Zraszacz oscylacyjny OS 5.320 SV
Z regulowaną szerokością spryskiwania oraz przesłoną chroniącą przed chlapaniem. Do nawadniania średnich i dużych ogrodów – maks. 320 m². Regulowany wydatek wody (0-maks.).
Innowacyjny zraszacz z regulowanym wydatkiem wody (0-maks.). Szerokość spryskiwania można zmniejszyć poprzez wyłączenie części dysz. Wyposażony w zdejmowane szpile. Wśród licznych innowacji, charakteryzujących tą grupę produktów szczególnie warte uwagi jest proste rozwiązanie stosowane w zraszaczach oscylacyjnych Kärcher. Polega ono na wyposażeniu urządzenia w specjalne przesłony umożliwiające zmianę ustawień zraszania bez ryzyka ochlapania wodą osoby obsługującej. Zraszacz współpracuje z systemem szybkozłącza, dlatego jest łatwy w podłączeniu do węża ogrodowego.
Cechy i zalety
Ciągła regulacja zasięgu
- Precyzyjne podlewanie
Ucho do powieszenia urządzenia
- Proste zawieszanie / przechowywanie urządzenia.
Regulowana szerokość spryskiwania
- Różne kąty spryskiwania do precyzyjnego podlewania.
Przesłona chroniąca przed zamoczeniem
- Wygodne ustawianie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Obszar nawadniania przy ciśnieniu 2 bar
|20 - 190 m²
|Obszar nawadniania przy ciśnieniu 4 bar
|30 - 320 m²
|Szerokość spryskiwacza (2 bary) (m)
|5 - 12
|Szerokość spryskiwacza (4 bary) (m)
|6 - 16
|Powierzchnia zasięgu (2 bary) (m)
|5 - 16
|Powierzchnia zasięgu (4 bary) (m)
|6 - 20
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|546 x 160 x 88
Wideo
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Trawnik
- Średnie i duże obszary
