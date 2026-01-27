Metalowy wielofunkcyjny pistolet spryskujący Premium wykonany z wysokiej jakości elementów metalowych jest niezwykle solidny i dzięki temu szczególnie długowieczny. Jego 4 kształty strumienia — prysznicowy, poziomy płaski, silny oraz drobna mgiełka — czynią go wszechstronnym urządzeniem do podlewania różnych roślin o różnych wymaganiach. Łagodna mgiełka to idealne rozwiązanie do wrażliwych roślin, podczas gdy prysznic jest idealny na przykład do podlewania gruntu pod roślinami i kwiatami. Za pomocą strumienia poziomego płaskiego można na przykład czyścić lekko zabrudzone powierzchnie. Strumień silny umożliwia wyższy przepływ wody, co jest przydatne do napełniania pojemników. Innowacyjna technologia membrany na głowicy spryskującej opracowana przez Kärcher zapobiega przed kapaniem. Inne rozwiązanie również wyłącznie od Kärcher: Obrotowy uchwyt, dzięki któremu spust z blokadą może być ustawiony do przodu lub do tyłu, dobrze leży w dłoni i umożliwia dostosowanie obsługi do indywidualnych potrzeb. Poza tym: Dysze Kärcher są kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi systemami Click i można je bez problemu podłączać do węża ogrodowego.