryskiwacza (4 bary) (m) 6 - 16
Powierzchnia zasięgu (2 bary) (m) 5 - 16
Powierzchnia zasięgu (4 bary) (m) 6 - 20
Kolor czarny
Waga (kg) 0,8
Waga z opakowaniem (kg) 0,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 546 x 160 x 88
Wideo

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Trawnik
  • Średnie i duże obszary
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.