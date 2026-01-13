Innowacyjny zraszacz z regulowanym wydatkiem wody (0-maks.). Szerokość spryskiwania można zmniejszyć poprzez wyłączenie części dysz. Wyposażony w zdejmowane szpile. Wśród licznych innowacji, charakteryzujących tą grupę produktów szczególnie warte uwagi jest proste rozwiązanie stosowane w zraszaczach oscylacyjnych Kärcher. Polega ono na wyposażeniu urządzenia w specjalne przesłony umożliwiające zmianę ustawień zraszania bez ryzyka ochlapania wodą osoby obsługującej. Zraszacz współpracuje z systemem szybkozłącza, dlatego jest łatwy w podłączeniu do węża ogrodowego.