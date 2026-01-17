Mašina za ribanje i sušenje BD 43/35 C Classic Ep
Na struju (230 V/50 Hz) i pristupačna: mašina za ribanje i sušenje zahvaljujući tehnologiji diska čisti do 1700 m²/h. Za efikasno osnovno čišćenje i kasnije održavanje područja veličine do 900 m².
Uz strujno napajanje (230 V / 50 Hz) BD 43/35 C Ep mašine za ribanje i sušenje s diskom, nije predviđen rad na baterije, što ovu mašinu čini veoma jeftinom. Tehnička oprema mašine je kao i obično visokog standarda: Ona oduševljava radnom širinom od 43 centimetra, zapreminom rezervoara od 35 litra, 900 milimetara dugačkom usisnom letvom V-oblika i veoma jednostavnim radom zahvaljujući EASY Operation sistemu sa upadljivo žutim tasterima. Osim toga, veoma je tiha i čišćenje je dečja igra. Upravljiva BD 43/35 C Ep mašina je idealna za manja i prenatrpana područja površine do 900 m². Osim toga, njene kompaktne dimenzije pružaju optimalnu preglednost područja koje se čisti.
Obeležja i prednosti
Robusni elementi za rukovanjeRazvijen za svakodnevnu primenu u radu. Robustan, dugovečan i pouzdan uređaj.
Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY operativnom paneluIntuitivno razumljivi simboli i pregledna komandna tabla. Kratke faze uvođenja u posao. Jednostavna manipulacija mašinom zahvaljujući malom broju, žutom bojom kodiranim elementima za rukovanje.
Mali, kompaktni uređajNaročito okretan uređaj. Dobra preglednost površina koje se čiste.
Velika zapremina rezervoara za duge radne intervale
- Velika zapremina rezervoara garantuje duge radne intervale bez prekida.
- Za veoma efikasno i ekonomično čišćenje.
Osnovni kućni sistem
- Mogućnosti za pričvršćivanje kuka, rezervoara, mopa itd.
- Dodatne potrepštine za čišćenje možete da povezete sa sobom.
Jeftin model u novom izdanju u klasi od 25 do 35 litara
- Veoma dobar odnos cene i učinka.
- Redukovano na najvažnije.
Žuti, veoma dobro vidljivi elementi za rukovanje
- Žuti elementi za rukovanje pojednostavljuju rukovanje i skraćuju vreme inicijalizacije.
Električni uređaj
- Mala težina i niski troškovi nabavke.
- Namena kako za povremene potrebe tako i za konstantnu primenu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni režim rada
|Vučni pogon
|Kretanje napred pomoću rotacije četke
|Radna širina četke (mm)
|430
|Radna širina, usisavanje (mm)
|750
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|35 / 35
|Teoretski površinski učinak (ft²/hr)
|1720
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|1250
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 2,7
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|70
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|1400
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|48
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 1 Kom
- Usisna šina v-oblika
Oprema
- Sistem s 2 rezervoara
- Mrežni režim rada
