RCV 3 sa preciznom LiDAR navigacijom i praktičnom kontrolom aplikacije potpuno autonomno i sistematski čisti tepihe i tvrde površine sa malim dlakama. Brisanje i mokrih i tvrdih površina.
Više vremena za ugodne stvari u životu: pametni robot za čišćenje RCV 3 preuzima čišćenje podova. Jednom pokrenut, robot RCV 3 sistematski i nezavisno čisti vaše tvrde podove i tepihe sa niskim dlakama. Suva prljavština se pouzdano transportuje u ugrađeni kontejner za otpad pomoću rotirajuće četke, bočne četke za ivice i ventilatora. Gde je potrebno, RCV 3 ne samo da usisava, već može i da vlaži krpu. Kako se kapacitet baterije smanjuje, RCV 3 se može redovno puniti i, nakon obavljenog posla, uvek se vraća na stanicu za punjenje. Preko aplikacije, RCV 3 se šalje u obilazak istraživanja i automatski će kreirati mapu soba otkrivanjem okoline (LiDAR). Za svaku prostoriju mogu se podesiti individualni parametri čišćenja. Na primer, koje sobe treba usisati, obrisati ili ne čistiti. Dodatni senzori sprečavaju da uređaj padne, na primer, niz stepenice. Za zadatke čišćenja, RCV 3 se može lako pokrenuti preko aplikacije, koristeći unapred podešeni individualni raspored ili pritiskom na dugme na uređaju. Ako je robotu za čišćenje potrebna pomoć, u mnogim situacijama će vam to reći putem glasovnog izlaza.
Obeležja i prednosti
Mokro brisanjeZa još bolje rezultate čišćenja, RCV 3 takođe može navlažiti krpu. Ako je potrebno, koristite jedinicu za brisanje krpom od mikrovlakana, napunite rezervoar sveže vode i spremni ste za polazak. Robot za čišćenje RCV 3 se može koristiti samo za hemijsko čišćenje, samo za mokro brisanje ili sa obe opcije zajedno u kombinovanom režimu čišćenja.
Precizna navigacijaLiDAR senzori na RCV 3 omogućavaju da bude veoma precizan prilikom snimanja prostorija i kreira detaljna mapa za bezbedno čišćenje. Sa svojom brzom i robusnom LiDAR navigacijom, RCV 3 skenira vaše sobe i tako ima najbolje mape za bezbednu i pouzdanu navigaciju kroz sobe čak i u mraku.
Senzori protiv padaSenzori pada pouzdano sprečavaju RCV 3 da padne niz stepenice ili padove. Senzori skeniraju pod. Ako se detektuje veliki pad, kontroler prima signal koji pokreće robota da se okrene.
Zaštita podataka i ažuriranja
- Kao proizvođač sa sedištem u Nemačkoj, Kärcher pridaje veliki značaj zaštiti podataka i izuzetno se trudi da osigura da su ispunjeni svi važeći zakonski zahtevi u tom pogledu.
- Čitav prenos podataka između aplikacije Home Robots na vašem pametnom telefonu i vašeg robotskog usisivača i mopa odvija se preko oblaka do servera koji se nalaze isključivo u Nemačkoj.
- Redovna ažuriranja poboljšavaju i proširuju performanse robotskog usisivača i aplikacije. To takođe znači da se bezbednost sistema stalno ažurira kako bi se uskladila sa aktuelnim specifikacijama.
Glasovni izlaz
- Uvek dobro informisan: RCV 3 koristi glasovni izlaz da pruži važne informacije i podeli trenutni status.
- Ako robotskom usisivaču RCV 3 treba pomoć ili servis, u mnogim situacijama će vam to reći putem govornog izlaza.
Praktična kontrola aplikacije putem WLAN-a
- Aplikacija se može koristiti za prilagođavanje mnogih podešavanja kako bi odgovarala individualnim željama.
- Pomoću aplikacije možete konfigurisati robota za čišćenje RCV 3 i kontrolisati ga sa bilo koje lokacije. Čak i ako niste kod kuće.
- Informacije o trenutnom statusu uređaja i ekran koji prikazuje trenutni napredak čišćenja dostupni su putem aplikacije.
Precizno mapiranje sa raznovrsnim opcijama prilagođavanja
- Aplikacija može da sačuva više mapa, npr. za više spratova.
- Moguće je definisati zone u kojima ne želite da robot ide i čisti (npr. grebalica za mačke, igrališta u dečjim sobama ili prepreke koje robot ne može da zaobiđe).
- Definicija odabranih područja koja treba više puta očistiti, očistiti intenzivnim režimom čišćenja ili obrisati sa više vode.
Podešavanje parametara čišćenja
- Definisanje različitih parametara čišćenja u aplikaciji, za pojedinačne delove prostorija (npr. snaga usisavanja ili zapremina vode, broj čišćenja po površini).
Programiranje preko tajmera
- Možete zakazati vreme čišćenja i kreirati planove čišćenja putem aplikacije.
- RCV 3 nezavisno počinje sa čišćenjem na osnovu zakazanih datuma/vremena.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Vreme punjenja baterije (min)
|230
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Kapacitet baterije (Ah)
|3,2
|Trajanje čišćenja po punjenju (min)
|120
|Performanse područja (zavisno od režima čišćenja) (m²/h)
|85
|Posuda za otpad (ml)
|500
|2-u-1 kontejner za otpad (ml)
|300
|2-u-1 rezervoar sveže vode (ml)
|170
|Usisna snaga (Pa)
|2500
|Nivo jačine zvuka (dB(A))
|67
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bela
|Težina robotskog usisivača (uključujući jedinicu za brisanje i krpu za brisanje) (kg)
|3,7
|Težina stanice za punjenje (kg)
|0,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,9
|Visina robotskog usisivača (mm)
|94
|Prečnik robota (mm)
|350
|Dimenzije stanice za punjenje (D x Š x V) (mm)
|80 x 150 x 102
- Četka za čišćenje
- Bočna četka: 2 x
- Filteri: 2 x
- Alat za čišćenje
- Jedinica za brisanje
- Krpa za brisanje: 2 x
- 2-u-1 kontejner za otpad uključujući rezervoar sveže vode
- Posuda za otpad
- Stanica za punjenje
Oprema
- autonomno čišćenje
- Senzori protiv pada
- rukovanje preko aplikacije
- Veza preko WLAN-a
- pametne usluge/funkcije u aplikaciji
- Glasovni izlaz
- Laserski navigacioni sistem (LiDAR)
- Programiranje preko tajmera: moguće više tajmera
- Vrste čišćenja: Suvo čišćenje/ Mokro čišćenje/ Kombinovano čišćenje (mokro i suvo)/ Automatski sistem/ Mesto
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Tepisi sa niskim vlaknima
