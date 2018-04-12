Usisivač za mokro i suvo usisavanje WD 2 Plus V-12/4/18
Kompaktni osnovni model usisivača za mokro i suvo usisavanje WD 2 Plus V-12/4/18 pravi je izbor zahvaljujući robusnoj plastičnoj posudi kapaciteta 12 l, kablu od 4 m, usisnom crevu dužine 1,8 m, kao i funkciji duvanja.
WD 2 Plus V-12/4/18 oduševljava svojim kompaktnim dizajnom, izuzetno je snažan i energetski efikasan – uz potrošnju energije od samo 1000 W. Mašina postiže vrhunske rezultate čišćenja kad je reč o vlažnoj, suvoj, sitnoj i gruboj nečistoći. Usisivač za mokro i suvo usisavanje ima robusnu plastičnu posudu od 12 l, 4 metra kabla, kao i usisno crevo dužine 1,8 metara sa ravnom drškom, podnu mlaznicu sa preklopnikom, penasti filter i filtersku kesu od flisa. Usisivač ima i praktičnu funkciju duvača, koja se može koristiti na mestima gde je usisavanje problematično. Prostor za odlaganje na glavi mašine koristi se za bezbedno odlaganje alata i malih delova poput vijaka i eksera. Cevi i podne mlaznice se isto mogu brzo i praktično odložiti na mestu za parkiranje na bamperu. Povrh svega, mašina se može pohvaliti mogućnošću odlaganja uz uštedu prostora, jednostavnim odlaganjem pribora, „Pull & Push” sistemom zaključavanja i ergonomski oblikovanom drškom za nošenje za udoban transport.
Obeležja i prednosti
Praktično odlaganje pribora
- Bezbedno i pristupačno mesto za odlaganje pribora uz uštedu prostora.
- Kompaktno skladištenje uređaja.
Funkcija duvanja
- Svuda tamo, gde usisavanje nije moguće, pomaže praktična funkcija duvanja.
- Uklanjanje prljavštine bez napora, npr. iz leja sa šljunkom.
Filterska vrećica od netkanog tekstila
- Troslojni netkani tekstil, izuzetno otporan na cepanje.
- Za duže trajanje usisne snage i visok kapacitet zadržavanje prašine.
Polica za odlaganje
- Za bezbedno odlaganje alata i malih delova, poput vijaka i eksera.
Praktičan položaj za odlaganje
- Kod prekida u toku rada udoban kao i brz položaj za među parkiranje usisne cevi i podne mlaznice.
Odlaganje ručke usisivača na glavi uređaja tokom pauze
- Brzo odložite ručku uređaja tokom pauza u radu.
Uređaj, usisno crevo i podna mlaznica optimalno su međusobno koordinisani
- Za najbolji rezultat čišćenja, sve jedno da li se radi o suvoj ili mokroj, finoj ili gruboj prljavštini.
- Za najveći komfor pri radu i fleksibilnost prilikom usisavanja.
„Pull & Push“ sistem zatvaranja
- Za lako, brzo i bezbedno otvaranje i zatvaranje rezervoara.
Ergonomski oblikovana drška za nošenje
- Omogućava komforno transportovanja uređaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|1000
|Usisna snaga (W)
|220
|Usisavanje (mbar)
|max. 220
|Protok vazduha (l/s)
|max. 43
|Zapremina posude (l)
|12
|Materijal posude
|Plastika
|Boja komponenti
|Glava uređaja žuta Posuda žuta Bamper uređaja žuta
|Priključni kabl (m)
|4
|Nominalna širina za pribor (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|74
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|4,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|349 x 328 x 378
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 1.8 m
- Tip usisnog creva: sa ravnom drškom
- Materijal usisnog creva: Plastika
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 0.5 m
- Nominalni prečnik usisnih cevi: 35 mm
- Materijal usisnih cevi: Plastika
- Usisna dizna za mokro/suvo usisavanje: kopče
- Uski nastavak
- Filterska vrećica od netkanog tekstila: 1 Kom, Troslojni
- Penasti filter: 1 Kom
Oprema
- Obrtni prekidač (uklj./isklj.)
- Funkcija duvanja
- Srednji parkirni položaj ručke na glavi uređaja
- Odlaganje dodatne opreme na glavi uređaja
- Pretinci za odlaganje za male delove
- Sklopiva ručka za nošenje
- Parking pozicija
- Čuvanje pribora na uređaju
- Čvrst odbojnik
- Točkovi bez kočnice: 4 Kom
Područja primene
- Terasa
- Unutrašnjost vozila
- Garaža
- Podrum
- Tečnosti
- Ulazni sektor
- Prostorija za hobi
