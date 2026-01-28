HR 4

Do przechowywania węża na ścianie i jako mobilny bęben na wąż: HR 4 oferuje obie opcje i można go łatwo zdjąć ze ściany w celu elastycznego nawadniania.

Wyjątkowa praktyczność. Podwójna funkcjonalność. Bęben na wąż służy zarówno do przechowywania węża na ścianie, jak i do mobilnego użytku w ogrodzie. Dysze i lance zraszające można zawiesić na uchwycie ściennym, dzięki czemu są zawsze pod ręką. Bęben HR 4 można łatwo zdjąć z uchwytu i wygodnie przenosić dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Za pomocą swobodnie obracającej się korby wąż ogrodowy można bez wysiłku zwinąć i przechowywać w schludny i ostrożny sposób, bez zagięć i irytujących plątanin. Produkt wyróżnia się również kompaktową konstrukcją i wysoką stabilnością dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości. Bęben na wąż jest w pełni zmontowany i gotowy do natychmiastowego użycia. Urządzenie jest również odporne na promieniowanie UV i mróz, dzięki czemu jest trwałe i wystarczająco wytrzymałe, aby poradzić sobie podczas codziennego użytkowania. Kärcher oferuje 5-letnią gwarancję.

Cechy i zalety
HR 4: Funkcja 2 w 1: naścienny i mobilny bęben na wąż w jednym
Funkcja 2 w 1: naścienny i mobilny bęben na wąż w jednym
Przechowywanie węża na ścianie, a także użytek mobilny w ogrodzie.
HR 4: Praktyczny uchwyt na dyszę
Praktyczny uchwyt na dyszę
Dysze i lance spryskujące można zawiesić na uchwycie ściennym w celu wygodnego przechowywania.
HR 4: Możliwość montażu na ścianie
Możliwość montażu na ścianie
Prosty i szybki montaż praktycznego schowka.
Składana korba
  • Kompaktowa budowa.
Kompaktowe wymiary
  • Łatwość przechowywania
Gotowy do użycia
  • Akcesoria do podlewania wchodzą w zakres dostawy.
Kątowe złącze węża
  • Zapobiega skręcaniu i załamywaniu węża, zapewniając maksymalny przepływ wody.
Specyfikacja

Dane techniczne

Przepustowość węża (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Rozstaw śrub do montażu na ścianie (mm) 160
Kolor czarny
Waga (kg) 2
Waga z opakowaniem (kg) 3,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 363 x 475 x 500

Wyposażenie

  • Uchwyt na spryskiwacz
  • Wspornik ścienny ze śrubami i kołkami
HR 4
HR 4

Wideo

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Małe i średnie obszary
