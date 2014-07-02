Čistač sa raspršivanjem Puzzi 10/2 Adv

Puzzi 10/2 Adv: Uređaj za raspršnu ekstrakciju sa doziranjem odstranjivača pene, pregradom za deterdž., kukom za kabl, držačem alata/ usisne cevi kao i utičnicom za PW 30/1 veći učinak.

Puzzi 10/2 Adv, uređaj za raspršnu ekstrakciju sa pritiskom raspršivanja od 2 bar. Idealno za čišćenje tekstilnih površina. Zahvaljujući priključku valjka za četku PW 30/1, Puzzi 10/2 Adv osvaja takođe i na površinama srednje veličine. Integrisano doziranje odstranjivača pene naročito prilikom ispiranja šamponiranih tepisona sprečava prekomerno stvaranje pene u rezervoaru za prljavu vodu. Sa doziranjem odstranjivača pene, pregradom za skladištenje sredstva za čišćenje u obliku tableta, utičnicom za PW 30/1 radi povećanja efekta po površini, integrisanom kukom za kabl i fiksacijom za ručni alat i usisnu cev.

Obeležja i prednosti
Savršeni efekat čišćenja
  • Savršeno dubinsko čišćenje tekstilnih površina.
  • Brzo sušenje omogućava ponovno korišćenje površina u kratkom roku zahvaljujući izvanrednoj snazi usisavanja.
  • Izvanredni rezultati čišćenja sa vidljivim efektom pre i posle.
Profesionalni kvalitet: izuzetna robusnost i trajnost
  • Efikasna i dugovečna pumpa.
  • Snažna turbina s odličnim učinkom povratnog usisavanja.
Zaokružen komplet pribora za čišćenje tepiha
  • Savitljiva usisna traka omogućava optimalan ugao usisavanja i nenadmašne rezultate sušenja.
  • Podna papuča širine 240 mm s integrisanom raspršnom/usisnom cevi.
  • Ergonomski dvoručni rukohvat za dodatnu udobnost pri upotrebi.
Integrisan priključak za snažnu četku kompresorskog čistača
  • Snažna četka osigurava veći površinski učinak.
  • Rotirajuća valjkasta četka za ispravljanje vlakana tepiha.
  • Dublje čišćenje tepiha i tekstilnih podnih obloga.
Uklonjiva, pametna, dva u jednom posuda
  • Brzo i jednostavno punjenje rezervoara čistom vodom.
  • Praktično i jednostavno prosipanje prljave vode.
Lak za rukovanje sa dva velika tastera.
  • Bez saginjanja: nožni prekidač za uključivanje/isključivanje za brzo i jednostavno korišćenje.
  • Brza metoda u jednom koraku: istovremeno prskanje i usisavanje.
  • Metoda u 2 koraka: naprskati vlakna i ostaviti da odstoji – zatim usisati.
Ugrađeno doziranje odstranjivača pene
  • Savršeno za ispiranje našamponiranih tepiha i tekstilnih podnih obloga.
  • Sprečava prekomerno penušanje u rezervoaru prljave vode.
Ugrađen pregradak za odlaganje sredstva za čišćenje u tabletama
  • Tablete su uvek pri ruci i zaštićene od vlage.
  • Bezbedno čuvanje, čak i tokom prenošenja.
  • Omogućava doziranje po potrebi.
Kuka za kabl
  • Za sigurno odlaganje napojnog kabla.
  • Praktično rešenje i zaštita kablova.
  • Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i odlaganje.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
  • Integrisan držač usisne cevi s podnom papučom u ručici za nošenje.
  • Lako i praktično prenošenje i odlaganje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. učinak po površini (m²/h) 30 - 45
Protok vazduha (l/s) 74
Usisavanje (mbar/kPa) 254 / 25,4
Količina raspršivanja (l/min) 2
Pritisak raspršivanja (bar) 2
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 10 / 9
Snaga turbine (W) 1250
Kapacitet pumpe (W) 80
Napon (V) 220 - 240
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 11,5
Težina sa ambalažom (kg) 16,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 705 x 320 x 435

Scope of supply

  • Utičnica za glavu za pranje Professional: PW 30/1
  • Deterdžent: Tablete RM 760, 2 Kom
  • Crevo za raspršivanje/usisavanje: 2.5 m
  • Pregrada za odlaganja tableta za čišćenje
  • Kuka za kabl
  • Mlaznica za pod: 240 mm
  • Pištolj za raspršivanje/usisavanje
  • D-drška za cev za raspršivanje/usisavanje
  • Odvojiva „dva u jednom” posuda za čistu/prljavu vodu
  • Cev za raspršivanje/usisavanje: 1 Kom

Oprema

  • Integrisano mesto za pribor za odlaganje nastavka za tapacirung / uski nastavak
  • Pisak-mlaznica: Mlaznica za pod, žuta
Područja primene
  • Za dubinsko čišćenje tepiha i tekstilnih podnih obloga
  • Za povremeno čišćenje i ciljano uklanjanje mrlja sa tepiha.
  • Za namensko dubinsko čišćenje manjih površina sa tepisima.
