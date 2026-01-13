Lanca spryskująca Premium

Do podlewania rabatek i grządek oraz roślin w wiszących donicach. Regulowany kąt nachylenia głowicy (180°). Lanca teleskopowa (70-105 cm)

Bezstopniowa regulacja przepływu wody (0-maks.) za pomocą jednej ręki. 6 kształtów strumienia.

Cechy i zalety
Lanca spryskująca Premium: 6 kształtów strumienia
6 kształtów strumienia
Nawadnianie w zależności od zapotrzebowania.
Lanca spryskująca Premium: Lanca teleskopowa (70–105 cm)
Lanca teleskopowa (70–105 cm)
Do różnych zastosowań
Lanca spryskująca Premium: Łatwa regulacja przepływu wody
Łatwa regulacja przepływu wody
Wygodna obsługa
Ruchoma głowica spryskująca (180°)
  • Różne kąty spryskiwania do precyzyjnego podlewania.
Przydatny hak
  • Łatwość przechowywania
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 780 x 150 x 66

Wyposażenie

  • Kształt strumienia: strumień stożkowy
  • Kształt strumienia: rozpylona mgiełka
  • Kształt strumienia: poziomy strumień płaski
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
  • Kształt strumienia: zraszacz
  • Kształt strumienia: pionowy strumień płaski
Wideo

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
Akcesoria