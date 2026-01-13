Uniwersalna szybkozłączka Premium z Aqua Stop

Przyłącz węża z anodyzowanego aluminium. Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.

Łatwe łączenie, rozłączanie i naprawianie — dzięki wysokiej jakości uniwersalnemu złączu węża Kärcher Premium z funkcją Aqua Stop. Wykonany z odpornego na korozję aluminium i wyposażony w wyprofilowane uchwyty wykonane z miękkiego plastiku do szczególnie wygodnej obsługi. System elastycznej zatyczki znacząco ułatwia podlewanie małych i dużych ogrodów i innych obszarów. Ponieważ sprawne adaptery kranowe i złącza węży to podstawa każdego dobrego systemu podlewania. Uniwersalne złącze węża Premium z funkcją Aqua Stop jest kompatybilne z trzema najpopularniejszymi średnicami węży oraz wszystkimi dostępnymi systemami mocowania typu hook-and-loop.

Cechy i zalety
Antypoślizgowa, wyprofilowana guma zacisku zapewnia wygodną obsługę.
  • Łatwy w użyciu.
Przyłącze z aluminium
  • Duża wytrzymałość
Aqua Stop
  • Odłączanie bez rozprysków
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 70 x 33 x 40
Wideo