Akumulatorski usisivači za pepeo i suvo usisavanje

Upotreba

Bez kabla, bez granica: akumulatorski usisivač za pepeo Kärcher AD 2 Battery

Da samo prijatne uspomene ostanu nakon romantične večeri pored kamina ili druženja uz roštilj s prijateljima: svestrani akumulatorski usisivač za pepeo i suvo usisavanje AD 2. Dokazana svestranost primene na roštilju, pepeljarama i ognjištima sada je dostupna i u prenosivoj varijanti. AD 2 Battery deo je akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 18 V i pouzdano uklanja pepeo, bez gomile kablova i dodira s prljavštinom. A zahvaljujući funkciji čišćenja filtera Kärcher ReBoost ponovo postiže punu usisnu snagu pritiskom na dugme, čak i u slučaju sitnog pepela.