Mobilny i stabilny wózek na wąż imponuje solidnym metalowym bębnem na wąż, wyjątkowo szeroką podstawą, precyzyjną prowadnicą węża i uchwytem o regulowanej wysokości.

Solidny i stabilny jednocześnie: Wózek na wąż umożliwia przechowywanie węża ogrodowego w sposób oszczędzający miejsce i jest bardzo wygodny w użyciu. Dzięki solidnemu metalowemu bębnowi nawet największe obciążenia nie stanowią problemu. Wąż można niezawodnie zwijać za pomocą ergonomicznej korby i wytrzymałej prowadnicy węża. Wózek na wąż wyróżnia się również wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, a także odpornością na promieniowanie UV i mróz. Dzięki innowacyjnym dźwigniom, teleskopowy uchwyt można wygodnie ustawić na odpowiedniej wysokości lub przesunąć całkowicie w dół. Przesunięcie go w dół przede wszystkim zapewnia oszczędność miejsca. Wózek na wąż jest dostarczany w pełni zmontowany. Urządzenia do przechowywania węży Kärcher charakteryzują się solidnością i długotrwałą wytrzymałością i są objęte 5-letnią gwarancją producenta.

Cechy i zalety
Wysoka stabilność i wytrzymałość
Wysoka stabilność i wytrzymałość
Dzięki bardzo szerokiej podstawie i nisko położonemu środkowi ciężkości bębna na wąż.
Prowadzenie węża
Prowadzenie węża
Zapewnia łatwe zwijanie i rozwijanie węża
Metalowy bęben
Metalowy bęben
Duża wytrzymałość.
Dźwignia do mocowania uchwytu teleskopowego
  • Kompaktowa budowa.
Ergonomiczny uchwyt przecwipoślizgowy
  • Wygodny uchwyt zapewnia komfortową obsługę.
Składana korba
  • Kompaktowa budowa.
Kątowe złącze węża
  • Zapobiega skręcaniu i załamywaniu węża, zapewniając maksymalny przepływ wody.
Mocowanie końcówek węży
  • Brak wycieków wody po użyciu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Długość węża (m) 20
Przepustowość węża (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Ciśnienie rozrywające (bar) 45
Kolor czarny
Waga (kg) 2,7
Waga z opakowaniem (kg) 6,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 565 x 475 x 896

Wyposażenie

  • Metalowy bęben na wąż
  • Prowadzenie węża
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Średnie i duże obszary
