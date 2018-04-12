WD 2 Plus V-12/4/18 oduševljava svojim kompaktnim dizajnom, izuzetno je snažan i energetski efikasan – uz potrošnju energije od samo 1000 W. Mašina postiže vrhunske rezultate čišćenja kad je reč o vlažnoj, suvoj, sitnoj i gruboj nečistoći. Usisivač za mokro i suvo usisavanje ima robusnu plastičnu posudu od 12 l, 4 metra kabla, kao i usisno crevo dužine 1,8 metara sa ravnom drškom, podnu mlaznicu sa preklopnikom, penasti filter i filtersku kesu od flisa. Usisivač ima i praktičnu funkciju duvača, koja se može koristiti na mestima gde je usisavanje problematično. Prostor za odlaganje na glavi mašine koristi se za bezbedno odlaganje alata i malih delova poput vijaka i eksera. Cevi i podne mlaznice se isto mogu brzo i praktično odložiti na mestu za parkiranje na bamperu. Povrh svega, mašina se može pohvaliti mogućnošću odlaganja uz uštedu prostora, jednostavnim odlaganjem pribora, „Pull & Push” sistemom zaključavanja i ergonomski oblikovanom drškom za nošenje za udoban transport.