Usisivač za mokro i suvo usisavanje WD 2 Plus V-12/4/18

Kompaktni osnovni model usisivača za mokro i suvo usisavanje WD 2 Plus V-12/4/18 pravi je izbor zahvaljujući robusnoj plastičnoj posudi kapaciteta 12 l, kablu od 4 m, usisnom crevu dužine 1,8 m, kao i funkciji duvanja.

WD 2 Plus V-12/4/18 oduševljava svojim kompaktnim dizajnom, izuzetno je snažan i energetski efikasan – uz potrošnju energije od samo 1000 W. Mašina postiže vrhunske rezultate čišćenja kad je reč o vlažnoj, suvoj, sitnoj i gruboj nečistoći. Usisivač za mokro i suvo usisavanje ima robusnu plastičnu posudu od 12 l, 4 metra kabla, kao i usisno crevo dužine 1,8 metara sa ravnom drškom, podnu mlaznicu sa preklopnikom, penasti filter i filtersku kesu od flisa. Usisivač ima i praktičnu funkciju duvača, koja se može koristiti na mestima gde je usisavanje problematično. Prostor za odlaganje na glavi mašine koristi se za bezbedno odlaganje alata i malih delova poput vijaka i eksera. Cevi i podne mlaznice se isto mogu brzo i praktično odložiti na mestu za parkiranje na bamperu. Povrh svega, mašina se može pohvaliti mogućnošću odlaganja uz uštedu prostora, jednostavnim odlaganjem pribora, „Pull & Push” sistemom zaključavanja i ergonomski oblikovanom drškom za nošenje za udoban transport.

Obeležja i prednosti
Praktično odlaganje pribora
  • Bezbedno i pristupačno mesto za odlaganje pribora uz uštedu prostora.
  • Kompaktno skladištenje uređaja.
Funkcija duvanja
  • Svuda tamo, gde usisavanje nije moguće, pomaže praktična funkcija duvanja.
  • Uklanjanje prljavštine bez napora, npr. iz leja sa šljunkom.
Filterska vrećica od netkanog tekstila
  • Troslojni netkani tekstil, izuzetno otporan na cepanje.
  • Za duže trajanje usisne snage i visok kapacitet zadržavanje prašine.
Polica za odlaganje
  • Za bezbedno odlaganje alata i malih delova, poput vijaka i eksera.
Praktičan položaj za odlaganje
  • Kod prekida u toku rada udoban kao i brz položaj za među parkiranje usisne cevi i podne mlaznice.
Odlaganje ručke usisivača na glavi uređaja tokom pauze
  • Brzo odložite ručku uređaja tokom pauza u radu.
Uređaj, usisno crevo i podna mlaznica optimalno su međusobno koordinisani
  • Za najbolji rezultat čišćenja, sve jedno da li se radi o suvoj ili mokroj, finoj ili gruboj prljavštini.
  • Za najveći komfor pri radu i fleksibilnost prilikom usisavanja.
„Pull & Push“ sistem zatvaranja
  • Za lako, brzo i bezbedno otvaranje i zatvaranje rezervoara.
Ergonomski oblikovana drška za nošenje
  • Omogućava komforno transportovanja uređaja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 1000
Usisna snaga (W) 220
Usisavanje (mbar) max. 220
Protok vazduha (l/s) max. 43
Zapremina posude (l) 12
Materijal posude Plastika
Boja komponenti Glava uređaja žuta Posuda žuta Bamper uređaja žuta
Priključni kabl (m) 4
Nominalna širina za pribor (mm) 35
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 74
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 4,1
Težina sa ambalažom (kg) 6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 349 x 328 x 378

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 1.8 m
  • Tip usisnog creva: sa ravnom drškom
  • Materijal usisnog creva: Plastika
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 0.5 m
  • Nominalni prečnik usisnih cevi: 35 mm
  • Materijal usisnih cevi: Plastika
  • Usisna dizna za mokro/suvo usisavanje: kopče
  • Uski nastavak
  • Filterska vrećica od netkanog tekstila: 1 Kom, Troslojni
  • Penasti filter: 1 Kom

Oprema

  • Obrtni prekidač (uklj./isklj.)
  • Funkcija duvanja
  • Srednji parkirni položaj ručke na glavi uređaja
  • Odlaganje dodatne opreme na glavi uređaja
  • Pretinci za odlaganje za male delove
  • Sklopiva ručka za nošenje
  • Parking pozicija
  • Čuvanje pribora na uređaju
  • Čvrst odbojnik
  • Točkovi bez kočnice: 4 Kom
Usisivač za mokro i suvo usisavanje WD 2 Plus V-12/4/18
Područja primene
  • Terasa
  • Unutrašnjost vozila
  • Garaža
  • Podrum
  • Tečnosti
  • Ulazni sektor
  • Prostorija za hobi
Pribor
Find parts

