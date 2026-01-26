Savršeno za prečišćavanje vazduha u većim zatvorenim prostorima, dnevnim sobama i na radnim mestima: Prečišćivač vazduha AF 50 čisti unutrašnji vazduh od alergena, zagađivača i patogena provlačeći ga kroz višeslojni sistem filtera. Dodatne karakteristike obuhvataju: Punjenje od aktivnog uglja, kao i displej za alfanumeričku indikaciju kvaliteta vazduha po količini PM2.5 čestica u µg/m³, prikaz kvaliteta vazduha u boji, temperature i relativne vlažnosti. Prečišćivač vazduha je odličan izbor i zbog svoje funkcije tajmera, sigurnosnog zaključavanja za decu, noćnog režima i izuzetno tihog rada, filtera efikasnosti 99,95% za čestice veličine 0,3 µm, kao i laserskog senzora visokog kvaliteta za automatski režim. To znači da se automatski režim i nivo performansi automatski prilagođavaju stepenu zagađenja vazduha. Osim toga, filter ima vek od jedne godine, u zavisnosti od nivoa zagađenja vazduha i intenziteta korišćenja.