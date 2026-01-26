Prečišćivač vazduha AF 50
Prečišćivač vazduha AF 50 sa tehnologijom laserskog senzora, automatskim režimom, displejem, H13 filtracijom i filtracija aktivnim ugljem uklanja patogene, sitnu prašinu, alergene i mirise.
Savršeno za prečišćavanje vazduha u većim zatvorenim prostorima, dnevnim sobama i na radnim mestima: Prečišćivač vazduha AF 50 čisti unutrašnji vazduh od alergena, zagađivača i patogena provlačeći ga kroz višeslojni sistem filtera. Dodatne karakteristike obuhvataju: Punjenje od aktivnog uglja, kao i displej za alfanumeričku indikaciju kvaliteta vazduha po količini PM2.5 čestica u µg/m³, prikaz kvaliteta vazduha u boji, temperature i relativne vlažnosti. Prečišćivač vazduha je odličan izbor i zbog svoje funkcije tajmera, sigurnosnog zaključavanja za decu, noćnog režima i izuzetno tihog rada, filtera efikasnosti 99,95% za čestice veličine 0,3 µm, kao i laserskog senzora visokog kvaliteta za automatski režim. To znači da se automatski režim i nivo performansi automatski prilagođavaju stepenu zagađenja vazduha. Osim toga, filter ima vek od jedne godine, u zavisnosti od nivoa zagađenja vazduha i intenziteta korišćenja.
Obeležja i prednosti
Filter visoke zaštite 13Za vezivanje mirisa i hemijskih isparenja.
Dvostruki sistem za ulaz vazduhaZahvaljujući usisniku vazduha sa obe strane, zagarantovan je visok protok vazduha.
Ekran u bojiPrikazuje temperaturu, vlažnost i kvalitet vazduha, kao i status filtera i uređaja.
4 rotirajuća valjka
- Za potpunu mobilnost.
Tihi rad
- Glatki rad motora i ventilatora i tihi kanali za vazduh.
Automatski režim
- Senzor kontroliše automatski režim i prilagođava nivo performansi kvalitetu vazduha.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Priključna snaga (W)
|50
|Pogodna veličina prostorije (m²)
|do 100
|Propusnost vazduha (m³/h)
|max. 520
|Efikasnost filtera u zavisnosti od veličine čestica (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Postavke napajanja
|5
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|9,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|10,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|290 x 290 x 580
* Preporučena veličina prostorije zasniva se na 3 m visokim plafonima i tri razmene vazduha za jedan sat tokom rada u najjačem stepenu performansi.
Oprema
- Dvostruki sistem filtera
- Indikator zamene filtera
- Displej za prikaz kvaliteta vazduha
- Prikaz temperature
- Displej za prikaz relativne vlažnosti vazduha
- Pokretanje uređaja dodirom
- Automatski režim
- Noćni režim
- Funkcija zaključavanja
- Programiranje preko tajmera
Područja primene
- Enterijeri
Pribor
