S baterijskim napajanjem, što znači da nema kablova i rizika od saplitanja, naša ultrakompaktna mašina BD 30/4 C Bp Pack za ribanje i sušenje pruža impresivne performanse na malim površinama veličine do 300 m². Bilo na prirodnom ili veštačkom kamenu, epoksidnoj smoli, linoleumu ili PVC podu: znatno brže i temeljnije nego ručno, ako je potrebno i unazad, a zahvaljujući rotirajućoj šini, ona to radi i u svim ostalim manevrima. Dobro dizajniran i izuzetno jednostavan koncept sa upravljačkim elementima različitih boja naročito dolazi do izražaja tokom brze i lake zamene snažne i brzo zamenljive litijum-jonske baterije. Mala težina mašine od samo 20 kilograma uz to olakšava prenošenje na sprat, čak i tamo gde nema lifta.