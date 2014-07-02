Čistač sa raspršivanjem Puzzi 10/2 Adv
Puzzi 10/2 Adv: Uređaj za raspršnu ekstrakciju sa doziranjem odstranjivača pene, pregradom za deterdž., kukom za kabl, držačem alata/ usisne cevi kao i utičnicom za PW 30/1 veći učinak.
Puzzi 10/2 Adv, uređaj za raspršnu ekstrakciju sa pritiskom raspršivanja od 2 bar. Idealno za čišćenje tekstilnih površina. Zahvaljujući priključku valjka za četku PW 30/1, Puzzi 10/2 Adv osvaja takođe i na površinama srednje veličine. Integrisano doziranje odstranjivača pene naročito prilikom ispiranja šamponiranih tepisona sprečava prekomerno stvaranje pene u rezervoaru za prljavu vodu. Sa doziranjem odstranjivača pene, pregradom za skladištenje sredstva za čišćenje u obliku tableta, utičnicom za PW 30/1 radi povećanja efekta po površini, integrisanom kukom za kabl i fiksacijom za ručni alat i usisnu cev.
Obeležja i prednosti
Savršeni efekat čišćenja
- Savršeno dubinsko čišćenje tekstilnih površina.
- Brzo sušenje omogućava ponovno korišćenje površina u kratkom roku zahvaljujući izvanrednoj snazi usisavanja.
- Izvanredni rezultati čišćenja sa vidljivim efektom pre i posle.
Profesionalni kvalitet: izuzetna robusnost i trajnost
- Efikasna i dugovečna pumpa.
- Snažna turbina s odličnim učinkom povratnog usisavanja.
Zaokružen komplet pribora za čišćenje tepiha
- Savitljiva usisna traka omogućava optimalan ugao usisavanja i nenadmašne rezultate sušenja.
- Podna papuča širine 240 mm s integrisanom raspršnom/usisnom cevi.
- Ergonomski dvoručni rukohvat za dodatnu udobnost pri upotrebi.
Integrisan priključak za snažnu četku kompresorskog čistača
- Snažna četka osigurava veći površinski učinak.
- Rotirajuća valjkasta četka za ispravljanje vlakana tepiha.
- Dublje čišćenje tepiha i tekstilnih podnih obloga.
Uklonjiva, pametna, dva u jednom posuda
- Brzo i jednostavno punjenje rezervoara čistom vodom.
- Praktično i jednostavno prosipanje prljave vode.
Lak za rukovanje sa dva velika tastera.
- Bez saginjanja: nožni prekidač za uključivanje/isključivanje za brzo i jednostavno korišćenje.
- Brza metoda u jednom koraku: istovremeno prskanje i usisavanje.
- Metoda u 2 koraka: naprskati vlakna i ostaviti da odstoji – zatim usisati.
Ugrađeno doziranje odstranjivača pene
- Savršeno za ispiranje našamponiranih tepiha i tekstilnih podnih obloga.
- Sprečava prekomerno penušanje u rezervoaru prljave vode.
Ugrađen pregradak za odlaganje sredstva za čišćenje u tabletama
- Tablete su uvek pri ruci i zaštićene od vlage.
- Bezbedno čuvanje, čak i tokom prenošenja.
- Omogućava doziranje po potrebi.
Kuka za kabl
- Za sigurno odlaganje napojnog kabla.
- Praktično rešenje i zaštita kablova.
- Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i odlaganje.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
- Integrisan držač usisne cevi s podnom papučom u ručici za nošenje.
- Lako i praktično prenošenje i odlaganje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|30 - 45
|Protok vazduha (l/s)
|74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Količina raspršivanja (l/min)
|2
|Pritisak raspršivanja (bar)
|2
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|10 / 9
|Snaga turbine (W)
|1250
|Kapacitet pumpe (W)
|80
|Napon (V)
|220 - 240
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|11,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|16,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|705 x 320 x 435
Scope of supply
- Utičnica za glavu za pranje Professional: PW 30/1
- Deterdžent: Tablete RM 760, 2 Kom
- Crevo za raspršivanje/usisavanje: 2.5 m
- Pregrada za odlaganja tableta za čišćenje
- Kuka za kabl
- Mlaznica za pod: 240 mm
- Pištolj za raspršivanje/usisavanje
- D-drška za cev za raspršivanje/usisavanje
- Odvojiva „dva u jednom” posuda za čistu/prljavu vodu
- Cev za raspršivanje/usisavanje: 1 Kom
Oprema
- Integrisano mesto za pribor za odlaganje nastavka za tapacirung / uski nastavak
- Pisak-mlaznica: Mlaznica za pod, žuta
Područja primene
- Za dubinsko čišćenje tepiha i tekstilnih podnih obloga
- Za povremeno čišćenje i ciljano uklanjanje mrlja sa tepiha.
- Za namensko dubinsko čišćenje manjih površina sa tepisima.
