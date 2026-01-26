Mašina za ribanje i sušenje B 80 W Bp DOSE (valjak)

Gurajuća mašina za ribanje i sušenje (80 l) s vučnim pogonom. Idealna za 1500 m² - 3000 m². Primer konfiguracije s kontrarotirajućim valjkastim četkama i funkcijom metenja, radne širine 65 cm.

Gurajuća mašina za ribanje i sušenje B 80 W Bp za različite tipove baterija (24 V, 170–240 Ah). Sa sistemom valjkastih četki (uklj. funkciju prethodnog metenja krupnog otpada), potpuno automatsko podizanje i spuštanje usisne letve, radna širina 65 cm, veliki LCD displej u boji, vučni pogon i KIK sistem zaključavanja za sprečavanje radnih grešaka. Plus eco!efficiency režim za duže trajanje baterije, sistem za ispiranje rezervoara za automatsko izbacivanje prljave vode bez prskanja, kao i funkcija automatskog punjenja za udobno punjenje rezervoara za vodu. Napomena: Ovo je primer konfiguracije. Mašina je raspoloživa u raznim konfiguracijama, npr. s različitim baterijama, DOSE jedinicom za doziranje deterdženta ili radnom širinom od 75 centimetara.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje B 80 W Bp DOSE (valjak): Izbor od četiri baterije
Bez održavanja sa 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5) s minimalnim održavanjem sa 180 Ah (C5). Punjač baterija kompatibilan sa različitim tipovima baterija. Za dug vek trajanja akumulatora.
Mašina za ribanje i sušenje B 80 W Bp DOSE (valjak): Automatsko punjenje
Punjenje rezervoara za svežu vodu koje štedi vreme. Automatsko punjenje se zaustavlja čim je rezervoar napunjen.
Mašina za ribanje i sušenje B 80 W Bp DOSE (valjak): Automatsko spuštanje i podizanje glave četke i usisne poluge
Automatsko spuštanje visine u zavisnosti od odabranog programa čišćenja. Praktično: u slučaju vožnje u nazad usisna poluga se automatski pomera na gore.
Glava četke sa tehnikom valjka
  • Dostupne širine čišćenja 65 cm i 75 cm.
  • Integrisana fioka za grube čestice štiti brisač od blokada.
  • Ušteda vode zahvaljujući kontrarotirajućim valjkastim četkama.
EASY Operation
  • Jednostavan rad.
  • Upravljanje osnovnim funkcijama je lako preko prekidača EASY.
Režim eco!efficiency
  • Za jasno redukovanu potrošnju energije i znatno duže vreme rada akumulatora.
  • Smanjenje nivoa buke tokom upotrebe u okruženjima osetljivim na buku.
Jednostavno rukovanje
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim elementima za rukovanje sa kodiranjem boja.
  • Pojednostavljeno rukovanje i skraćena vremena inicijalizacije.
Podesivi potisni pritisak
  • Potisni pritisak može električno da se podesi.
  • Savršeno prilagođavanje potisnog pritiska na zahteve u čišćenju.
  • Potisni pritisak se automatski naknadno podešava.
Vučni pogon
  • Kontinuiran režim rada u napred i u nazad.
  • Maksimalna brzina može unapred da se podesi.
Straight or curved squeegee
  • Optimalno usisavanje na svakom podu.
  • Raspoložive gume usisne letve napravljene od prirodne gume ili poliuretana otpornog na ulje.
  • U opciji su gume sa prorezima / bez proreza za osetljive ili grube podove.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 750
Radna širina, usisavanje (mm) 940
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 80 / 80
Teoretski površinski učinak (m²/h) 3000
Praktičan površinski učinak (m²/h) 2250
Tip baterije Bez održavanja
Battery (V/Ah) 24 / 240
Trajanje baterije (h) max. 4
Vreme punjenja baterije (h) cca. 9
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Brzina četke (rpm) 600 - 1400
Potisni pritisak četki (kg) 54
Potrošnja vode (l/min) 10
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 69
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 2200
Dozvoljena celokupna težina (kg) 404
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1550 x 809 x 1154

Scope of supply

  • Valjkasta četka: 2 Kom
  • Punjač baterije

Oprema

  • FACT
  • Funkcija metenja
  • Snažan vučni pogon
  • Sistem s 2 rezervoara
Područja primene
  • Savršene za čišćenje bazena, tržnih centara i aerodroma
  • Idealne za industriju, transportni sektor i na aerodromima
Configurable components

Prava usisna poluga sa podesivim potpornim točkićima je duga 940 mm. Isporučeni dodatni tegovi vode brigu o ravnomernom potisnom pritisku. Izbrazdane usisne poluge od kvalitetnog, na ulja otpornog i providnog poliuretana velike izdržljivosti namenjene su za sve uobičajene podove. Mogu lako da se zamene i mogu da se upotrebe u četiri položaja.

Homebase komplet „Mopp“ sadrži kopču za mop, podupirač za mop i držač boce – idealno rešenje za sigurno vođenje mopa za brisanje direktno na mašini za ribanje i usisavanje.

uklj. usisnice upotrebljive u 4 položaja, otporne na ulja i dodatni teg za optimalno klizanje po podlozi i jednostavno pomične točkiće za otpuštanje

