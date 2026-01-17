Uz strujno napajanje (230 V / 50 Hz) BD 43/35 C Ep mašine za ribanje i sušenje s diskom, nije predviđen rad na baterije, što ovu mašinu čini veoma jeftinom. Tehnička oprema mašine je kao i obično visokog standarda: Ona oduševljava radnom širinom od 43 centimetra, zapreminom rezervoara od 35 litra, 900 milimetara dugačkom usisnom letvom V-oblika i veoma jednostavnim radom zahvaljujući EASY Operation sistemu sa upadljivo žutim tasterima. Osim toga, veoma je tiha i čišćenje je dečja igra. Upravljiva BD 43/35 C Ep mašina je idealna za manja i prenatrpana područja površine do 900 m². Osim toga, njene kompaktne dimenzije pružaju optimalnu preglednost područja koje se čisti.