Mašina za ribanje i sušenje B 80 W Bp DOSE (valjak)
Gurajuća mašina za ribanje i sušenje (80 l) s vučnim pogonom. Idealna za 1500 m² - 3000 m². Primer konfiguracije s kontrarotirajućim valjkastim četkama i funkcijom metenja, radne širine 65 cm.
Gurajuća mašina za ribanje i sušenje B 80 W Bp za različite tipove baterija (24 V, 170–240 Ah). Sa sistemom valjkastih četki (uklj. funkciju prethodnog metenja krupnog otpada), potpuno automatsko podizanje i spuštanje usisne letve, radna širina 65 cm, veliki LCD displej u boji, vučni pogon i KIK sistem zaključavanja za sprečavanje radnih grešaka. Plus eco!efficiency režim za duže trajanje baterije, sistem za ispiranje rezervoara za automatsko izbacivanje prljave vode bez prskanja, kao i funkcija automatskog punjenja za udobno punjenje rezervoara za vodu. Napomena: Ovo je primer konfiguracije. Mašina je raspoloživa u raznim konfiguracijama, npr. s različitim baterijama, DOSE jedinicom za doziranje deterdženta ili radnom širinom od 75 centimetara.
Obeležja i prednosti
Izbor od četiri baterijeBez održavanja sa 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5) s minimalnim održavanjem sa 180 Ah (C5). Punjač baterija kompatibilan sa različitim tipovima baterija. Za dug vek trajanja akumulatora.
Automatsko punjenjePunjenje rezervoara za svežu vodu koje štedi vreme. Automatsko punjenje se zaustavlja čim je rezervoar napunjen.
Automatsko spuštanje i podizanje glave četke i usisne polugeAutomatsko spuštanje visine u zavisnosti od odabranog programa čišćenja. Praktično: u slučaju vožnje u nazad usisna poluga se automatski pomera na gore.
Glava četke sa tehnikom valjka
- Dostupne širine čišćenja 65 cm i 75 cm.
- Integrisana fioka za grube čestice štiti brisač od blokada.
- Ušteda vode zahvaljujući kontrarotirajućim valjkastim četkama.
EASY Operation
- Jednostavan rad.
- Upravljanje osnovnim funkcijama je lako preko prekidača EASY.
Režim eco!efficiency
- Za jasno redukovanu potrošnju energije i znatno duže vreme rada akumulatora.
- Smanjenje nivoa buke tokom upotrebe u okruženjima osetljivim na buku.
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim elementima za rukovanje sa kodiranjem boja.
- Pojednostavljeno rukovanje i skraćena vremena inicijalizacije.
Podesivi potisni pritisak
- Potisni pritisak može električno da se podesi.
- Savršeno prilagođavanje potisnog pritiska na zahteve u čišćenju.
- Potisni pritisak se automatski naknadno podešava.
Vučni pogon
- Kontinuiran režim rada u napred i u nazad.
- Maksimalna brzina može unapred da se podesi.
Straight or curved squeegee
- Optimalno usisavanje na svakom podu.
- Raspoložive gume usisne letve napravljene od prirodne gume ili poliuretana otpornog na ulje.
- U opciji su gume sa prorezima / bez proreza za osetljive ili grube podove.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|750
|Radna širina, usisavanje (mm)
|940
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|80 / 80
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|3000
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|2250
|Tip baterije
|Bez održavanja
|Battery (V/Ah)
|24 / 240
|Trajanje baterije (h)
|max. 4
|Vreme punjenja baterije (h)
|cca. 9
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|600 - 1400
|Potisni pritisak četki (kg)
|54
|Potrošnja vode (l/min)
|10
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|69
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 2200
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|404
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1550 x 809 x 1154
Scope of supply
- Valjkasta četka: 2 Kom
- Punjač baterije
Oprema
- FACT
- Funkcija metenja
- Snažan vučni pogon
- Sistem s 2 rezervoara
Područja primene
- Savršene za čišćenje bazena, tržnih centara i aerodroma
- Idealne za industriju, transportni sektor i na aerodromima