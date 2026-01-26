Prečišćivač vazduha AF 50

Prečišćivač vazduha AF 50 sa tehnologijom laserskog senzora, automatskim režimom, displejem, H13 filtracijom i filtracija aktivnim ugljem uklanja patogene, sitnu prašinu, alergene i mirise.

Savršeno za prečišćavanje vazduha u većim zatvorenim prostorima, dnevnim sobama i na radnim mestima: Prečišćivač vazduha AF 50 čisti unutrašnji vazduh od alergena, zagađivača i patogena provlačeći ga kroz višeslojni sistem filtera. Dodatne karakteristike obuhvataju: Punjenje od aktivnog uglja, kao i displej za alfanumeričku indikaciju kvaliteta vazduha po količini PM2.5 čestica u µg/m³, prikaz kvaliteta vazduha u boji, temperature i relativne vlažnosti. Prečišćivač vazduha je odličan izbor i zbog svoje funkcije tajmera, sigurnosnog zaključavanja za decu, noćnog režima i izuzetno tihog rada, filtera efikasnosti 99,95% za čestice veličine 0,3 µm, kao i laserskog senzora visokog kvaliteta za automatski režim. To znači da se automatski režim i nivo performansi automatski prilagođavaju stepenu zagađenja vazduha. Osim toga, filter ima vek od jedne godine, u zavisnosti od nivoa zagađenja vazduha i intenziteta korišćenja.

Obeležja i prednosti
Prečišćivač vazduha AF 50: Filter visoke zaštite 13
Filter visoke zaštite 13
Za vezivanje mirisa i hemijskih isparenja.
Prečišćivač vazduha AF 50: Dvostruki sistem za ulaz vazduha
Dvostruki sistem za ulaz vazduha
Zahvaljujući usisniku vazduha sa obe strane, zagarantovan je visok protok vazduha.
Prečišćivač vazduha AF 50: Ekran u boji
Ekran u boji
Prikazuje temperaturu, vlažnost i kvalitet vazduha, kao i status filtera i uređaja.
4 rotirajuća valjka
  • Za potpunu mobilnost.
Tihi rad
  • Glatki rad motora i ventilatora i tihi kanali za vazduh.
Automatski režim
  • Senzor kontroliše automatski režim i prilagođava nivo performansi kvalitetu vazduha.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Priključna snaga (W) 50
Pogodna veličina prostorije (m²) do 100
Propusnost vazduha (m³/h) max. 520
Efikasnost filtera u zavisnosti od veličine čestica (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Postavke napajanja 5
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 9,3
Težina sa ambalažom (kg) 10,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 290 x 290 x 580

* Preporučena veličina prostorije zasniva se na 3 m visokim plafonima i tri razmene vazduha za jedan sat tokom rada u najjačem stepenu performansi.

Oprema

  • Dvostruki sistem filtera
  • Indikator zamene filtera
  • Displej za prikaz kvaliteta vazduha
  • Prikaz temperature
  • Displej za prikaz relativne vlažnosti vazduha
  • Pokretanje uređaja dodirom
  • Automatski režim
  • Noćni režim
  • Funkcija zaključavanja
  • Programiranje preko tajmera
Prečišćivač vazduha AF 50
Prečišćivač vazduha AF 50
