Fleksibilna primena, ultrakompaktni oblik, težina od samo 20 kg: baterijska mašina BD 30/4 C Bp Pack za ribanje i sušenje za brzo čišćenje površina veličine do 300 m².
S baterijskim napajanjem, što znači da nema kablova i rizika od saplitanja, naša ultrakompaktna mašina BD 30/4 C Bp Pack za ribanje i sušenje pruža impresivne performanse na malim površinama veličine do 300 m². Bilo na prirodnom ili veštačkom kamenu, epoksidnoj smoli, linoleumu ili PVC podu: znatno brže i temeljnije nego ručno, ako je potrebno i unazad, a zahvaljujući rotirajućoj šini, ona to radi i u svim ostalim manevrima. Dobro dizajniran i izuzetno jednostavan koncept sa upravljačkim elementima različitih boja naročito dolazi do izražaja tokom brze i lake zamene snažne i brzo zamenljive litijum-jonske baterije. Mala težina mašine od samo 20 kilograma uz to olakšava prenošenje na sprat, čak i tamo gde nema lifta.
Obeležja i prednosti
Powerful lithium-ion battery, includingPotpuno bez održavanja, uprkos višestruko dužem trajanju ciklusa čišćenja u poređenju sa radom pomoću uobičajenih baterija. Bez problema moguće delimično punjenje ili međupunjenje.
Minimalnih dimenzijaPotrebno vrlo malo prostora kod skladištenja. Mogućnost transporta i putničkim automobilom.
Savijena usisna šinaPouzdano prikupljanje vode i u oštrim krivinama. Po potrebi moguće usisavanje i unazad. Obuhvata meku poliuretansku usisnu šinu otpornu na ulja.
Mali, eksterni punjač baterije uključen
- Jednostavno odlaganje.
- Mogućnost uključivanja u svaku utičnicu.
- Omogućava kratko vreme punjenja.
Vrlo kvalitetne komponente i materijali
- Kućište i brava napravljeni od visokokvalitetnog aluminijuma.
- Robustan i izdržljiv.
Štedljivi eco!efficiency režim
- Ušteda vode i duži ciklusi čišćenje na baterije.
- Štedi troškove čišćenjem tokom dužih intervala uz manju potrošnju sredstva za čišćenje.
- Smanjuje nivo buke.
Izuzetno kompaktan, okretan i upravljiv
- Efikasno čišćenje malih, natrpanih prostorija.
- Prilagodljiva ručka omogućava odmicanje od zidova pod uglom od 90°.
Mala težina uređaja (20 kg)
- Olakšan transport.
- Za primenu na različitim spratovima nije potreban lift.
- Jedna osoba je dovoljna da unese uređaj u vozilo.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Kretanje napred pomoću rotacije četke
|Radna širina četke (mm)
|280
|Radna širina, usisavanje (mm)
|325
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|4 / 4
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|900
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|600
|Battery (V/Ah)
|36,5 / 5,2
|Trajanje baterije (h)
|max. 1
|Vreme punjenja baterije (h)
|3
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|150
|Potisni pritisak četki (g/cm²/kg)
|20 / 10
|Potrošnja vode (l/min)
|1
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|max. 70
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 240
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|19,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|555 x 375 x 1050
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 1 Kom
- Battery
- Punjač baterije
- Transportni točkovi
- Savijena usisna šina
