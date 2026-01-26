Više vremena za ugodne stvari u životu: pametni robot za čišćenje RCV 3 preuzima čišćenje podova. Jednom pokrenut, robot RCV 3 sistematski i nezavisno čisti vaše tvrde podove i tepihe sa niskim dlakama. Suva prljavština se pouzdano transportuje u ugrađeni kontejner za otpad pomoću rotirajuće četke, bočne četke za ivice i ventilatora. Gde je potrebno, RCV 3 ne samo da usisava, već može i da vlaži krpu. Kako se kapacitet baterije smanjuje, RCV 3 se može redovno puniti i, nakon obavljenog posla, uvek se vraća na stanicu za punjenje. Preko aplikacije, RCV 3 se šalje u obilazak istraživanja i automatski će kreirati mapu soba otkrivanjem okoline (LiDAR). Za svaku prostoriju mogu se podesiti individualni parametri čišćenja. Na primer, koje sobe treba usisati, obrisati ili ne čistiti. Dodatni senzori sprečavaju da uređaj padne, na primer, niz stepenice. Za zadatke čišćenja, RCV 3 se može lako pokrenuti preko aplikacije, koristeći unapred podešeni individualni raspored ili pritiskom na dugme na uređaju. Ako je robotu za čišćenje potrebna pomoć, u mnogim situacijama će vam to reći putem glasovnog izlaza.