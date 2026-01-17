Mašina za ribanje i sušenje BD 43/35 C Classic Ep

Na struju (230 V/50 Hz) i pristupačna: mašina za ribanje i sušenje zahvaljujući tehnologiji diska čisti do 1700 m²/h. Za efikasno osnovno čišćenje i kasnije održavanje područja veličine do 900 m².

Uz strujno napajanje (230 V / 50 Hz) BD 43/35 C Ep mašine za ribanje i sušenje s diskom, nije predviđen rad na baterije, što ovu mašinu čini veoma jeftinom. Tehnička oprema mašine je kao i obično visokog standarda: Ona oduševljava radnom širinom od 43 centimetra, zapreminom rezervoara od 35 litra, 900 milimetara dugačkom usisnom letvom V-oblika i veoma jednostavnim radom zahvaljujući EASY Operation sistemu sa upadljivo žutim tasterima. Osim toga, veoma je tiha i čišćenje je dečja igra. Upravljiva BD 43/35 C Ep mašina je idealna za manja i prenatrpana područja površine do 900 m². Osim toga, njene kompaktne dimenzije pružaju optimalnu preglednost područja koje se čisti.

Obeležja i prednosti
Robusni elementi za rukovanje
Razvijen za svakodnevnu primenu u radu. Robustan, dugovečan i pouzdan uređaj.
Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY operativnom panelu
Intuitivno razumljivi simboli i pregledna komandna tabla. Kratke faze uvođenja u posao. Jednostavna manipulacija mašinom zahvaljujući malom broju, žutom bojom kodiranim elementima za rukovanje.
Mali, kompaktni uređaj
Naročito okretan uređaj. Dobra preglednost površina koje se čiste.
Velika zapremina rezervoara za duge radne intervale
  • Velika zapremina rezervoara garantuje duge radne intervale bez prekida.
  • Za veoma efikasno i ekonomično čišćenje.
Osnovni kućni sistem
  • Mogućnosti za pričvršćivanje kuka, rezervoara, mopa itd.
  • Dodatne potrepštine za čišćenje možete da povezete sa sobom.
Jeftin model u novom izdanju u klasi od 25 do 35 litara
  • Veoma dobar odnos cene i učinka.
  • Redukovano na najvažnije.
Žuti, veoma dobro vidljivi elementi za rukovanje
  • Žuti elementi za rukovanje pojednostavljuju rukovanje i skraćuju vreme inicijalizacije.
Električni uređaj
  • Mala težina i niski troškovi nabavke.
  • Namena kako za povremene potrebe tako i za konstantnu primenu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Mrežni režim rada
Vučni pogon Kretanje napred pomoću rotacije četke
Radna širina četke (mm) 430
Radna širina, usisavanje (mm) 750
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 35 / 35
Teoretski površinski učinak (ft²/hr) 1720
Praktičan površinski učinak (m²/h) 1250
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (g/cm²/kg) 30 - 40 / 26,5 - 28,5
Potrošnja vode (l/min) max. 2,7
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 70
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) 1400
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 48
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1135 x 520 x 1025

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 1 Kom
  • Usisna šina v-oblika

Oprema

  • Sistem s 2 rezervoara
  • Mrežni režim rada
Mašina za ribanje i sušenje BD 43/35 C Classic Ep
Sredstva za čišćenje
