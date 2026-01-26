Mašina za ribanje i sušenje BD 30/4 C Bp Pack Li

Fleksibilna primena, ultrakompaktni oblik, težina od samo 20 kg: baterijska mašina BD 30/4 C Bp Pack za ribanje i sušenje za brzo čišćenje površina veličine do 300 m².

S baterijskim napajanjem, što znači da nema kablova i rizika od saplitanja, naša ultrakompaktna mašina BD 30/4 C Bp Pack za ribanje i sušenje pruža impresivne performanse na malim površinama veličine do 300 m². Bilo na prirodnom ili veštačkom kamenu, epoksidnoj smoli, linoleumu ili PVC podu: znatno brže i temeljnije nego ručno, ako je potrebno i unazad, a zahvaljujući rotirajućoj šini, ona to radi i u svim ostalim manevrima. Dobro dizajniran i izuzetno jednostavan koncept sa upravljačkim elementima različitih boja naročito dolazi do izražaja tokom brze i lake zamene snažne i brzo zamenljive litijum-jonske baterije. Mala težina mašine od samo 20 kilograma uz to olakšava prenošenje na sprat, čak i tamo gde nema lifta.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje BD 30/4 C Bp Pack Li: Powerful lithium-ion battery, including
Potpuno bez održavanja, uprkos višestruko dužem trajanju ciklusa čišćenja u poređenju sa radom pomoću uobičajenih baterija. Bez problema moguće delimično punjenje ili međupunjenje.
Mašina za ribanje i sušenje BD 30/4 C Bp Pack Li: Minimalnih dimenzija
Potrebno vrlo malo prostora kod skladištenja. Mogućnost transporta i putničkim automobilom.
Mašina za ribanje i sušenje BD 30/4 C Bp Pack Li: Savijena usisna šina
Pouzdano prikupljanje vode i u oštrim krivinama. Po potrebi moguće usisavanje i unazad. Obuhvata meku poliuretansku usisnu šinu otpornu na ulja.
Mali, eksterni punjač baterije uključen
  • Jednostavno odlaganje.
  • Mogućnost uključivanja u svaku utičnicu.
  • Omogućava kratko vreme punjenja.
Vrlo kvalitetne komponente i materijali
  • Kućište i brava napravljeni od visokokvalitetnog aluminijuma.
  • Robustan i izdržljiv.
Štedljivi eco!efficiency režim
  • Ušteda vode i duži ciklusi čišćenje na baterije.
  • Štedi troškove čišćenjem tokom dužih intervala uz manju potrošnju sredstva za čišćenje.
  • Smanjuje nivo buke.
Izuzetno kompaktan, okretan i upravljiv
  • Efikasno čišćenje malih, natrpanih prostorija.
  • Prilagodljiva ručka omogućava odmicanje od zidova pod uglom od 90°.
Mala težina uređaja (20 kg)
  • Olakšan transport.
  • Za primenu na različitim spratovima nije potreban lift.
  • Jedna osoba je dovoljna da unese uređaj u vozilo.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Kretanje napred pomoću rotacije četke
Radna širina četke (mm) 280
Radna širina, usisavanje (mm) 325
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 4 / 4
Teoretski površinski učinak (m²/h) 900
Praktičan površinski učinak (m²/h) 600
Battery (V/Ah) 36,5 / 5,2
Trajanje baterije (h) max. 1
Vreme punjenja baterije (h) 3
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Brzina četke (rpm) 150
Potisni pritisak četki (g/cm²/kg) 20 / 10
Potrošnja vode (l/min) 1
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) max. 70
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 240
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 19,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 555 x 375 x 1050

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 1 Kom
  • Battery
  • Punjač baterije
  • Transportni točkovi
  • Savijena usisna šina

Oprema

  • Sistem s 2 rezervoara
Mašina za ribanje i sušenje BD 30/4 C Bp Pack Li
