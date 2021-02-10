Akumulatorski usisivači za pepeo i suvo usisavanje
Za nesputano usisavanje pepela uz dugotrajnu snagu usisavanja zahvaljujući sistemu čišćenja filtera Kärcher ReBoost: akumulatorski usisivač za pepeo Kärcher, sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V. Za zgodno uklanjanje hladnog pepela iz roštilja ili kamina.
Upotreba
Bez kabla, bez granica: akumulatorski usisivač za pepeo Kärcher AD 2 Battery
Da samo prijatne uspomene ostanu nakon romantične večeri pored kamina ili druženja uz roštilj s prijateljima: svestrani akumulatorski usisivač za pepeo i suvo usisavanje AD 2. Dokazana svestranost primene na roštilju, pepeljarama i ognjištima sada je dostupna i u prenosivoj varijanti. AD 2 Battery deo je akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 18 V i pouzdano uklanja pepeo, bez gomile kablova i dodira s prljavštinom. A zahvaljujući funkciji čišćenja filtera Kärcher ReBoost ponovo postiže punu usisnu snagu pritiskom na dugme, čak i u slučaju sitnog pepela.
Za jednostavno uklanjanje hladnog pepela iz roštilja na ćumur: zahvaljujući izmenjivom akumulatoru od 18 V i bez ikakvih produžnih kablova.
Praktično usisavanje kamina uz nesmanjenu usisnu snagu zahvaljujući sistemu čišćenja filtera Kärcher ReBoost.
Za svestranu primenu u kući i oko kuće za uklanjanje suve prljavštine.
Može se koristiti svuda zahvaljujući moćnom izmenjivom akumulatoru od 18 V s akumulatorske platforme Kärcher Battery Power.
Funkcije
Zahvaljujući pametnim funkcijama kao što su čišćenje filtera ReBoost i upotrebi materijala otpornih na plamen akumulatorski usisivač za pepeo ima sve što vam je potrebno i uklanja hladan pepeo u tren oka.